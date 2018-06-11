Создатели Ведьмака показали новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Разработчики из польской студии CD Projekt RED на выставке E3 2018 представили трейлер долгожданной Action/RPG игры в жанре киберпанк.

Действие игры Cyberpunk 2077 происходит в вымышленном городе Night City на территории штата Калифорния, сообщает PC Gamer.

Cyberpunk 2077 был анонсирован еще в 2012 году, но выход игры задерживался из-за выпуска "Ведьмак 3" и его дополнений. Теперь продолжение игры Cyberpunk 2020 вновь обратило на себя внимание, поскольку большой трейлер новинки был представлен на выставке E3 2018.

Разработчики заявили, что ни микротранзакций, ни DRM-защиты в новой игре не будет. В трейлере E3 2018 есть небольшое пасхальное яйцо, которое подтверждает, что в Cyberpunk 2077 не будет микротранзакций. Представители студии добавили, что Cyberpunk 2077 будет такой же однопользовательской сюжетной RPG, как и "Ведьмак", но вместо заранее прописанного персонажа пользователи смогут создать собственного в редакторе.

"Это будет опыт RPG, основанный на истории, с потрясающим однопользовательским прохождением, но мы собираемся добавить многопользовательские функции", - заявлял ранее управляющий директор студии Адам Бадовский.

Действие Cyberpunk 2077 развернется в американском городе будущего под названием Night City, где полно людей, живущих за чертой бедности, и бесчинствуют мародеры. Геймерам предстоит вжиться в роль наемного убийцы по имени V, который получил свой первый серьезный контракт.

Журналисты также отмечают, что, по их данным, над Cyberpunk 2077 работают больше сотрудников студии CD Projekt RED, чем раньше трудились над игрой "Ведьмак 3". Другими подробностями разработчики поделятся с игроками и прессой на своем стенде на E3 2018 в ближайшие дни. При этом информация о дате релиза по-прежнему отсутствует.