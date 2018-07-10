4 часа до орбиты. Корабль Прогресс добрался до МКС с рекордной скоростью

Российский грузовой корабль Прогресс установил рекорд, прибыв на Международную космическую станцию менее чем через 4 часа после старта.

Грузовик доставил на орбиту почти 3 тонны продовольствия, топлива и других предметов снабжения, сообщает Space.com.

Космический корабль был запущен с космодрома Байконур в Казахстане в 17:51 по местному времени (21:51 GMT). Он состыковался со станцией в 21:31 по местному времени (01:31 GMT 10 июля) после всего двух оборотов вокруг Земли.

Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени.

Ранее самые быстрые полеты на МКС занимали около 6 часов и требовали четырех витков вокруг нашей планеты.

Недавно завершенный полет был разработан, чтобы "продемонстрировать возможность ускорения, которая может быть использована для будущих российских грузовых и пилотируемых запусков", - говорится в заявлении официальных лиц NASA.

Космические корабли Прогресс - это одноразовые транспортные средства, которые поставляют грузы МКС с 2000 года. Если все будет идти по плану, то Прогресс останется на станции до января 2019 года, сказали представители NASA. Затем корабль будет загружен мусором и сгорит в атмосфере Земли.

Американские роботизированные грузовые корабли а в настоящее время также снабжают МКС. В частности, DragonX SpaceX даже переживает путешествие обратно на Землю. Однако, путь до МКС обычно занимает у корабля Илона Маска несколько дней.