Игра года? Все, что мы знаем о Battlefield V

Мода в видеоиграх, как и в фэшн-индустрии, получила свойство возвращаться. Пять лет Call of Duty и Battlefield пичкали игроков играми о “современной войне”, но, похоже, пора возвращаться к истокам. Студия EA показала фанатам Battlefield V, релиз которой назначили на 19 октября 2018.

Но уже сейчас мы знаем больше, чем следовало. Сегодня НВ расскажет вам все, что известно о сеттинге, новых режимах и особенностях Battlefield V.

Сеттинг

Battlefield V возвращает серию к корням, рассказывая историю Второй мировой войны. После 2000-х сеттинг надоел игрокам, но из-за перенасыщения темой “новой войны” он снова смотрится интересно. Сюжет игры сконцентрируется на армии Европы и Британии. Игроков забросит на поля сражений в Северной Африке, Битвы за Роттердам, а также оккупации Швейцарии и Норвегии.

Сюжет в Battlefield V подается не стандартной сюжетной кампанией, а отдельными главами. Синглплеер засунули в режим War Stories, в котором игроки будут узнавать истории конкретных героев. Первым делом расскажут о женском отряде сопротивления из Норвегии. Фанаты уже успели возмутиться на этот счет, но руководитель дизайна Алан Керц сказал, что игра никогда не была аутентичной.

«Существуют другие более аутентичные игры о Второй мировой, от Day of Defeat до Post Scriptum… Не будем забывать, что первая Battlefield про Вторую мировую войну (Battlefield 1942, - прим.) имела реактивный ранец в дополнении, а русские использовали MP18 или японский SMG. Мы хотим создать самый захватывающий опыт, который можем создать, и это заставляет нас [закрыть глаза] на некоторые физические и аутентичные элементы. Мы также хотим, чтобы (игра, - ред.) была увлекательной в долгосрочной перспективе… Я уверен, что мы попали в точку. Не для всех, но попали», - сказал Керц.

Одиночная компания и Tides of War

Сюжет Battlefield V не закончится на Северной Африке, Битве за Роттердам и оккупации Швейцарии. В дальнейшем DICE будет выпускать новые сюжетные миссии для Tides of War. Это совершенно новый сервис, который становится доступен после покупки игры. Каждые 2-3 месяца туда будут заливать новые сюжетные задания, с временными событиями, испытаниями и наградами.

В Tides of War можно отхватить уникальные награды, среди которых и предметы для кастомизации персонажей и транспорта, а также оружие и гаджеты. Сервис заменит платные DLC и “Сезонный абонемент”, которые DICE решили выбросить из Battlefield V. Теперь игра будет постепенно обрастать контентом, а геймерам не придется постоянно покупать дополнения.

Кооперативный режим Combined Arms

Battlefield V появится кооперативный режим Combined Arms. Игроки будут объединяться в команды до четырех человек и выполнять задания. Игра будет случайно назначать условия, и каждый бой становится уникальным За успешное прохождения положены награды, которые действуют и в других режимах.

Кастомизация и прогрессия

Это касается и персонажей, которым можно выбрать пол, внешность и класс. Побеждая в различных режимах, игроки будут получать предметы для кастомизации, которыми можно украсить своего солдата и улучшить оружие или технику. DICE сделали глубокую систему с древом прокачки. Оружие и транспорт имеет собственную ветку умений, которую можно развивать под себя.

Например, можно добавить дополнительную броню для танка в ущерб подвижности. Интересно, что вы можете создать несколько наборов с умениями для стволов и техники, и переключаться между ними на экране возрождения. К тому же оружие разблокируется в любом порядке. Не нужно открывать три пистолета, чтобы добраться до нужного - просто разблокируете его за накопленные очки.

Новые пушки, транспорт и предметы для кастомизации покупаются за игровую валюту. “Баксы” зарабатываются за прохождение миссий, ежедневных испытаний и Специальных заданий. За их выполнения игроки получают валюту, очки и предметы, которые также можно разблокировать игровым путем. К тому же EA не планирует вводить лутбоксы в игру, по крайней мере в начале.

Мультиплеер

В Battlefield V добавили новый режим Grand Operations, но остались и привычные Conquest, Team Deathmatch и Domination. В Grand Operations битвы длятся четыре игровых дня и разделены на фазы. Фаза 1 - игроки десантируются на точку, фаза 2 - начинается замес, фаза 3 - борьба за точки. Фаза 4 превращает Battlefield V в “королевскую битву”. Игрокам оставляют одну жизнь и ограниченное количество патронов. Побеждает команда, которая первая уничтожит отряд противника.

Изменения коснулись и игрового баланса. Теперь бойцы возвращаются на поле битвы с меньшим количеством патронов и боеприпасов. Предполагается, что бойцы будут вызывать подмогу или собирать патроны с убитых врагов. Возрождать соратников теперь могут все, но это займет больше времени, чем у медика. К тому же восстановится не все здоровье. Также теперь нельзя до конца регенерировать здоровье, а полностью лечит только аптечка.

Игровое окружение

Battlefield всегда славилась разрушаемым окружением и теперь эту фишку вывели на новый уровень. Здания стали полностью разрушаемыми, а летящие осколки могут даже убить. Стены теперь простреливаются, и вы можете расстрелять противников, которые забаррикадировались в доме. В то же время игроки могут и отстраивать здания или улучшать оборону.

Строить могут все, но только у класса поддержки это получится лучше всего. Как и в случае с медиком, это занимает больше времени у обычного солдата. Все же никто не мешает любому бойцу установить в окне пулемет, который он стащит с базы противника.

Системные требования и дата выхода

Релиз Battlefield V назначили на 19 октября 2018, но DICE уже опубликовала минимальные системные требования для игры. Теперь вы сможете подогнать свой комп под новую Battlefield до релиза, если это нужно.

Системные требования:

ОС: 64-бит Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

Процессор (AMD): AMD FX-6350

Процессор (Intel): Core i5 6600K

ОП: 8GB RAM

Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB

Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 совместимость

Место на диске: 50 Гб

Если вы уже заинтересованы в проекте, то можете сделать предзаказ игры. Так вы получите доступ к закрытой бете и “плюшки” для мультиплеера. К тому же предзаказав Deluxe Edition за $80 вы сможете сыграть в Battlefield V уже 16 октября. К этому добавьте пять наборов одежды парашютистов, специальные задания и 20 ящиков с припасами, в которых запаковали предметы для кастомизации. Заранее сыграть в Battlefield также можно 11 октября с помощью EA Access Play First Trial.

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