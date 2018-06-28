Климатический детектив. Американские СМИ выяснили, почему в атмосфере Земли вновь появился легендарный химикат из 1980-х

Пару недель назад появились данные о таинственном химикате, который убивает озон. Журналисты The New York Times установили, что след ведет в Китай.

Недавно Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заметили аномальные изменения в низких слоях атмосферы.

Неожиданно значительно увеличилось количество вещества – хлорофлюорокарбона, которое разрушает озоновый шар и приводит к образованию озоновых дыр.

Кому нужен озон?

Несмотря на свою высокую токсичность, озон является чрезвычайно важным элементом земной атмосферы. Если бы не озоновый слой – все живые организмы на планете были бы подвержены вредному ультрафиолетовому излучению Солнца, которое вызывает разные заболевания кожи и может привести к онкообразованиям.

Находящийся в стратосфере (приблизительно в 15–30 км над Землей) кислород попадает под действие ультрафиолетового солнечного излучения, и присоединяет к себе еще один атом, переходя от кислорода – О2, к собственно озону – О3.

Именно этот О3 поглощает большинство ультрафиолетового излучения и создает своего рода атмосферное покрывало, которое защищает нас от вредных солнечных лучей.

Промышленность против экологии

Озоновый шар разрушается в том числе и из-за природных химических реакций, но большинство вреда ему приносит, конечно, деятельность человека

С развитием промышленности и использованием разных химических элементов озоновый шар стал буквально разрываться и появились так званые озоновые дыры – места, в которых атмосфера не защищена от вредного излучения.

В основном, разрушение озона вызывает химическая смесь ХФК или хлорофлюорокарбон. Это вещество имеет два атома хлора, один атом карбона и два атома фтора. Когда ХФК попадает в попадает в озоновый шар, оно взаимодействует с озоном, отрывая от него два атома кислорода и разрушает всю структуру озонового слоя.

ХФК используется для производства охлаждающих устройств, аерозолей, пластика, поэтому в атмосферу было выброшено неимоверное количество вредного вещества, которое уже привело к появлению озоновых дыр и заметных изменений в климате.

Наибольшая озоновая дыра находится над Южным полюсом, поскольку там разрушению озона способствуют низкие температуры.

Но, следуя Монреальскому протоколу, который был подписан в 1987 году, мировое сообщество решило полностью отказаться от использования ХФК до 2010-го. Благодаря этому, за последние 25 лет количество ХФК в атмосфере уменьшилось на 15% и даже гигантская озоновая дыра над Антарктикой начала потихоньку зарастать.

Преступники из Китая

Планировалось, что озоновый шар получится восстановить полностью, но мало кто беспокоится о своем здоровье и здоровье своих земных соотечественников.

Журналисты The New York Times провели расследование и выяснили, что некоторые заводы в Китае используют ХФК для производства дешевой пеноизоляции холодильников и зданий.

Вдобавок к тому, что эти предприятия нарушают международный акт и подвергают опасности все живое на планете, власть не может, или говорит что не может, их отследить.

В частности, выбросы ХФК заметили в китайском индустриальном городке Синьфу, где государственная сила не так эффективна в решении подобных проблем.

Трудно найти доказательства и полностью остановить такие случаи

«Незаконное производство и использование химикатов сильно скрыты, трудно найти доказательства и полностью остановить такие случаи» – говорит Чангинг Шао, эколог в регионе, где нашли ХФК.

Некоторые эксперты полагают, что это всего лишь капля в море, и масса других предприятий по-прежнему игнорируют экологические нормы и используют вредные вещества.

Руководитель Программы ООН по окружающей среде Эрик Сольхайм, который курирует Монреальский протокол, рассказал, что действия китайских предприятий – это преступление против окружающей среды, которое нужно немедленно пресечь:

«Основываясь на масштабах обнаруженных выбросов, мы можем полагать, что проблема существует и кроме этих раскрытых случаев».