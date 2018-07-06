Amazon нам только снится. Почему в Украине нет инновационных магазинов

Отсутствие масштаба, бедный рынок, низкий уровень инновационности и другие причины, по которым украинские магазине не способны приятно удивлять покупателей своей технологичностью.

В последние годы покупатель сместил свой фокус в выборе магазинов с цены, ассортимента и других прагматичных вещей в сторону приятного опыта. Магазины в свою очередь стараются его ему обеспечить. В том числе при помощи технологий.

В США есть Amazon, в Китае – Aliexpress. Хотя обе компании находятся в разных частях света, для своих регионов и для мира они стали иконами сферы торговли и оказали влияние не только на ecommerce, но и на оффлайновую розницу, причем далеко за пределами родных стран и виртуального пространства.

Успех бизнесов связан с тем, что о них узнали и их услугами пользуются практически все слои населения. Aliexpress вместе c WeChat сделали многое для популяризации QR-кодов как способа оплаты. Amazon научил американцев покупать в интернете все, вплоть до простейших бытовых товаров и теперь вот-вот перевернет с ног на голову работу торговых точек со своими магазинами без кассиров Amazon Go.

Уже несколько компаний представили умные зеркала, которые позволяют как минимум ускорять примерку, как максимум - тут же оплачивать товар бесконтактным способом (например, такое зеркало представила компания Mastercard, оно должно появиться в британских магазинах).

Американские магазины применяют технологии украинских стартапов (таких как AR Browser или 3DLOOK) для создания виртуальных примерочных, в то время как в Украине ничего подобного нет и не предвидится. Причина не только в бедности населения. И это тоже, но есть и другие факторы, которые мешают нашим продавцам стать инновационными.

НВ разбирается, почему так происходит.

Денег нет

Хотя это не единственная причина не инновационности украинских магазинов, как мы уже писали выше, это не отменяет ее значимости. «У ритейлеров, банков и сервисных компаний в Украине очень много проблем и мало денег. У банков есть война, плохие активы, политические проблемы, санкции в каких-то странах, отсутствие инвесторов, курсовые колебания, старый софт, который пришла пора обновлять, а это десятки миллионов долларов. У ритейлеров – то же самое», - объясняет ситуацию на рынке Николай Чумак, CEO компании idnt.

К собственным проблемам компаний добавляется конкуренция, потому что делать-то что-то надо, сроки сжатые, технологии стоят дорого и что делать в первую очередь – непонятно и все стоит денег.

Нет даже базового уровня инновационности

Второй пункт вытекает из первого. По словам эксперта, многие компании могут внедрять самые простые решения, и это уже решит ряд проблем. Причем инновации в данном случае – необязательно технологии и необязательно ноу-хау, есть вещи, над внедрением которых сейчас посмеялись бы в развитых странах, но в Украине они могут стать прорывными.

Например, в последние года два-три украинские продавцы потребительской электроники пришли к тому, чтобы сделать выкладку открытой - когда покупатель может взять в руки смартфон или другой гаджет, попользоваться им и понять, насколько доволен. Среди мобильных операторов первым это внедрил lifecell. В комментарии для НВ компания сообщила, что новый подход к продажам позволил повысить продажи на 30-40%.

В "Цитрусе", который также несколько лет как использовать открытую выкладку вместо застекленных витрин, говорят, что следующим закономерным шагом для магазина стало открытие Цитрус Академии для пользователей. По сути, она решает ту же проблему, только глубже. Пользователи боятся новых устройств и не понимают, что с ними делать. "За 5 лет работы Академии у нас прошли обучение более 40 тысяч человек. Обучающий курс помогает клиенту определиться с выбором гаджетов, исходя их своих потребностей", - рассказал НВ Алексей Погорелов, СЕО компании "Цитрус". Также в компании пришли к новому формату зонирования магазинов: кроме непосредственного торгового зала, в "Цитрусах" появились зоны отдыха, кафе, детские пространства и зоны обучения.

Это те самые вещи, которые стали инновационными для рынка, хотя напрямую они технологии не задействуют. В магазины за техникой пошла та аудитория, которая никогда не ощущала в ней особой потребности, поэтому ритейлу пришлось решать новые задачи - привлекать, сокращать стресс и обучать клиентов.

Даже такая вещь, как более крупные цифры на ценниках, могут привести к росту доходов и лояльности покупателей, хотя потребуют фактически ноль инвестиций. Открытая дверь, нескользкий пол, удобные тележки – в случае с украинскими магазинами именно эти вещи могут стать первыми необходимыми инновациями. И это дешевле, чем разработка приложений, и точно полезно для каждого покупателя, утверждает Чумак.

Волшебной таблетки не существует

После внедрения базовых инновационных решений у магазинов открывается еще большее пространство для экспертиментов, так как универсального ответа, какие технологии нужны в конкретном месте, очень отличаются не только от индустрии к индустрие, но и от магазина к магазину, и зависят от конкретных его проблем.

«В ситуации с минимальным бюджетом ответ на вопрос какую технологию внедрять – это ответ на вопрос, что самое ценное для потребителя, как улучшить клиентский опыт, чтобы он стал больше платить. Другая сторона – какая технология наиболее ценна для оптимизации бизнес-процессов компании. Банки занимаются технологиями самообслуживания – потому что они сокращают расходы, параллельно они придумывают в этом ценность для клиентов», - объясняет Николай Чумак.

В качестве примера разных решений под разные бизнес-процессы эксперт приводит два крупных украинских продавца бытовой техники – Comfy и «Розетку». Задача первого – сократить размеры торговых площадей, так как большие магазины – это три основные статьи расходов для любого ритейлера: аренда, коммунальные услуги, продавцы.

У «Розетки» основной канал – онлайн, чаще всего люди приходят в магазин, чтобы забрать заказанную покупку. Поэтому потребность этого бизнеса – в том, чтобы сократить время ожидания заказа. Сейчас у посетителей магазина есть возможность изучить ассортимент товаров в торговом зале. Чисто технически магазин в этот момент уже знает о покупателе многое. Например, список предыдущих покупок. Теоретически - может видеть, что, допустим, утром на сайте человек смотрел на определенные модели холодильников, телевизоров. Если они есть зале, в этот момент консультант может обратиться к нему и провести к интересующей модели в магазине.

В процессе ожидания заказа покупатели в "Розетке" могут протестировать другой товар. Фото: Rozetka.ua

В "Цитрусе" сокращение очередей также является одним из приоритетных вопросов, и компания ищет технологии, которые помогут ей в этом направлении. В ее случае решением стала разработка iOS и Android-приложения. Приложение позволяет менеджерам по продажам посмотреть остатки конкретного товара в магазине, увидеть историю покупок клиента. Теперь клиенту приходит SMS-уведомление, он его показывает на кассе и легко оплачивает свой заказ. "В наших ближайших планах избавить клиентов от взаимодействия с кассой. То есть будет удобно осуществлять оплату в приложении. Это облегчит процесс покупки и оплаты и для клиентов, и для персонала в наших магазинах", - говорит Погорелов.

Второй типичной задачей для украинских продавцов стало сокращение площадей и расходов вместе с ними – цель многих точек продаж.

Но как только сужается площадь, сужается и выбор. Психология покупателя такова, что чем беднее ассортимент он видит перед собой, тем больше вероятность, что он решит, что магазин не обладает достаточной экспертизой в том, что ему нужно. На рынке в один момент времени есть только несколько наиболее ходовых моделей смартфонов, например. Но человеку нужно увидеть на полке 50, 100 – в десятки раз больше устройств, даже если он пришел за одним конкретным, которое входит в топ популярных. Остальные нужны, только чтобы оттенять их. Для продавца или производителя – это замороженные деньги. Но если их не будет, человек просто уйдет в другой магазин, чтобы купить тот самый единственный смартфон, так как десятки моделей на прилавке создадут у него ощущение, что магазин эксперт в нужной ему области.

Эту проблему также решают технологии. Например, виртуальная полка, которая, по сути, может быть резиновой. Если покупатель увидит в точке продажи одну модель, а консультант тут же покажет ему еще сотню «таких же, только с перламутровыми пуговицами», ощущение экспертизы останется, а расходы сокращаются.

Другой способ решения проблемы – более дорогостоящий – опробовали в первых рядах производители автомобилей. Так, у Audi и Tesla есть точки в дорогих локациях, где по сути находится один-два автомобиля, а остальные (модификации, цвет и т.д.) можно опробовать посредством виртуальной реальности.

Украинская сеть "Алло" не так давно стала одним из первопроходцев на украинском рынке, кто уже внедрил дополненную реальность в процесс продаж. В числе задач, которые должен был решить Virtual Shop, было создание нового пользовательского опыта, расширенная виртуальная полка и замена похода в магазин. Компания пока не отчитывалась об успехах проекта.

О подобных планах заявляет и Vodafone Украина - оператор планирует расширить собственную сеть до нескольких сотен магазинов за пару лет и использовать технологии расширенной реальности. Хотя в целом это все еще единичные случаи для Украины по причинам, озвученным выше.

Недавно MasterCard представил умное зеркало с бесконтактной оплатой. В анонсе говорится, что оно помогает на 40% сократить время, проведенное в раздевалке и уменьшить время в очереди. Модель в конце года должна появиться в британских магазинов. Для ритейлеров, которые торгуют недорогой одеждой, эта технология позволит решить одну из главных проблем посетителей - ожидание - которая превращается в недополученную прибыль и снижение лояльности. Подобная технология уже используется в США.

Технология есть, а как пользоваться непонятно

Есть технологии, которые нужны всем, объясняет эксперт. Все то, что связано с CRM, программами лояльности, управлением товарными запасами, логистикой. Современные технологии позволяют идентифицировать клиента, но дальше магазин должен понимать, что он будет делать с этой информацией.

В Украине большинство торговых точек «узнают» клиента уже на кассе, когда он расплачивается. Покупатели для большинства магазинов – это те самые «25-45 лет, мужчина/женщина, активная жизненная позиция», – то есть то, что маркетологи пишут в обобщенном виде, но это ничего не дает. Но бОльшую пользу для бизнеса и для покупателей принесло бы распознавание человека на входе, например, при помощи технологии распознавания лиц.

По данным Marketsand Markets, в 2016 году объем рынка распознавания лиц составил $3,35 млрд, а к 2021 году он достигнет $6,84 млрд

По данным Marketsand Markets, в 2016 году объем рынка распознавания лиц составил $3,35 млрд, а к 2021 году он достигнет $6,84 млрд.

Однако распознавание лиц в паре с поиском информации о посетителях в открытых источниках, которые позволяют «безболезненно» узнать клиента, оставляют открытыми юридические вопросы. Не все люди хотели бы, чтобы магазин или банк знал их в лицо, да еще и получал информацию из социальных сетей.

По факту программы лояльности уже позволяют узнать о клиенте многое из его истории покупок. Банки знают о своих клиентах и того больше. Он видит, если человек купил машину, знает где тот живет и примерно понимает его уровень доходов.

Еще в 2015 году опрос CSC, проведенный в США, показал, что 30% розницы к тому моменту успело попробовать программное обеспечение для распознавания лиц. Причем в магазинах модной одежды оно применялось вдвое чаще - 59% установили такую технологию. Ее внедряют как для распознования потенциальных мошенников и защиты от краж, так и для узнавания клиентов и понимания их списка покупок с целью предложить им что-то специальное, также для понимания гендерного состава посетителей и таргетированной рекламы или учета количества человек в очереди.

"То есть сама по себе технология – это как QR-код – она дает линк к чему-то. Вопрос в том, что предложить человеку после", - говорит эксперт. Например, если обувной магазин знает любимый фасон обуви клиента, он может только ему предложить скидку на новую модель. В итоге покупатель получит персональное ценное предложение, продавец – продажу, которой, возможно, и не было бы, если бы не скидка.

(Почти) нет масштаба

Для экспериментов компаниям нужны бюджеты, сильная позиция и большая база клиентов. По словам собеседника НВ, в Украине этим может мало кто похвастаться среди ритейлеров и банков.

Телеком знает много о клиентах, но эти компании создают ценность не клиентам, а третьим лицам, продавая big data. Для бизнеса это тоже вариант монетизации своих возможностей.

Новые технологии сталкиваются с большим количеством вызовов или отсутствием массового проникновения. Например, отсутствие скоростного интернета. Можно повесить QR-код в Интерсити, чтобы покупатель мог заказать себе кофе быстрее и удобнее. Но если в пути нет интернета, терминал для оплаты не работает и заказ проходит только через несколько часов, тогда решать надо в первую очередь проблему с интернетом, и уже потом – с тем, как сделать кофе ближе к покупателям.

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