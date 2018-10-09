Все, что нужно знать об Assassin's Creed: Odyssey

После выхода Assassin’s Creed: Origins разработчики игры Ubisoft дали понять геймерам, что грядут перемены. Если раньше серию относили к жанру стелс-экшена, где герой действовал скрытно, то теперь создатели франшизы повернули в сторону ролевых игры, так называемых RPG. Выход Assassin’s Creed: Odyssey обозначил окончательную смену жанра, которая привела за собой много перемен.

Assassin’s Creed изменилась настолько, что даже фанатам приходится заново изучать игру. После 20 часов в Odyssey я готов рассказать вам обо всем, что нужно знать перед покупкой.

Сюжет

История Assassin’s Creed: Odyssey перенесет игроков в древнюю Грецию, а именно во времена Пелопоннесской войны. Афины и Спарта окончательно рассорились и теперь тыкают друг друга стрелами, мечами и копьями. Неожиданно для себя в центре оказывается аполитичный наемник, который выбирает только самую выгодную сторону.

Серия Assassin’s Creed прославилась не только интересным игровым процессом, но и сеттингом, который всегда охватывал конкретные временные эпохи. Фанаты серии уже успели лично познакомиться с Леонардо да Винчи, Наполеоном, Джорджем Вашингтоном и даже Анастасией Романовой, дочерью Николая II. В Odyssey вас также ждут знаковые личности, вроде Геродота, Сократа, Перикла и других. Не уверен, что игра подойдет в качестве учебника античной истории, но о ключевых личностях вы узнаете.

Главный герой

Наблюдать за историей Odyssey можно с двух сторон. Вначале игры вам предложат выбрать главного героя - Кассандру или Алексиуса. Спойлер: к сожалению, это ни на что не влияет. Даже в диалогах окружающие персонажи говорят без упоминания гендерной принадлежности за исключением пары случаев. Так что вас ждет одна и та же история.

Кстати, диалоги в Assassin’s Creed: Odyssey прописаны хорошо. Настоятельно рекомендую играть с оригинальной озвучкой, чтобы получить максимальную дозу атмосферы. Во время разговора игроку позволяют выбирать ответ или действие в сторону собеседника.

Здесь то и кроется один из главных элементов ролевой игры - отыгрыш. В своем приключении вы можете быть рассудительным, мягким или же жадным и грубым. Вам также стоит помнить, что некоторые решения повлияют на мир игры. Незначительное, на первый взгляд действие, может обернуться катастрофой для целого острова. Так что добрые дела не всегда приносят пользу.

Так как на коробке с игрой указан рейтинг 18+, то и без романтики не обошлось. Герою или героине повстречаются персонажи, с которыми можно завязать скоротечные отношения. К тому же не важно, какого они пола, и Кассандра может затащить в постель и лучника, и лучницу.

Такая свобода действий - новинка для серии. Главный герой использует устройство “Анимус”, чтобы считывать генетический код своих предков и пробираться в их воспоминания. По сути, главным героем всегда был современный человек, который просто наблюдал за жизнью своего очень далекого родственника.

Проблема в том, что устройство позволяло только следить за событиями не меняя решений предка. В Assassin’s Creed: Origins канон изменился, а главной героиней стала Лейла. Она модифицировала “Анимус” и теперь может не просто наблюдать за воспоминаниями, но и действовать на свое усмотрение. Гений, одним словом.

Целый новый мир

Сюжет Odyssey охватит территорию Древней греции, включая Аркадию, Беотию, Македонию, а также острова Скирос, Анафи и Лесбос. Забегая наперед, скажу, что мир игры очень большой и за свои 20 часов я не успел исследовать и половины.

Дело в том, что регионы древней Греции четко разделены на карте и отличаются не только видами и постройками, но и требуемым уровнем персонажа. Так как это RPG, то главному герою предстоит повышать свой уровень, вместе с которым растет и сила. Одни зоны требуют 5-го уровня, но рядом может находится зона для 30-го. То есть исследовать все за раз не получится, и вам придется отправляться в другие территории в поисках лучшего снаряжения.

Активности

Хорошо, что в Assassin’s Creed: Odyssey есть чем заняться. Разработчики сделали огромную территорию и щедро расставили на ней точки интереса с испытаниями для игрока.

Самой интересной частью Odyssey будет прохождение основных и побочных приключений. Выполняя первые, вы будете следовать сюжету, который написали сценаристы Ubisoft. Отмечу, что он получился неплохим, и вас ждут крутые повороты, а также интересные персонажи. Побочные квесты рассказывают более короткие истории, которые влияют на персонажа или мир игры. Они также прописаны хорошо и даже могут увлечь своей историей.

Но среди побочных приключений есть особый вид, который генерируется игрой. Такие квесты можно описать одним словом - скука. Они лишены интересного сюжета и созданы только ради растягивания игрового процесса. К тому же они будут постоянно появляться на карте сколько бы вы их не проходил. Среди них есть задания, которые ограничены по времени. За их выполнение игроку дают особую валюту, которую не получить за бессрочные поручения.

Помимо прохождения сюжетных и побочных заданий в Odyssey можно заняться обычными делами наемника - убийствами. В каждом регионе есть крепости, в которых сидят бандиты или воины. Они охраняют сундуки с ценными предметами, а также стратегическими запасами. Там же могут прятаться ключевые военные персоны, которых также нужно убить.

У каждого региона, в котором идет война, есть некий уровень военной силы. Уничтожая стратегические запасы и убивая ключевых персон, игрок снижает этот рейтинг. Когда сила войска опустится до нуля, на карте появятся точки масштабной схватки между войском Афин и Спарты, а игрок может выбрать одну из сторон.

Но убийства военачальников и грабеж не останутся без внимания, и за героиней или героем вышлют наемников. Эти ребята не обычные солдаты и предпочитают носить крепкую броню и острые мечи с копьями. Так что сражаться с ними будет сложно, но победив, вы получите их особое оружие или броню. К тому же наемников можно отслеживать, чтобы нанести удар первым.

В бой

Сражаться вы будете много, и хорошо, что Ubisoft поработали над боевой системой. Если раньше игрок больше полагался на скрытное прохождение, то в Odyssey открытые схватки будут происходить чаще. Во-первых, чтобы убить противника одним ударом со спины, нужно достичь его уровня или выше. Во-вторых, враги стали намного внимательнее. Все же в крепостях сидит много воинов, так что будет полезно убрать часть из них по-тихому.

Из стандартных атак у персонажа есть быстрые, но слабые, а также сильные и медленные. Каждый тип подходит для разных противников и нужно смотреть по ситуации. В бою игрок может использовать и особые умения персонажа. Например, одна из первых способностей позволяет бить противника ударом а-ля “Это Спарта!” или же пролить на клинки яд, нанося больше урона.

Игрок может прокачивать ветку “Охотника”, “Воина” и “Убийцы”, которые дают разные способности. Новые приемы покупаются за очки, которые даются после каждого повышения уровня персонажа. Игрок также может улучшать оружие и броню, или же находить более мощное снаряжение в сундуках и трупах врагов.

Хватит драться

Когда же вам надоест выполнять поручения и убивать, вы можете заняться исследованием мира. В каждом регионе есть древние склепы, в которых игрока ждут уникальные предметы. Для начала их нужно обнаружить, а потом еще разобраться, как попасть к нужному месту. Конечно, Odyssey не сравнится с Tomb Raider, но местные гробницы выглядят интересно и атмосферно.

Все на борт

Разработчики решили не ограничиваться огромной территорией на суши, и дали игроку возможность ходить по волнам. В Odyssey герой получает корабль, а также команду, которая будет помогать ему в далеких морских рейсах.

Корабль можно прокачивать с помощью ресурсов, улучшив скорость, вместительность команды, урон и броню. Также на корабль можно позвать помощников, которых еще нужно завербовать. Особые персонажи дают бонусы для корабля, вроде дополнительной брони или урона от гарпунов. Это пригодится вам во время морских сражений с пиратами и военными кораблями.

Бои проходят в два этапа. Сначала вы закидываете корабль противника стрелами и копьями, разрушая само судно. Когда полоска брони противника сойдет на нет, начинается вторая фаза - абордаж. Здесь вы уже лично запрыгиваете на корабль врага, убиваете команду и капитанов, а потом забираете их золото и ресурсы.

Пора бы поиграть

Теперь вы знаете о сюжете, основных механиках и активностях в Assassin’s Creed: Odyssey. Осталось только выбрать платформу, чтобы начать игру. Окунуться в приключения Odyssey можно на PlayStation 4, Xbox One, а также персональных компьютерах c 5 октября 2018 года. Также помните, что игра платная и за открытый мир, наполненный приключениями, разработчики попросят 1 899 гривен за версию для приставок и 845 гривен, если решите играть на компьютере.

Для вашего удобства оставлю системные требования для PC:

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит);

Процессор: AMD FX 6300 3.8 ГГц, Intel Core i5 2400 3.1 ГГц, Ryzen 3 – 1200;

Видеокарта: AMD Radeon R9 285 (2 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 660;

Оперативная память: 8 ГБ;

Жесткий диск: 46 Гб.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит);

Процессор: AMD FX-8350 4.0 ГГц, Intel Core i7-3770 3.5 ГГЦ, Ryzen 5 – 1400;

Видеокарта: AMD Radeon R9 290X (4 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ);

Оперативная память: 8 Гб;

Жесткий диск: 46 ГБ.

Рекомендуемые требования для 4К-разрешения:

Операционная система: Windows 10 (64-бит);

Процессор: AMD Ryzen 1700X 3.8 ГГц, Intel Core i7 7700 4.2 ГГц;

Видеокарта: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 ГБ);

Оперативная память: 8 ГБ;

Жесткий диск: 46 ГБ.