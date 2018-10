119 секунд. Все, что нужно знать об аварии российской ракеты Союз

На ракете Союз отключились двигатели за две минуты после старта. Экипаж успешно приземлился, а возможной причиной аварии называют плохое крепление одного из блоков.

Сегодня, 11 октября 2018-го, российский пилотируемый корабль Союз МС-10 отправился с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС).

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были не только сменить капитана МКС, но и испытать на орбите 3D-биопринтер, который должен создавать ткани.

К сожалению, для этих задач придется готовить новую экспедицию, ведь экипаж Союза оторвался от Земли менее, чем на две минуты и даже не покинул пределы атмосферы.

По данным Интерфакс, на ракете произошло аварийное отключение двигателей через 119 секунд после старта.

Источник информагентства сообщает, что проблемы возникли “при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени”.

"Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют", - пишет Интерфакс.

Спасатели, медики и военнослужащие в Казахстане наблюдали за спуском капсулы Союза.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что все космонавты живы и успешно приземлились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, поблагодарил за это бога, системы безопасности и сам экипаж .

В NASA также подтвердили, что с экипажем все в порядке. “Поисковые и спасательные команды всегда наготове в подобных ситуациях”, - отметила спикер NASA Брэнди Дин.

Сообщается, что капсула с космонавтом и астронавтом “Союза” приземлилась за 20 км от небольшого казахского города Жезказган, откуда и вылетели несколько вертолетов со спасателями.

"Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы", - передал Интерфакс Центральный военный округ.

Инсайдер Интерфакс из “ракетно-космической отрасли” предположил, что инцидент могло вызвать плохое крепление блоков: “Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию”.

This is the shimmy that the crew experienced during booster separation - broadcast by NASA, and looped here. So happy they are safe!!

More about the launch failure: https://t.co/Ws3Qu97BWK pic.twitter.com/JH2N3ROMqA