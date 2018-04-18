Не тормози. 10 профессий будущего, которые можно освоить уже сегодня

Не так давно оператор печатной машинки был довольно востребованным специалистом, но теперь вам вряд ли заплатят за простейшие навыки обращения с техникой. То, что раньше умели единицы – сегодня умеют все, и лишь немногие знают чему нужно учиться прямо сейчас, чтобы не остаться на обочине трудоустройства уже в скором будущем.

НВ создало подборку профессий, которые будут самыми востребованными после 2020 года.

Человек-будильник, развозчик льда, телефонист, сотрудник видеопроката – сейчас эти профессии звучат абсурдно, а молодое поколение и вовсе не поверит, что раньше платили деньги за такую простейшую работу, которую современный смартфон, телевизор, холодильник и прочая техника выполняют в два счёта.

Технический прогресс оставляет миллионы людей по всему миру без любимых профессий и отбирает хлеб у тех, кто оказался не нужен ввиду массового внедрения компьютерных и роботизированных технологий.

В связи с этим, учёные-футурологи создали проект «Атлас профессий», где описаны роды деятельности, которые появятся на рынке труда через несколько лет, и университеты, в которых можно обучиться профессиям будущего уже сегодня.

НВ представляет список самых интересных и перспективных профессий ближайшего десятилетия:

Кибердворник

Это слово звучало еще в начале 60 годов прошлого века в повести фантастов братьев Стругацких: «Между тем вокруг бегают невообразимо сложные кибердворники, киберсадовники, киберпоедатели-мух-и-гусениц, киберсоорудители-бутербродов-с-ветчиной-и-сыром. Ведь это же дико», – сочиняли писатели.

50 с лишним лет назад приставка «кибер» была куда более непонятной и пугающей, чем сейчас. Сегодня же, у нас существует целый ведомственный орган – Киберполиция, а профессия кибердворника стала современной реальностью.

Проще говоря, кибердворник – это специалист по компьютерной безопасности. Перенеся свою жизнь в интернет, человек и там умудрился оставлять после себя горы мусора, в этом случае информационного. Как следствие, возникла потребность в людях, которые будут этот мусор ликвидировать, освобождать свободное пространство и решать, что можно убирать, а что – нет.

Возможно, с таким форматированием традиционной профессии, теперь люди по праву оценят жизненно важный труд уличных санитаров.

IT-проповедник

Несмотря на вездесущий прогресс, в мире всегда останется часть людей, вражески настроенных против новых технологий. Сторонники теорий заговора и представители ультраконсервативных мировоззрений не позволят себе доверится вещам, которых они не понимают.

Для работы с такими людьми уже придумали соответствующих специалистов. Подобно церковным священникам, проповедники информационных технологи будут общаться с пользователями компьютерных продуктов, обучать и объяснять смысл новых программ, продвигать современные идеи и, что называется, сокращать цифровой разрыв среди населения.

Сегодня, предметы медиакультуры и культуры информационных технологий уже преподаются в некоторых школах и университетах, а уже к 2020-му эта сфера ждет своих идеологических специалистов.

Предотвратитель системных экологических катастроф

Ещё одна профессия, связанная с мусором, но теперь уже настоящим. Количество органических и неорганических отходов становится настоящей угрозой человечеству. Спастись от продуктов производства homo sapiens становится всё сложнее, что раз за разом приводит нас к неизбежным бедствиям и катастрофам.

Учёные решили создать, своего рода, подраздел экологов, который должны заниматься предотвращением глобальных бедствий. Эти люди должны изучать опыт предыдущих техногенных катастроф, исследовать текущее состояние разных уголков планеты, и в долгосрочной перспективе разрабатывать и внедрять действия, которые уберегут нас от повторения прошлых ошибок и защитят от будущего самоуничтожения.

Ввиду актуализации проблем глобального потепления, пластиковых островов в мировом океане и массового вымирания животных, – эта профессия уже совсем скоро может стать единственной надеждой на продление жизни человека на Земле.

Биоэтик

Заглядывая немного дальше, в будущий период создания человекоподобных роботов, клонирования и вмешательства в генную структуру эмбрионов, сразу же подымается моральная сторона этого вопроса. Дескать, нужно ли нам это? Как будут существовать люди в паре с новыми себеподобными компьютерами? Эта тема, опять же, является безоговорочным табу для большинства религий.

Но дальновидные исследователи предусмотрели эту проблему и уже придумали решение. Деятельность специалистов-биоэтиков станет надзорным органом в будущих экспериментах учёных. Смежные специалисты в сфере этики, философии и медицины будут определять насколько внедрение в структуру человеческого организма является целесообразным и допустимым с моральной точки зрения.

Такие нравственные ограничители помогут человеку не преступать границы разумного в своих свершениях. Приведёт ли это к чему-то хорошему, пока не ясно, но медицинский факультет Йельского университета США уже запустил программу по биоэтике для своих студентов.

Сити-фермер

Несмотря на инновационное название, эта профессия появилась уже шесть лет назад. В связи с массовой урбанизацией и сокращением городского пространства, возникла проблема размещения агропромышленных объектов, которые традиционно занимают большие площади.

Предприниматели из Сингапура, как страны-эксперта по выживанию в местах с густотой населения почти 10 000 людей на квадратный километр, придумали использовать вертикальные объемы пространства для нужд агропромышленности. Созданная ними ферма-небоскрёб в 2012-м, зародила идею органического выращивания на крышах и фасадах городских домов.

С нынешними планами строительства таких агронебоскрёбов в Южной Корее, Китае, ОАЭ, США, Франции и других странах, появился спрос на соответствующих экспертов – городских (сити) фермеров. Эти люди будут выбирать правильные расположения и создавать необходимые условия для выращивания разных культур прямо посреди бетонных джунглей.

Проектировщик домашних роботов

Эта профессия стала популярной сразу же после создания первых бытовых помощников, по типу беспилотного пылесоса, умных домов и остальных вспомогающих систем.

Говорят, что лень – это двигатель прогресса. Но, в сочетании с хорошим воображением, специалисты с такими качествами будут потихоньку воплощать сюжеты фантастических фильмов в ежедневную жизнь.

Планируется, что уже после 2020-го будут разрабатывать роботов-уборщиков, роботов-стиральных машин, роботов-садовников и даже роботов для выгуливания домашних животных!

Креативных специалистов-создателей футуристической техники уже готовят в Ольборгском университете Дании, Пеньсильванском университете в США и Римском университете человека в Италии.

Информационный стилист

Сегодня, большинство пользователей поглощаети очень большое количество информации. Люди смотрят, читают и слушают всё, что попадет в ленту и не особо задумывается о важности своей информационной повестки.

Но, из-за чрезмерного количества информации, веб-страниц с бесконечным контентом и усталости пользователей от выбора, ожидается совершенно новый род деятельности – профессионал, который будет подбирать информацию согласно запросам каждого конкретного пользователя.

Сейчас уже существуют алгоритмы Facebook, Google, дополнения Apple News и Flipboard, которые автоматически генерируют ту информацию, которую вы сами для себя очертите нужной и интересной. Но, учёные говорят, что уже в скором будущем пользователи будут обращаться за услугами специалистов и заказывать у них свою «информационную диету».

Эксперт по будущему ребенка

Воспитание детей, по убеждениям футурологов, вскоре тоже шагнёт далеко вперёд. Тогда, будущее развитие ребёнка не будет отдаваться на произвол судьбы. В этой сфере предрекают появление экспертов, которые помогут направить развитие детей в нужное русло.

На основе пожеланий родителей, а также способностей и стремлений самого ребёнка, новые тьюторы будут разрабатывать образовательные программы, развивающие игры, спортивные и творческие предпочтения, которые будут вести ребёнка по выбранной траектории на протяжении всей жизни.

Планируется, что конкуренция в этой сфере будет очень велика, и эксперты по будущему детей должны будут обладать качествами чуть ли не менеджеров крупных компаний, включая системное мышление, управление проектами, мультикультурность, знание нескольких языков и многое другое. Дилетанты в этой сфере крайне опасны, поскольку речь идёт о долгосрочном системном развитии человека.

Трейдеры альтернативных валют и криптографические финансисты

Это ещё одна сфера, которую уже давно пора было насытить профессионалами. Современные майнеры, криптоторговцы и создатели блокчейн-технологий в своем подавляющем большинстве – программисты-самоучки.

Но теперь, эта сфера достигла такой популярности, что возникла необходимость в обучении специалистов, которые смогут продвигать данные технологии и внедрять их в жизни обычных людей.

Так или иначе, криптовалюты уже есть деньгами будущего, и прямо сейчас пользователям нужны организаторы обменных систем, к примеру, между Биткоином и гривной. Зачем доверяться нестабильным частным биржам, если университеты Пеньсильвании, Нью-Йорка и Сан-Паулу уже готовят дипломированных специалистов в этом поле?

Похоже, что Америка и в этой сфере будет иметь больше всего профессионалов, ведь согласно исследованию https://studentloans.net/financial-aid-funding-cryptocurrency-investments/, проведённому организацией The student loan, почти четверть студентов США использовали деньги из своих кредитов на обучение для инвестиций в криптовалюты.

IT-медик

И, последняя по списку, но не последняя по значимости, профессия медика информационных технологий.

Оказывается что большие объемы информации – big data – собирают и обрабатывают не только социальные сети, поисковые системы и интернет-магазины, но и медицинские учреждения.

Анализируя информацию о том, какие рецепты выписывают медики или какие лекарства пользуются большей популярностью в определённой локации, специалисты могут рационально распределять свои усилия, оптимизировать доставки препаратов в разные части мира и предотвращать возможные массовые вирусные заражения и эпидемии.

Специалисты, способные обрабатывать такую информацию – IT-медики – уже пользуются популярностью и являются чрезвычайно конкурентоспособными на рынке труда.