Алгоритмы Facebook научились открывать глаза на неудачных фото

Пара инженеров Facebook придумала инструмент искусственного интеллекта, который открывает закрытые глаза людей на фотографиях.

Это первая технология такого рода, которая фиксирует неконтролируемое мигание, пишет Mashable.

Идея все еще находится на стадии исследования. 10-страничный документ сравнивает новый метод с другими, более привычными, вариантами ретуширования фотографий, такими как удаление пятен и коррекция эффекта красных глаз.

Разработчики натренировали нейросеть не только распознавать закрытые глаза на фотографиях, но и заменять их подходящими открытыми глазами, а затем ретушировать результат. При использовании нейросети глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, без очевидных сшивок и несовпадения цветов.

Чтобы натренировать искусственный интеллект потребовалось 2 миллиона 2d-изображений. Среди них было около 200 тысяч отдельных людей, у которых было по крайней мере по одной фотографии с открытыми глазами. Также использовали фотографии знаменитостей.

В процессе обучения система научилась распознавать характеристики глаз, такие как цвет и форму, а также учитывать разные факторы, например, позу человека и освещение.

Журналисты отмечают, что без дополнительного обучения новая нейросеть может стать аналогом "несколько расистской" технологии от Nikon. Эта технология была создана еще в 2010 году и должна была определять, кто на снимке моргнул. Однако у программы было множество ложных срабатываний для снимков людей из восточной Азии.

Ранее НВ сообщало, что американские физиологи предложили алгоритм оптимизации для определения безопасных и эффективных стратегий приема кофеина человеком. Нейросеть сможет проанализировать данные о сне человека, об его активности и выдаст приблизительный график употребление кофе. При использовании этого алгоритма, уверяют разработчики, человек не будет постоянно засыпать и не получит передозировку кофеином.