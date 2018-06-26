1 июля в Украину придет настоящий 4G, Что это даст простым пользователям?

Если сети электроники больше заинтересованы в продаже моделей с большой маржой, то операторы – в продаже смартфонов тем пользователям, которые пока пользуются обычными телефонами или смартфонами, но без поддержки 4G

Vodafone Украина и lifecell объявили о запуске 4G-сети в 1800-м диапазоне с 1 июля. Доступ к сети четвертого поколения появится у миллионов украинцев, а в операторских магазинах боявится больше дешевых LTE-смартфонов. НВ рассказывает о планах операторов.

С 1 июля украинские мобильные операторы планируют начать запуск 4G в 1800-м диапазоне. Примерно с этого времени услуга станет более-менее массовой. На данный момент lifecell объявил о запуске в 232 населенных пунктах к моменту начала действия лицензии и 1500 – до конца года (примерный охват составит 50% населения). Vodafone – о 50 на старте.

Формально этот старт для украинских пользователей означает несколько вещей.

4G станет массовой технологией

Речь о национальном 4G-покрытии не идет (для этого нужны более низкие диапазоны), но мобильный интернет станет быстрее и лучше во многих городах. Скорее всего, не сразу, так как как минимум запуск технологи не означает автоматически, что пропускная способность центральной сети вырастет пропорционально нагрузке.

В lifecell обещают, что к старту увеличат этот показатель в 3 раза. Это, безусловно, сделают все три оператора, вопрос только в реальных сроках.

Во-вторых, после установки оборудования и запуска сети еще какое-то время уйдет на донастройку в соответствии с нагрузкой, но речь идет об очень скором будущем.

Появится больше дешевых 4G-смартфонов

Мы отдельно останавливались на этом вопросе в статье об операторском ритейле. Коротко – если сети электроники больше заинтересованы в продаже моделей с большей маржой и быстрой оборачиваемостью, то операторы – в продаже смартфонов тем пользователям, которые пока пользуются обычными телефонами или смартфонами, но без поддержки 4G, например, в силу финансовых ограничений.

Ранее представители Vodafone Украина рассказывали в интервью НВ, что компания планирует вывести на рынок новый бренд недорогих смартфонов (вероятно, китайский) и насытить качественным предложением бюджетный сегмент.

Сегодня lifecell объявил о запуске нового бренда General Mobile в Украине, пока эксклюзивно в розничной сети оператора, позже модели могут появиться в других магазинах. Младшая модель – на Android 8.1 Go Edition, это самый бюджетный сегмент, по сути.

General Mobile GM8 Go

Насколько НВ удалось узнать о настроениях на рынке, крупных поставщиков этот сегмент не особо интересует в силу того, что решение новое, реакция покупателей непонятная, а маржа минимальная.

Состоянием на 2017 год, по данным сети MOYO, средняя стоимость продаваемого смартфона в Украине составила 5 100 гривен (для сравнения, General Mobile GM8 Go обойдется в 2 999 гривен), это значительно больше, чем условные $100, которые должны стоить смартфоны на Android Go Edition.

Но вместе с бесплатным трафиком (lifecell планирует его предоставлять для покупателей бюджетных смартфонов, Vodafone также, в зависимости от вендора, будет предлагать какие-то бонусы, и мобильный интернет в том числе, Киевстар также в своей рознице предлагает операторские услуги в подарок) – это ровно то решение, которое может привлечь не охваченную смартфонами часть аудитории.

Более того, бесплатный трафик должен снять пользовательский страх по поводу того, что мобильный интернет – это дорого и не факт что нужно. У обычного GSM-ритейла нет ни мотивации, ни возможностей для того, чтобы решить потребности такой аудитории.

Сейчас, по данным lifecell, в сети оператора работает 70% смартфонов. Это самая большая доля на рынке. Из них с поддержкой 4G – 37,5% (в пересчете на абонентскую базу – примерно 3 млн терминалов, при этом в рамках сессии ответов на вопрос речь шла о 1,5 млн штук). До конца года компания планирует реализовать 100 тыс. General Mobile рассчитывает на реализацию 100 тыс. терминалов до конца года и миллиона до конца следующего.

Так исторически сложилось, что у остальных операторов доля смартфонов в сети еще ниже, чем у lifecell, так что для них вопрос будет стоять не менее остро. Фактически новая сеть будет развиваться более быстрыми темпами, чем абоненты станут массово готовы к новой услуге.

Помимо самого предложения, операторам с их бюджетными моделями нужно попасть в самые отдаленные уголки страны, где как раз есть спрос на подобные услуги. Тут на руку сыграет как развития своей розницы, так и партнерство с большими сетям.

Появится больше операторских сервисов

Операторы, причем не только украинские – давно жалуются, что интернет превратил их в трубу. Одним из способов решения проблемы они видят сервисы.

Весной представители Vodafone Украина сообщали, что среди его клиентов только 25% можно назвать цифровыми пользователями, так как они активно используют интернет-сервисы. Lifecell озвучил цифру в 1 млн загрузок операторских приложений с цифровыми услугами.

Операторы в течение минимум последней пары лет прощупывали почву с платежными сервисами, мессенджерами, музыкой или радио, ТВ, однако несмотря на их наличие, услуги не продвигались массово. И в lifecell, и в Vodafone упоминали о том, что хотят приучать своих пользователей к этим возможностям, так как цифровые пользователи наиболее интересны для операторов.

Первые планируют в очередной раз развивать мессенджер BiP (сделать упор на чат-боты и публичные аккаунты, добавить возможность звонить и принимать звонки BiP Out по тарифам оператора – то есть через мессенджер и WI-Fi, когда мобильная сеть недоступна), а также сервисы вроде Журналов и Fizy.

Vodafone Украина рассчитывает с помощью своей сети превратиться в маркетплейс цифровых услуг.

Насколько успешными будут продукты операторов в обозримом будущем, скорее всего, определит сила бренда.

В lifecell в качестве примера приводят бренд Turkcell в родной стране. В Турции он настолько популярен, что по сути для абонентов это как Приватбанк в Украине. С такой силой бренда и охватом компании проще продавать услуги на родном рынке или, например, смартфоны под собственным брендом. По этой же причине украинская дочка оператора не планировала выводить смартфоны под своим брендом в нашей стране – условный Huawei, Xiaomi и т.д. купят с большей вероятностью, чем модель с такими же характеристиками и шильдиком lifecell.

На презентации смартфонов под брендом Vodafone полтора года назад представители оператора были уверены, что бренд поможет продавать устройства в Украине. В итоге на весенней презентации в компании сказали, что продажи были, хоть и не ошеломляющие.

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