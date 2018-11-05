Тамагочи на Диком Западе. Обзор игры Red Dead Redemption 2

За 20 лет в игровой индустрии студия Rockstar научилась делать игры. Подтверждают это миллионы геймеров, которые регулярно позволяют разработчикам бить рекорды продаж. Причина проста - Rockstar каждый раз повышают планку качества, из-за чего игроки с трепетом ждут выхода новых проектов студии.

Red Dead Redemption 2 не стала исключением и заранее собрала толпу поклонников, которые захотели увидеть новый мир, построенный “рок-звездами”. Интерес подогревали и видео с игровым процессом, которые завышали ожидания геймеров. Дошло до того, что около 800 тыс. человек взяли больничный, чтобы в полной мере насладиться игрой. Что же, давайте узнаем, стоило ли обманывать начальство ради Red Dead Redemption 2.

Добро пожаловать в банду Ван Дер Линде

События Red Dead Redemption 2 разворачиваются в 1899 году, когда на Дикий Запад нагрянул закон, и преступным бандам пришлось привыкать к новому порядку. Одну из таких группировок возглавляет Датч Ван Дер Линде, который не захотел мириться с поправками в законе. После неудачного ограбления за бандой начинают охотиться законники, которые вынуждают подопечных Ван Дер Линде искать новое пристанище.

Главным героем этой истории оказался Артур Морган, которого Датч еще в детстве забрал в банду, обучая преступному ремеслу. В итоге, перед игроком появляется бывалый бандит, который знает как обращаться со словами и огнестрелом, не брезгуя замарать руки. Все же в последнее время он начал задавать себе вопросы насчет правильности пути, который он выбрал, но долг перед бандой душит сомнения.

На фоне постоянной борьбы с законом и душевными терзаниями главного героя и будут проходить действия Red Dead Redemption 2. Вообще, завязка нового “красного возмездия” напоминает GTA 5, где главным героям приходилось разбираться с ФБР, попутно проворачивая криминальные дела. К тому же Артур Морган напоминает мне Майкла - такого же преступника старой закалки.

Все персонажи в Red Dead Redemption 2 не лишены идентичности и собственной изюминки. Они отличаются не только злым или добрым характером, но и уникальными повадками, а также убеждениями. Например, в банде есть парень из племени индейцев, который чтит природу и бесится, когда кто-то убивает животных ради развлечения. Есть и чокнутый головорез, который просто обожает убивать и насиловать. Всех типажей не перечислишь, да и лучше бы вам самим на это посмотреть.

Участники банды не просто служат массовкой в лагере, а создают атмосферу, которая делает RDR 2 живой. Начнем с того, что персонажи постоянно чем-то заняты: повара готовят еду, бандиты чистят оружие или играют в карты, Датч думает над новым планом и т.д. К тому же любой из жителей лагеря может неожиданно попросить Артура об услуге.

С основным составом персонажей игрока познакомят во время первой главы, которая, как по мне, получилась затянутой. С одной стороны, нас знакомят с героями и обучают основным механикам, вроде охоты, стрельбы и готовки, но с другой - это замедляет темп. Не могу записать это в минусы игры, ведь сама первая глава получилась интересной, но возникает ощущение, что разработчики нарочно растягивают хронометраж.

Дикий Запад во всей красе

После длительного вступления, игрока выпускают в большой и открытый мир. Rockstar действительно постарались и сделали огромную карту, на которой разместились города, поля и леса. Кстати, последняя парочка забрала себе большую часть пространства, так что игрок будет чаще видеть деревья и горы, нежели салуны и магазинчики. Из-за этого расстояние между городами кажется большим и путешествие может занять минут пять реального времени, но за это время с Артуром может случиться многое.

В мире Red Dead Redemption 2 постоянно что-то происходит без участия игрока, что придает ему живую атмосферу. Например, Артуру может встретиться женщина, которую придавила покалеченная лошадь или же бандит, решивший похитить девушку ради выкупа. Артуру не обязательно помогать встречным людям, но добрые дела не забываются. К тому же некоторые персонажи дают интересные поручения, которые раскрывают детали мира. Получается, что даже обычная поездка из точки А в точку Б может превратиться в приключение.

Вдобавок, окружающие по-разному реагируют на главного героя. К той же девушке можно подойти и пофлиртовать, а можно послать на три буквы. Результат будет соответствующий, и Артур легко может начать драку опрометчивым словцом. Подобные выходки будут влиять на рейтинг славы, который показывает, был ли главный герой хорошим или плохим. В дальнейшем это определит отношение окружающих к Артуру Моргану.

В городах также есть чем заняться. Например, можно пойти в салун, где Артуру нальют, подстригут и, если повезет, набьют морду. События в RDR2 происходят случайно, так что в бар могут прийти агрессивные парни и специально начать драку. Если во время стычки главный герой буквально упадет в грязь лицом, то в отеле можно принять ванную, и даже попросить девушку потереть Артуру спинку.

Еще в городах есть магазины с оружием, медикаментами и провиантом. Соответственно, там можно купить вооружение, аптечки и еду, чтобы Артур не умер с голоду. Торговцев можно ограбить, но тогда они не захотят с вами сотрудничать, да и иногда в таких заведениях творится что-то неладное.

Например, один оружейник держал у себя в подвале мужчину, заставляя его переодеваться в женщину для собственных утех. Такое событие можно спокойно игнорировать, но можно попытаться спасти бедолагу. Все же стоит помнить, что за ограбления или подобные налеты за голову Артура могут назначить награду. В таком случае придется отстреливаться от законников или заплатить большой штраф на почте.

Вообще, весь мир RDR2 наполнен вот такими мелкими событиями. Они не представляют особой важности, но благодаря им возникает ощущение “живого” мира. Из-за этого появляется желание изучать каждый уголок карты в надежде найти что-то интересное, и разработчики вознаграждают подобное рвение.

Артур, займись делом

Помимо изучения городов и лесов, Артуру постоянно будут прилетать поручения от членов банды или их сообщников. Главный интерес представляют основные сюжетные задания, которые двигают историю RDR2, и они выполнены круто. Несмотря на то что миссии часто повторяются, благодаря интересному сюжету они чувствуются по-разному. Грубо говоря, вы каждый раз едете в точку и стреляете в людей, но постановка и завязка кардинально все меняют.

Это же касается и побочных заданий, которые необязательны к выполнению, но дополняют сюжет. Они раскрывают персонажей, рассказывают что-то новое о самой банде или мире, а также просто веселят и приносят дополнительный доход.

Кстати, выручку придется делить между участниками преступления. Если на ограбления поезда поехало пять “братков”, то и заработанное придется распределить поровну. К тому же, часть денег нужно относить в "общак" лагеря, чтобы пополнять запасы и покупать улучшения для кухни, палаток и т.д. От этого зависит отношение людей к Артуру, и если он будет забывать пополнять казну, то жители лагеря ему напомнят об этом.

Помимо денег в лагерь можно приносить мясо убитых животных, чтобы пополнять запасы еды. Если убить зверя с лука не повредив шкурку, то она пригодится для улучшений. Вообще, охота занимает важную часть в RDR2, и Артуру придется убивать животных ради улучшения экипировки или еды. Тем более, шкуры можно продавать или относить их охотникам, чтобы те сделали прикольные костюмы.

Сама охота сделана интересно. Игроку придется выслеживать жертву по запаху или использовать приманку для разных типов зверей. Наживка покупается или готовится во время привала, который Артур может разбить где угодно. Там же герой готовит, боеприпасы, еду, лечебные травы и отдыхает.

Эту механику можно отнести к тем мелочам, которые влияют на атмосферу всего происходящего. Кто-то может сказать, что такой реализм только добавляет скуки, но игра не требует постоянного крафта или собирания тонны ресурсов. Разбивая лагерь, игрок сам отдыхает от перестрелок, погонь и прочего экшена.

Помимо этого, нужно следить за состоянием главного героя. Если Артур будет плохо есть - он начнет худеть и терять силу. Без сна его меткость ухудшиться, а энергия начнет уменьшаться и он не сможет быстро бегать. Такой себе тамагочи. В то же время, от частых пробежек и хорошего питания выносливость и здоровье Артура начнут улучшаться.

Это же касается и лошади: она тоже требует еды и даже ласки. Когда Артур чистит коня от грязи, он не только избавляет животное от болезней, но и налаживает связь. Например, если подружиться с конем, то он перестанет сбрасывать главного героя во время опасности и будет откликаться на зов с большего расстояния.

Ухаживать придется и за оружием. Пыль, грязь и порох засоряют части оружия, ухудшая скорострельность, точность и прочие параметры. Так что лучше держать пушку в чистоте, чтобы не огребать во время перестрелок. Кстати о них…

Rockstar хорошо поработали над миром и заданиями, но стрельба явно делалась в последнюю очередь. Перестрелки сделаны интересно, но вот оружие ощущается также, как и в GTA5, и за шесть лет механика стрельбы осталась прежней.

Изменения коснулись только Dead Eye. Эта способность позволяет Артуру замедлить время или отметить точки для выстрела по врагу. Если на главного героя напали одновременно несколько человек, то за одну секунду они все могут словить пулю в лоб. Если повезет, - можно отстрелить конечность, что будет смертельно для противника.

Итог



Red Dead Redemption 2 похожа на новый альбом старой рок-группы, типа Kiss. Эти парни снова собрались вместе и записали отличный альбом, который должен понравиться их фанатам. Вот пластинка выходит, поклонникам все нравится, но они понимают, что те же Kiss из 1975-го.

Red Dead Redemption 2 получилась изумительной игрой, но Rockstar не привнесли кардинальных изменений. Мы все также играем за плохих парней, которые борются с законом, и мы все также грабим, убиваем и выполняем миссии. Даже стрельба за шесть лет изменилась слабо.

Все же Red Dead Redemption 2 получает оценку 9 из 10 за прекрасно проработанный мир, захватывающий сюжет и увлекательный геймплей. Если у вас есть PlayStation 4 или Xbox One, то эту игру нельзя пропускать.