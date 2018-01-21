Amazon открывает “супермаркет будущего” без касс

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Супермаркет Amazon Go
Amazon.com

Супермаркет Amazon Go

Компания Amazon.com откроет в понедельник, 23 января, полностью автоматизированный супермаркет без касс, сообщает Reuters.

Супермаркет будущего” появится в Сиэтле, США, под вывеской Amazon Go после года работы в тестовом режиме. До этого времени его клиентами были только сотрудники компании.

В магазине не будет ни охранников, ни кассиров: в помещении установлены камеры и датчики, которые следят за тем, что покупатели берут с полок и что кладут обратно. Эти продукты программа распознает и добавляет в корзину покупателя на его аккаунте в соответствующем мобильном приложении.

Расплачиваться клиенты будут банковскими картами, самостоятельно сканируя код товара.

Напомним, что Amazon разработал устройство для виртуальной примерки одежды - зеркало смешанной реальности.

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