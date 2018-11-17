Топ-5 новых игр для смартфона, за которые не стыдно

Возвращаясь пятничным вечером домой, Игнат понял, что не хочет идти в пустую квартиру. Он решил посетить уютное кафе, мимо которой ходит уже год, но так и не решается зайти. По дороге он уже представил как закажет чашку кофе, включит крутую игру и погрузится в виртуальный мир, но его планы разрушились. Выполнив первый пункт, Игнат обнаружил, что на его смартфоне нет игр, за которые не стыдно.

В итоге ему осталось только таращиться в окно, наблюдая за машинами и людьми.

Чтобы не повторить судьбу Игната, вы можете найти вторую половинку или же просто прочесть наш топ и скачать новые игры, за которые не стыдно.

Reigns: Game of Thrones

Warner Bros. пытались сделать игру по мотивам “Игры престолов” и сотворили стандартную мобильную стратегию. Проект не смог передать дух сериала с его политическими интригами и сложными решениями, которые стоят на пути героев. В свою очередь Devolver Digital попросили подержать их пиво и сделали Reigns: Game of Thrones.

Это уже третья часть в серии Reigns, но сеттинг “Игры престолов” не меняет суть. Если раньше игрок брал роль короля или королевы, то теперь это персонажи сериала, например Джон Сноу, Дейенерис Таргариен и так далее. Независимо от того, чья попа сидит на троне, правителю придется поддерживать одинаково хорошие отношения с властью, народом, войнами и другими семьями. В ином случае сорок золотых мечей окажутся испачканы кровью.

Reigns: Game of Thrones доступна на Android и iOS за $2. Настоятельно рекомендуется фанатам сериала, которые оценят отсылки и знакомых персонажей. Если вы не знакомы с сериалом, то советую сыграть в первую Reigns.

Badland Brawl

Геймеры запомнили Badlands в качестве милого платформера, но стараниями разработчиков из Frogmind игра перешла в жанр карточных стратегий. Сюжет в Badland Brawl отсутствует, а на его замену пришло краткое обучение, которое объясняет что и как нужно делать.

В этот раз игроки принимают роль полководцев, которые сидят на верхушке башни, отдавая приказы своим солдатам. Видимо, воины не особо хотят идти на войну, так что их приходиться выгонять из башни катапультой. Каждый солдат обладает уникальными способностями, которые можно и нужно комбинировать с различными устройствами. Например, есть мужик с молотом, который будет подталкивать бомбу к башне противника, отвлекая на себя атаку лучников.

Badland Brawl вышла на Android и iOS, а поиграть можно совершенно бесплатно. Проект понравится любителям стратегий и коллекционных карточных игр, а также ценителям красивой графики.

Persephone

Обычно, разработчики пытаются создать эмоциональную связь между игроком и персонажем, что добавляет переживаний, которые играют на руку сюжету. Plug in Digital решили забить на это и создали Persephone, где главная героиня - просто инструмент для достижения цели.

Геймплейно это головоломка, в которой игроку нужно провести героиню с точки А в точк Б. Фишка в том, что персонаж буквально устилает путь к успеху трупами, правда своими же. Например, если героиня стоит перед пропастью с шипами, то она прыгает туда, умирает, а потом воскресает в другом теле. Труп же остается гнить в яме, но теперь он служит мостиком для персонажа. Головоломка получилась очень красочной и веселой, несмотря на постоянные смерти героини.

Поиграть в Persephone можно на Android и iOS, а разработчики просят только $2 за копию игры. Проект понравится всем неравнодушным к головоломкам.

Dizzy Knight

Среди мобильных разработчиков сумела выделиться Noodlecake, которая занимается аркадными играми и платформерами. Проекты это студии каждый раз радуют игроков простым, но интересным геймплеем, и Dizzy Knight не стала исключением

После рассказа о монстрах, которые атакуют королевство, главного героя выбрасывают на арену, где ему собственно и нужно сражаться с негодяями. Так как персонаж крутиться, как юла, держа в руках меч, игроку нужно контролировать его направление, чтобы тот атаковал не только деревья, а еще и монстров. Для борьбы с нечистью игрок может использовать не только реакцию, а еще зелья и способности персонажа. В конце каждого уровня героя поджидает босс, который вознаграждает его бонусами и дверью на следующий уровень после своей смерти.

Поиграть в Dizzy Knight можно на Android и iOS абсолютно бесплатно, но за 2 доллара вы можете отключить рекламу и открыть все уровни сразу. Игра подойдет поклонникам аркад, которые любят ставить новые рекорды.

Teslagrad

Загадочность изобретателя Николы Теслы сделала его популярным в кругу режиссеров, писателей, но иногда он добирается и до видеоигр. Например, разработчики из Playdigious создали целую игру, которая посвящена изобретениям ученого.

Teslagrad рассказывает историю мальчика, который сбежал от военных и попал в загадочную башню, где повсюду бродят и крутятся механизмы. В одной из комнат пацан находит перчатку, которая может менять магнитный заряд объекта. Игра вряд ли послужит в качестве учебника по физике, но в Teslagrad много головоломок, основанных на принципах магнетизма и электромагнитных сил.

Поиграть в Teslagrad можно на Android и iOS, заплатив $6, но сейчас игру отдают со скидкой в 30%. Проект понравится фанатам Николы Теслы, а также любителям красочных платформеров с множеством загадок.