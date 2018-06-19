Железной рукой. 5 случаев, когда роботы-хирурги успешно провели сложные операции

Роботы могут стать единственным источником помощи в регионах, где специалистов не хватает

Сегодня стало известно, что робот справился с операцией на глазах в рамках эксперимента медиков из Оксфорда. По этому поводу НВ собрало несколько примеров успехов роботов в хирургии.

Роботы могут стать более успешными хирургами, чем люди. Им не чужды эмоции, одни алгоритмы, рука не дрогнет, а пресловутый «человеческий фактор» не позволит совершить врачебную ошибку.

Действия робота очень точны, он может безошибочно проводить процедуры в мозге или позвоночнике. Для его программирования достаточно одного специалиста, а в случае продолжительных процедур (например, когда операции длятся по 20 часов кряду) робот не устанет и не потеряет бдительность. Благодаря телемедицине роботы могут стать единственным источником помощи в регионах, где специалистов не хватает.

Первая операция с участием робота на головном мозге прошла в 1985 году. Успешные кейсы с применением роботизированного оборудования (операцией так или иначе все равно руководит человек) известный не только в США, Канаде и других странах, которые считаются передовыми в технологиях, но даже в соседних Беларуси и России. Самым известным роботом-хирургом стала модель daVinci. Она применяется в урологии, при лечении почек и мочевого пузыря, в операциях при раке предстательной железы и в гинекологии.

Надо сказать, что приведенные примеры − это не единственные успешные случаи в медицине, но речь идет о первых или в каком-то роде прорывных событиях для индустрии.

Операция на глазе

Начнем с конца, то есть с сегодняшнего успеха робототехники.

Операция по удалению мембраны с задней части глаза проводилась впервые с применением роботизированного оборудования PRECEYES. Пациентов было несколько.

Как пишет The Next Web, процедура не является чем-то сверхординарным, и робот справился за более длительное время, чем нужно при традиционном подходе (в среднем 4:55 минуты против 1:20). Однако в целом это имеет большое значение для медицины, так как операцию можно считать насколько же, а то и более эффективной, чем без применения робота. И в целом роботы могут обеспечить большую точность.

После успешного проведения процедуры профессор офтальмологии Университета Оксфорда (где и проходила операция) Роберт МакЛарен сообщил, что считает, что роботы могут расширить возможности медицины в данный момент и новая технология может стать ключевой в хирургическом лечении слепоты.

На 2019-й год специалисты запланировали использовать роботизированное устройство для генной терапии сетчатки глаза.

Имплантация зубов

В сентябре 2017 года китайское издание South China Morning Post сообщило об успешной операции по имплантации двух зубов, проведенной роботом впервые в истории. Процедура заняла час времени, а перед ней врачи еще настраивали оборудование, программируя действия робота. Погрешность составила 0,2−0,3 мм, что считается нормой для операций такого плана. Импланты, кстати, были напечатаны на 3D-принтере.

Как сообщает издание, мотивацией к разработке подобного решения стала нехватка стоматологов в стране и частые врачебные ошибки.

Операция на мягких тканях

В мае 2016 года американский автономный робот STAR под руководством человека впервые в истории провел успешную операцию на мягких тканях живого организма – это было наложение швов и соединение тканей тонкой кишки.

Как пишет Science News, на момент проведения операции слабым местом роботов было «зрение» − технологии не позволяли достаточно хорошо различить границы между внутренними органами, кровеносной системой и другими системами организма. При этом они достаточно точны в действиях – разрезах, наложении швов и т.д.

STAR смог справиться с непосильной для коллег по роботоцеху задачей благодаря созданию трехмерной модели мира и анализу изображений с нескольких камер. Точность была сравнима с человеческой, но времени понадобилось в пять раз больше.

Удаление опухоли из позвоночника

В начале мая этого года американские хирурги впервые удалили опухоль из позвоночника пациента при помощи робота. Операция требовала особой точности, так как вследствие ошибки пациент мог остаться парализованным на всю жизнь, а если бы опухоль осталась, она бы начала интенсивно расти. Ситуацию осложняло то, что он попал в ДТП.

Процедуру провели в три этапа: на первом этапе ультразвуком удалили осколки позвоночника, на последнем – восстановили позвонок из бедра. Звездный час роботы пришелся на вторую часть – собственно, удаление опухоли. Операция продлилась 20 часов, но закончилась успешно.

Получение образца опухоли мозга

Чуть меньше месяца назад в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Москва) медики провели при помощи робота сложнейшую операцию по получению образца опухоли, который был необходим для определения тактики лечения.

Опухоль находилась в глубинных отделах мозга на стыке двух полушарий. Робот обнаружил ее точное расположение и сообщил координаты – куда нужно вводить иглу, а врачи по координатам извлекли образец. Операция продлилась 40 минут. Медики сообщили, что считают подобное оборудование эффективным для биопсии, без него процедура была бы невозможной.

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