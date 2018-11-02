NASA потрогало Солнце, а в Японии утонул остров. 8 новостей, которые не стоило пропускать на этой неделе

Первая неделя ноября принесла немало негативных новостей, - от неутешительного отчета Фонда дикой природы до секс-скандалов в Google. Но не обошлось и без позитива: зонд NASA подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу, а частный исследователь собирается совершить революцию в изучении глубин мирового океана.

1Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, за последние 40 лет количество животных в мире сократилось на 60%. Более 4000 видов млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и земноводных резко сократились в период с 1970-го по 2014-й.

Эксперты прогнозируют, что территории на Земле, свободные от влияния человека, сократятся от четверти к десятой части уже в 2050 году. Главными проблемами являются уничтожение локальных видов животных, охота, загрязнение, болезни и климатические изменения.

Текущий рейтинг исчезновения видов дикой природы в 1000 раз выше, чем до того, как человек начал внедряться в экосистему животных. Ученые также посчитали, что сейчас около 90% морских птиц имеют пластик в желудке, по сравнению с 5% в 1960 году, а половина мелководных кораллов и вовсе исчезла за последние 30 лет.

2Близ берегов Японии бесследно исчез остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, который был необитаемым. По сообщениям СМИ, наиболее вероятно, что остров ушел под воду.

Эсанбэ был одним из 158 островов, которым японское правительство дало названия в 2014-м, чтобы подтвердить свои права на них и расширить исключительную экономическую зону.

Когда исчезновение острова будет закреплено в официальных документах - исключительная экономическая зона Японии сократится примерно на 500 метров. В последний раз береговая охрана Японии осматривала остров Эсанбэ в 1987-м: тогда он поднимался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра.

3Согласно расследованию газеты The New York Times, один из создателей Android Энди Рубин получил $90 млн после того, как ушел из Google в 2014-м из-за сексуального скандала. Журналисты ссылаются на других руководителей Google и пишут, что у Рубина была внебрачная связь с одной из сотрудниц, которую он склонял к оральному сексу в 2013-м.

Основатель Google Ларри Пейдж, якобы лично, попросил его о добровольном уходе в отставку. Вероятно, благодаря этому скандал удалось скрывать несколько лет. Инцидент вызвал негодование у действующих сотрудников Google и даже побудил их на акцию протеста "женская прогулка", которая прошла в корпорации на днях.

Гендиректор компании Сундар Пичаи говорит, что они принимают "все более жесткую линию" поведения относительно проступков сексуального характера.

4Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe подлетел к Солнцу ближе, чем любой другой рукотворный объект. В апреле 1976-го Гелиос-2 подлетел к Солнцу на расстояние 42,73 млн км. Зонд NASA преодолел эту отметку вечером 29 октября и продолжает сближение со звездой.

Гелиос-2 также установил рекорд для максимальной скорости относительно Солнца - 246 960 км/ч. Ориентировочно, Parker Solar Probe должен был превысить такую скорость днем 30 октября.

Астрономы отмечают, что эти рекорды будут регулярно обновляться, поскольку миссия Parker Solar Probe продолжается и расчитана на семь лет. В 2025-м Зонд пролетит на расстоянии всего лишь 6,16 млн км от поверхности Солнца, и мощная сила тяжести звезды ускорит его до максимальной скорости около 690 000 км/ч.

5Исследователь и инвестор с Уолл-стрит Виктор Весково, который cумел побывать на 7 самых высших точках на планете, решил погрузиться в самое глубокое место на Земле - Марианскую впадину - и исследовать глубины всех океанов на планете.

Экспедиция, которая стартует в декабре 2018-го, получила соответствующее название - “Пять глубин” и, предположительно, закончится в августе 2019-го. Команда начнет изучение глубин мирового океана с желоба Пуэрто-Рико - самой глубокой точки в Атлантическом океане, - чуть более 8 км. Это будет первое погружение глубоководной субмарины Triton 36000, стоимостью в $48 млн, в рамках Пяти глубин.

Научная ценность этого исследования состоит в том, что люди ранее погружались только в Марианский желоб, который и принято считать самым глубоким местом на Земле (почти 11 км). Остальные же глубины человек никогда не видел воочию, все замеры производились с помощью гидроакустических систем, спутников и т.д., что дает Виктору Весково надежды на революцию в подводной картографии.

6Накануне Хеллоуина археологи нашли деревянные статуи в перуанском городе Чан-Чан, который в доколумбовской Америке был центром культуры Чиму с 1250-го по 1470 годы. Им около 800 лет и, возможно, они служили фигурами-оберегами.

Резные идолы возрастом более 750 лет были размещены в прямоугольных углублениях вдоль 30-метрового коридора. Ученые считают, что этот коридор был проходом к святилищу или площади.

В дополнение к статуям наружные стены прохода были украшены рисунками по глине. Среди изображений преобладают волновые мотивы, рисунки, изображающие рыболовные сети и свитки. Роспись также содержит изображения "лунного животного", важного символа в прибрежных доколумбовых культурах.

730 октября в Нью-Йорке Apple презентовала обновленный модельный ряд своей электроники. Это стало второй презентацией компании за эту осень.

Новый MacBook Air наконец-то получил дисплей Retina на 13,3 дюйма с тонкими рамками и более резким разрешением, а в iPad Pro убрали традиционную кнопку "Home" и добавили смарт-стилус Apple Pencil.

Цена базовой версии ноутбука составляет $1199, а популярный планшет теперь можно купить за $799.

8Анализируя данные об одном из недавних экспериментов с бактериями, способными поглощать фотоны, группа американских ученых установила, что на самом деле речь идет о квантовой запутанности.

Представители Оксфордского университета пришли к неожиданному выводу - возможно, в ходе того эксперимента бактерии стали первыми живыми организмами, которые оказались в состоянии квантовой запутанности с отражающимся между ними светом.

Если предположить, что повторный эксперимент подтвердит факт квантовой запутанности в таких же условиях, это будет первый описанный случай, когда форма жизни действовала в рамках квантовой физики, обычно ограниченной субатомными частицами.