Россия, прощай. Как NASA собирается пересесть с Союзов на корабли Илона Маска

NASA опубликовало видео, в котором астронавты готовятся к первому пилотируемому полету на коммерческом корабле. Аппарат SpaceX может заменить Союз и доставить людей на Международную космическую станцию уже в следующем году.

Несмотря на то, что NASA считается одним из ключевых аэрокосмических исследовательских центров в мире, у федеральной администрации космонавтики США на данный момент нет собственного корабля, который мог бы выводить астронавтов в космос.

Благо, с конца прошлого века американские власти разрешили частным предприятиям разрабатывать ракеты-носители и космические корабли. Теперь, благодаря этому, одной из главных помощниц NASA стала компания SpaceX.

На днях, отделение коммерческих полетов NASA даже опубликовало видео, в котором астронавты готовятся к первому пилотируемому полету на Международную космическую станцию (МКС) на корабле SpaceX Crew Dragon.

Commercial crew astronauts Bob Behnken and Doug Hurley are getting familiar with operating inside @SpaceX's Crew Dragon, fully suited! pic.twitter.com/41cqRwhzdp