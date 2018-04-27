Adidas при помощи искусственного интеллекта разработала обувь специально для жителей Нью-Йорка

Лаборатория Adidas Speedfactory представила спортивные кроссовки AM4NYC, при разработке которых использовались данные с датчиков на обуви бегунов.

Кроме того, кроссовки AM4NYC шились при участии роботов, на специальной сборочной линии, пишет Engadget.

После анализа данных датчиков и обратной связи от местных участников выяснилось, что для жителей Нью-Йорка очень важным является усиление обуви в передней части стопы. AM4NYC также получили небольшую планку на нижней части, которая соединяет промежуточную подошву вместе, что даст бегунам больше контроля при поворотах.

При этом в кроссовках AM4NYC, созданных для жителей других городов, будут использоваться другие материалы и структура.

Adidas говорит, что новые кроссовки позволят бегунам получить отличные результаты, поскольку компания отслеживает данные участников и движения их тел для создания идеальной обуви, основанной на индивидуальной манере бега и на окружении спортсменов. В будущем Adidas планирует продвигать такую индивидуальную обувь в массы.

С 26 апреля кроссовки AM4NYC можно будет приобрести в магазинах Adidas в Нью-Йорке, а также на сайте компании за $200. Кроме того, производитель говорит, что в тот же день он начнет продажу новых версий своих кроссовок AM4LDN и AM4PAR, ориентированных соответственно на Лондон и Париж.