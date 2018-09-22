Видеоигры и культурная жизнь СНГ: как Wargaming отмечала День танкиста. Блог Игоря Никитина

В материале о влиянии видеоигр на поп-культуру я затрагивал тему World of Tanks. Речь шла о том, что сейчас практически каждый мужчина играет в “танчики” или, хотя бы, слышал о них.

Я часто наблюдал в баре споры “танкистов” о новом обновлении, которое испортило очередной хороший танк. Или же хвалебный рассказ о прошлой катке. Даже бывали случаи, когда увлечение WoT заменяло футбол. Тогда это была пара примеров, но 9 сентября мне удалось посмотреть на истинные масштабы влияния.

Так говорят цифры

Началось все с презентации, на которой Wargaming рассказывала о статистике среди игроков World of Tanks. По словам компании, в СНГ танки собрали 40 млн игроков, а в мире - 160 млн. При желании “танкисты” могли бы основать собственное государство. К тому же это была бы одна из самых счастливых стран: более 70% игроков подтвердили, что счастливы.

Возможно, это связано с образом жизни игроков в WoT. По тому же опросу, 47% пользователей занимаются спортом на любительском уровне и следят за своим здоровьем. Если предложить игрокам в WoT картошку фри или салат, то 65% выберут свежие овощи, а 68% в качестве напитка выберут воду. Это интересно, ведь обычно геймеров представляют вечно сидячими любителями фаст-фуда и газировки.



Есть еще несколько факторов, которые влияют на счастье игроков. Например, они редко контактируют с другими людьми, предпочитая добираться на работу на машине. В то же время пользователи World of Tanks любят обсудить игру. В среднем 45% “танкистов” обсуждают с друзьями новости, обновления и делятся счастливыми моментами. К тому же большинство игроков предпочитает кошек.

Получается, что среднестатистический игрок в World of Tanks - счастливый взрослый мужчина, который следит за своим здоровьем и любит кошек. Это разрушает второй миф, связанный с возрастом геймеров. Большинство современных видеоигр рассчитаны на аудиторию 16-18 лет, но Wargaming заняли отдельную возрастную нишу. Именно из-за выбранного сеттинга и позиционирования, они стали популярными и вклинились в мужскую культуру наряду с футболом.

Задел на будущее

Помимо интересной статистики, журналистам показали новую разработку Wargaming - World of Tanks AR с использованием дополненной реальности. Пока что у компании есть только демо-версия, но проект уже выглядит интересным.

Игра использует камеру устройства, чтобы сканировать окружение и возводить виртуальные постройки. На презентации использовался стол с метками для игры, чтобы программа понимала, где именно расставлять здания. Со стороны людям кажется, что человек с планшетом просто бегает вокруг стола, но на самом деле игрок рассматривает виртуальные постройки со всех сторон.

С геймплейной точки зрения такая технология не подходит для стандартного боя, но отлично ложится на тематическую стратегию. Вместо одного танка игрок сможет управлять армией и смотреть на поле боя со всех сторон, перемещая смартфон в пространстве. Такая фишка здорово бы освежила жанр стратегий.



Помимо видеоигр, технология дополненной реальности пригодится в обучении. Вместо статичных экспонатов в музеях можно ставить стенды с дополненной реальностью, где будет запускаться симуляция битв с участием этой техники. Это также могут быть интерактивные таблички с описанием экспоната. В некоторых городах возле памятников установлены QR-коды, которые открывают доступ к специальной странице с описанием. Раз уже дети и взрослые так прикипели к смартфонам, то нужно это использовать.

День танкиста

Продолжилось знакомство с аудиторией World of Tanks уже в парке во время празднования Дня танкиста. Благодаря Wargaming изначально советский праздник для военных превратился в семейный день для взрослых и детей.

Смотря на посетителей понимаешь, что статистика Wargaming сказала правду, и большая часть аудитории - взрослые мужчины. К тому же они уже успели найти свою женщину и даже нажить совместных детей. Специально для таких пар в парке сделали зону “матери и ребенка”. Если хочется отдохнуть, то за “цветами жизни” присмотрят аниматоры, которые устроят детям конкурсы и прочие развлечения. К тому же на ребенка можно нацепить стикер с номерами телефонов родителей.

По самому парку разбросаны активности, с конкурсами и настольными играми. В отдельной зоне даже стояли военные, которые показывали мальчикам и девочкам современное оружие. На праздник пришла и дорожная полиция - она обучала детей правилам дорожного движения.

Но нашлось в парке развлечение, которое меня по-настоящему удивило. На берегу озера установили некую арку и поставили возле нее усатого мужчину в военной форме. Нет, это не просто массовка, а такой себе священник, который проводил “танкосочетание”. Семейные пары подходили к арке, давали боевые клятвы верности и вступали в “боевой союз”.

Мне удалось застать процесс “танкосочетания” взрослой пары, которая насчитала 21 год совместной жизни. На первый взгляд простая активность, но желающих было много, и длинная очередь не заканчивалась даже вечером.

Вторая волна удивления наступила во время выступления Студии Грек, которые пели песни о World of Tanks. Незамысловатый текст рассказывал о легендарных танках, нелепых боевых ситуациях и прочем. На YouTube такие клипы собирают по 500 тыс. просмотров, даже нашелся ролик на 1,8 млн просмотров.

Спустившись в комментарии к видео Студии Грек я заметил стык двух аудиторий. Молодняк обычно плевался и не понимал прикола, но более взрослая аудитория оказалась лояльной и тепло воспринимала такие видео.

Подобное фанатское творчество делается сообществом для сообщества и показывает заинтересованность игроков. Даже в проектах с аналогичной тематикой аудитория менее активна.

В конце журналистам показали естественную среду обитания “танкистов” - игровую зону на 200 компьютеров. Исходя из увиденного, аудиторию можно разделить на два типа: подростки и отцы с детьми. Зачастую рядом еще стояла жена, которая томительно посматривала на часы, пока ее муж с ребенком сражались с другими игроками.

Всего на День танкиста собралось 200 тыс. человек из 10 стран мира. Краем уха даже услышал историю о двух фанатах из Украины, которые сами купили билеты в Беларусь, чтобы побывать на празднике. На сотне гектаров Wargaming расставила 70 арт-объектов, 100 фудкортов, игровую зону на 200 компьютеров, а также большую сцену, на которой вечером выступала украинская группа “Бумбокс”.

Это мероприятие показало, как видеоигры вклиниваются в культурную жизнь общества. На празднике нашлось место геймерам и обычным людям, но главное то, что компьютерная игра стала частью национального праздника.