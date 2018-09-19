19 сентября 2018, среда

Живая классика. Sony представила PlayStation Classic с 20 предустановленными играми

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Sony показала игровую консоль PlayStation Classic
playstation.com

Sony показала игровую консоль PlayStation Classic

Компания Sony представила переизданную версию оригинальной игровой приставки PlayStation под названием PlayStation Classic.

Консоль будет поставляться ​​с 20 классическими играми, такими, как Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms, сообщается в официальном блоге PlayStation

Мини-консоль PlayStation Classic на 45% меньше своего прообраза, при этом она почти полностью повторяет его дизайн. На корпусе присутствуют кнопки Power и Reset с теми же функциями, а кнопка выброса диска позволяет сменить виртуальный образ. Адаптера с разъемом USB в комплекте нет.

В комплекте с приставкой идут USB- и HDMI-кабель, а также два контроллера для локального многопользовательского режима в совместимых играх. Эти джойстики являются репликами оригинальных контроллеров Sony.

В США PlayStation Classic выйдет по цене $99,99, а в Европе — 99,99 евро. Продажи начнутся с 3 декабря 2018 года, но до этой даты Sony обещает рассказать еще больше подробностей о новинке.

3 декабря называется "культовой датой для всех поклонников PlayStation". Дело в том, что оригинальная консоль вышла в Японии 3 декабря 1994 года. В США приставка появилась 9 сентября 1995 года, а в Европе — 29 сентября 1995. Поддержка устройства была прекращена в 2006 году.

Ранее НВ сообщало, что компания Sony прекратит выпуск игровой консоли PlayStation 4 в начале 2021 года. Производство приставки прекратится до марта 2021 года, в этот период она начнет постепенно исчезать из продажи. Из-за слишком быстрого развития рынка электроники PlayStation 4 от Sony уже считается устаревшей, хотя ее версия Pro появилась на полках магазинов в конце 2016 года.

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