Россия, прощай. Как NASA собирается пересесть с Союзов на корабли Илона Маска

NASA вскоре может отказаться от полетов на Союзе в пользу SpaceX Сrew Dragon

NASA опубликовало видео, в котором астронавты готовятся к первому пилотируемому полету на коммерческом корабле. Аппарат SpaceX может заменить Союз и доставить людей на Международную космическую станцию уже в следующем году.

Несмотря на то, что NASA считается одним из ключевых аэрокосмических исследовательских центров в мире, у федеральной администрации космонавтики США на данный момент нет собственного корабля, который мог бы выводить астронавтов в космос.

Благо, с конца прошлого века американские власти разрешили частным предприятиям разрабатывать ракеты-носители и космические корабли. Теперь, благодаря этому, одной из главных помощниц NASA стала компания SpaceX.

На днях, отделение коммерческих полетов NASA даже опубликовало видео, в котором астронавты готовятся к первому пилотируемому полету на Международную космическую станцию (МКС) на корабле SpaceX Crew Dragon.

Commercial crew astronauts Bob Behnken and Doug Hurley are getting familiar with operating inside @SpaceX's Crew Dragon, fully suited! pic.twitter.com/41cqRwhzdp November 2, 2018

На видео, астронавты Боб Бекенк и Даг Херли проверяли системы корабля, который должен провести тестовые запуски уже в апреле 2019-го.

Пока, пилотируемый запуск Crew Dragon с астронавтами NASA планируется на июнь следующего года. Но, зная, что SpaceX иногда любит нарушать обещанные дедлайны, NASA остается только надеятся, что все идет по плану.

На чем NASA летает на МКС сейчас?

Единственным космическим кораблем, который доставляет космонавтов на МКС сейчас является российский Союз.

На сайте NASA указано: “Союз выводит людей и оборудование на космическую станцию. Союз также может доставить людей обратно на Землю. Россия - это большая страна. Россия помогает США управлять МКС”.

Но, как уже писало НВ, последний пилотируемый запуск Союза оказался неудачным: через 119 секунд после старта с космодрома Байконур, на ракете произошло аварийное отключение двигателей. Одной из наиболее вероятных причин аварии называют то, что боковой блок ракеты при пуске повредил центральный блок.



Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые должны были сменить капитана МКС и испытать на орбите 3D-биопринтер, благополучно спустились на Землю в отдельном отсеке с парашютом.

Чем Crew Dragon лучше Союза?

Главным преимуществом компании SpaceX является значительное удешевление полетов в космос. В отличие от Союза, который запускают в космос на одноименной ракете-носителе, Crew Dragon должна сопровождать в космос современная многоразовая ракета Falcon 9.

Если сейчас за одно место на борту Союза американские исследователи вынуждены платить $81 млн, то стоимость отправки одного астронавта на Crew Dragon снизится до $58 млн.

Помимо этого, Союз способен доставить на МКС максимум трех космонавтов, в то время как Crew Dragon под силу выводить на орбиту до 7 людей.

Не стоит забывать и о коммерческой ценности Crew Dragon, ведь именно на этом космическом корабле 42-летний миллиардер Юсаку Маезава отправится в турне вокруг Луны в 2023-м. Хотя, тогда выводить туристов в космос планируют уже не на Falcon 9, а на самой большой ракете SpaceX - BFR, которую еще строят.

Кто еще поможет NASA полететь на МКС?

Как известно, в 2014-м NASA подписало контракт не только со SpaceX, но и с другим частным ракетостроителем - Boeing.

Причем, стоимость договора с последними составляет $4,2 млрд, а с компанией Илона Маска - всего $2,6 млрд. Boeing также готовит свой корабль CST-100 Starliner для пилотируемого полета с астронавтами NASA уже в августе 2019-го.

Известный авиастроитель собирается использовать для запуска свою ракету-носитель Atlas V, но стоимость одного места на корабле все равно должна быть такой же, как и у SpaceX.

Ну и еще один возможный вариант - отправка астронавтов NASA на собственной сверхтяжелой ракете-носителе SLS. Компания Lockheed Martin даже разрабатывает для этого специальный космический корабль Orion.

Но, поскольку ни сама ракета, ни корабль еще не готовы, пилотируемый запуск ожидается не раньше 2023-го.