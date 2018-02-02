Больше, чем ВВП Украины. Сколько заработала игровая индустрия в 2017 году

В 2017 году игровая индустрия заработала на игроках и их пристрастиях фантастическую сумму $108 млрд. Это больше, чем ВВП Украины. А прибыльность некоторых сегментов игрового рынка превышает аналогичные показатели отдельных отраслей мировой промышленности.

Игровая индустрия становится с каждым годом все больше, влиятельнее и богаче. Игроделы наращивают производственные мощности и придумывают новые способы монетизации, а игроки исправно платят за свое любимое развлечение. 2017 год отметился именно меркантильным подходом, что дало свои плоды.

Сегодня я расскажу вам, сколько игроделы смогли заработать на игроках и кто сделал это лучше всех.

Благо, есть компания, занимающаяся анализом игрового рынка - Super Data. Каждый год она готовит отчет о доходах, из которого мы и будем черпать информацию для этого материала.

Мобильный рынок

Возможно, для вас это будет откровением, но смартфоны - это самая прибыльная платформа в игровой индустрии. Не первый год она обгоняет PC, консоли и киберспорт.

В 2017 году рынок мобильных развлечений заработал $59,2 млрд. Для примера, ВВП Беларуси составляет лишь $53,2 млрд. Интересно, что пользователи смартфонов потратили на $14 млрд больше, чем в прошлом году. В основном деньги поступают от free-to-play проектов, которые и кормят мобильный рынок.

Больше всего тратились азиаты, которые принесли индустрии $36 млрд. Второе место заняли американцы с $9,1 млрд, а третьими идут европейцы, которые отдали $5,9 млрд.

Самыми прибыльными мобильными играми в 2017 году стали:

Arena of Valor - $1,9 млрд

Fantasy Westward Journey - $1,5 млрд

Monster Strike - $1,3 млрд

Clash Royale - $1,2 млрд

Clash of Clans - $1,2 млрд

Примечательно, что в топ-10 игр до сих пор входит Pokemon Go, которая принесла Nintendo $890 тысяч в 2017 году.

Рынок PC

Вторым крупнейшим рынком в игровой индустрии считается PC. За 2017 год геймеры собрали для индустрии $33 млрд, что немного больше, чем ВВП Демократической республики Конго ($32 млрд).

PC-индустрия не далеко ушла от мобильного рынка и также живет за счет free-to-play проектов - 69% от всего дохода. Больше всего денег принесли игроки из стран Азии - $8,8 млрд, за ними американцы - $2,2 млрд и в конце списка европейцы - $2,9 млрд.

В то же время ситуация с платными играми кардинально отличается. Больше всего игры покупают европейские игроки, потратив $3 млрд, за ними американские - $2,2 млрд и в конце списка игроки из стран азии - $300 миллионов.

Пятерка самых богатых игр выглядит следующим образом:

League of Legend - $2,1 млрд

Dungeon Fighter Online - $1,6 млрд

Cross Fire - $1,4 млрд

World of Tanks - $471 млн

Dota 2 - $406 млн

Самой прибыльной платной игрой стала Player Unknown’s Battlegrounds с доходом в $712 млн. Интересно то, что GTA 5 до сих пор держится в пятерке лидеров и в 2017 принесла разработчикам $118 млн.

Игровые консоли

Консольный рынок все еще беден, а его доход за 2017 год равен ВВП Республики Руанда - $8,3 миллиарда. Столь малый доход обусловлен небольшим количеством free-to-play проектов, как на PC и смартфонах. Так, консоли живут только благодаря крупным проектам.

Основная аудитория консольного рынка - американские игроки, которые принесли индустрии $4,2 млрд за 2017 год. Европейский рынок отдал $3,1 млрд, а азиатский - $20 млн.

Большую часть дохода для консольного рынка принесли:

GTA 5 - $521 млн

Call of Duty: WWII - $502 млн

Fifa 17 - $409 млн

Destiny 2 - $329 млн

Fifa 18 - $324 млн

Интересно, что Destiny 2 и Call of Duty: WWII помогли увеличить доход консольного рынка на 15%, а GTA 5 и Fifa 17 - 6%.

Эти цифры показывают, что free-to-play игры приносят больше всего прибыли. Не удивительно, что крупные проекты получают дополнительные механики для монетизации. Например, организаторы Game Developers Conference провели опрос среди разработчиков, и 11% заявили, что планируют внедрять “лутбоксы” в свои проекты. Еще 39% планируют делать бесплатные игры с предметами за реал.

Огорчает то, что список топовых игр практически не меняется и в пятерке лучших сидят те же компании и проекты.

Виртуальная реальность

VR-индустрия только развивается и в нынешнем состоянии похожа на дорогую игрушку. Но эта темная лошадка медленно и уверенно вырывается вперед. За 2017 год виртуальная реальность принесла $4 млрд, что почти в два раза больше, нежели в 2016 - $2,7 млрд.

Такой резкий скачок обусловлен двумя факторами. Во-первых, производители VR-устройств поумерили свой пыл и снизили цену на свои устройства. Во-вторых, сторонние разработчики поддержали идею и выпустили множество интересных проектов. Так, Sony продали 2 млн устройств PS VR, Oculus продали 210 тыс, а HTC Vive - 160 тыс. устройств.

Не стоить забывать и о дополненной реальности, которая не столь популярна, но уже приносит свои доходы. В 2017 геймеры занесли для платформы $1,1 млрд, что на 200 тысяч больше, нежели в 2016. Основной доход индустрия получала из игры, например, Pokemon Go принес 84% от всей суммы за год.

Игровые видео и шоу

Отдельно стоит упомянуть игровые шоу, которые уже “слились” с телевидения и прочно обосновались на YouTube. Игровой контент на этом хостинге - самый популярный жанр видео. Например, YouTube-ер PewDiePie собрал на своем канале 60 млн человек, что больше, нежели у Джастина Бибера и Рианы.

Доход от игрового контента за 2017 год составил $3,2 млрд. Интересно, что больше всего кэша принес Twitch - $1,7 миллиарда. YouTube собрал всего $700 млн, что на 50% меньше, чем за 2015-2016 года. Все дело в новой политике сервиса и алгоритмов, из-за которых большая часть игровых видео не приносила дохода. Так, все геймеры переключились на Twitch, где аудитория поддерживает их пожертвованиями и платными подписками.

Киберспорт

Самым мелким рынком оказался киберспорт, который практически не вырос с 2016 года. За 2017 индустрия собрала $756 млн, а 70% прибыли шли от инвесторов, которые вкладывались в соревнования и прочие мероприятия. Странно видеть подобные цифры, учитывая сколько средств вкладывает Activision Blizzard в развитие Overwatch League.

Больше всего денег принесла League of Legend - $157 млн. На втором месте расположился PUBG - $102 млн, третье место занял Hearthstone - $83 млн, Dota 2 заняла четвертое место - $65 млн, а ей в спину дышит Overwatch с $63 млн дохода.

Выводы

За 2017 год индустрия видеоигр разрослась до $108 млрд, что больше, нежели ВВП Украины ($98 млрд). Аналитики прогнозируют, что к концу 2018 году эта сумма поднимется еще на 11-12%.

Возможно, эта цифра будет несколько больше, если разработчики перестанут делать упор на одиночные игры и перейдут к играм-сервисам. Технология виртуальной реальности будет развиваться и дальше, ведь даже Sony патентуют новые VR-устройства. На киберспорт я бы не делал больше ставки. Activision Blizzard, хоть и вкладывают туда много усилий, но интерес аудитории заметно снижается.