Сюрпризы от Sony и новая "батла". Чего ждут геймеры от крупнейшей игровой выставки E3 2018

Самое крупное событие игровой индустрии Electronic Entertainment Expo или в простонародье E3 вот-вот начнется. Именно там разработчики и издатели показывают новые игры и рассказывают игрокам, чего ждать дальше.

Последние пару лет выставки проходили скучновато, но Е3 2018 выглядит интересной. Уже месяц интерес игроков подпитывают утечки и слухи, которые привлекают внимание к событию. Сегодня мы расскажем, чего ждать от выставки и почему ее нельзя пропускать.

Конференция Sony

С начала 2018 вокруг Sony крутились слухи о PlayStation 5. Еще на старте продаж PS4 в 2012 аналитики предвещали короткий жизненный цикл консоли. По их словам, уже к 2018-2019 компания представит новую приставку. В этом году слухи начали обрастать деталями, и вот мы уже узнаем об обратной совместимости и начинке консоли. Геймеры потирают руки и ждут анонса PS5, но Sony оборвала эти надежды.

Председатель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лайден рассказал, что на E3 2018 Sony не принесет никакой PlayStation 5. Это ожидаемо, ведь все слухи относятся к подготовительному процессу, а само производство может занять годы. В итоге PS5 ожидают только к 2020-21 году, но даже без анонса консоли Sony есть что показать геймерам.

Например Death Stranding, о которой не слышал только глухой. Кодзима еще с 2016 года держит проект в секрете и только иногда подпитывает интерес короткими роликами. Геймеры строят догадки, гипотезы, но даже трейлеры не дают однозначного ответа, чего ожидать от игры. С 2016 нас кормили только игровыми роликами с главными героями, но к 2018 пора бы выпустить геймплейный трейлер. Тот же Лайден заявил, что на E3 2018 игроки получат «полный новый отчет о том, что происходит вокруг» Death Stranding. Но на одном проекте Кодзимы E3 не сошелся, и Sony подготовила много тузов в рукаве.

Второй значимый проект для компании - The Last of Us: Part II. Naughty Dog не Кодзима, но также хранят молчание, только иногда подбрасывая “вкусные” трейлеры. Как и в случае с Death Stranding, мы ждем геймплейных кадров, которые хоть немного успокоят фанатов игры. По словам Шона Лайдена, от The Last of Us Part II стоит ожидать «полный новый взгляд и объяснения». Разработчики хотят «показать прогресс в игре и дать людям лучшее понимание того, в каком направлении движется Part II».

И конечно же мы не забываем о Spider-Man (2018), за которую взялись Insomniac Games, творцы Ratchet & Clank и Spyro. Геймеры заочно прозвали проект лучшей игрой про “Паучка” и не просто так. В отличие от остальных, Insomniac показала геймплей, который вызывает желание поиграть.

Помимо основных проектов, мы ждем от Sony рассказов о Ghost of Tsushima, о которой не слышно с прошлой Е3 2017. В том же году From Software анонсировала неизвестный проект, который до сих пор накрыт завесой тайн. И, конечно же, новых ремастеров, активно выпускаемых Sony с 2014 года.

Конференция Microsoft

Microsoft давно проиграла Sony гонку эксклюзивов, но своих фанатов радует постоянно. Та же серия Halo вышла еще на первом Xbox и живет до сих пор. Последняя часть серии Halo 5: Guardians вышла три года назад, и учитывая трехлетний цикл разработки, фанатам стоит ждать Halo 6. Microsoft также держит разработку эксклюзивов в секрете, но мы уже знаем, что играть можно будет вдвоем на одном телевизоре по разделенному экрану.

Кроме Halo 6 фанатам Xbox стоит ждать новой информации о Crackdown 3, которую мы ждем еще с 2014 года. Изначально релиз ставили на 2017, потом перенесли на 2018, а теперь игра выйдет не раньше 2019. В любом случае подтверждения от Microsoft нет и Crackdown 3 точно упомянут во время конференции E3. Возможно, слухи о переносе связаны с доработкой режима “королевская битва”, который может появится в игре. Босс Xbox Фил Спенсер рассказал, что Microsoft не планирует делать отдельную игру с этим режимом, но он отлично впишется в существующие проекты.

Спенсер также заявил о желании поддержать японских разработчиков. По его словам, команда Xbox второй год налаживает связи, и на E3 2018 стоит ждать JRPG. Возможно, Microsoft наладит отношения с Platinum Games и возобновит разработку Scalebound или попросит разработчиков портировать существующие проекты. Тот же Nier Automata собрал положительные отзывы и награды, но до Xbox так и не добрался.

Конференция Ubisoft

Отдельные конференции проведут крупные издатели, такие как Ubisoft. На Е3 2018 французы привезут свои топовые франшизы, и попробуют повторить успех конференции 2016 года. Например, 1 июня Ubisoft анонсировала Assassin's Creed: Odyssey, которая забросит игроков в Грецию. Как и принято перед Е3, издатель приберег все детали до выставки, где мы узнаем о сюжете, геймплее и новых фишках игры.

Еще один значимый проект для Ubisoft - The Division 2. Игру анонсировали в мае 2018, но никакой конкретики не было. Издатель только рассказал, что “вторая дивизия” получит больше контента на старте, а релиз состоится в этом фискальном году. Скорее всего, на E3 2018 нам покажут геймплейные кадры с шикарной графикой, которая к релизу превратится в тыкву.

Но вот с Beyond Good and Evil 2 такого не случится. Ubisoft дорожит серией и не станет играться с чувствами игроков. Да и Мишель Ансель не даст надругаться над игрой. В наших руках только один трейлер, показывающий героев игры и сведения о сюжете. Изначально игра планировалась как продолжение, но на E3 2017 Ubisoft заявила, что игроков ждет приквел к оригинальной игре. В 2018 мы ждем геймплей и душевные рассказы Анселя о крутости игры.

Если с главными франшизами Ubisoft все ясно, то судьба Skull & Bones покрыта туманом. За месяц до Е3 издатель объявил о переносе игры. Разработчики решили допилить игру, ведь существующие Far Cry 5, Siege и AC:Origins приносят отличную прибыль. Теперь релиза наметили на пропасть между 1 апреля 2019 года и 31 марта 2020 года. Конечно, на E3 2018 Ubisoft вспомнит о проекте, но чуда не ждите.

Конференция EA

E3 2018 откроет Electronic Arts, которая привезет на конференцию аж два проекта: Battlefield V и Anthem. Издатель щедро делится информацией о сеттинге, режимах и нововведениях Battlefield V, что для E3 остается только посмотреть живой геймплей. Именно 9 июня мы увидим, живой показ игры, а счастливчики, которые поедут на E3, смогу сыграть в Battlefield V на стенде EA Play.

Самым интересным из списка EA выглядит новый IP Anthem, который показали на Е3 2017. Это совершенно новая игра, которая отвлечет BioWare от надругательства над Mass Effect. Сейчас мы знаем, что Anthem отойдет от сюжетного направления и станет в ряд с Destiny 2 и The Division, где геймплей строится на прокачке и собирании шмота. Такой себе шутер с элементами MMO и PVP, и PVE режимами. Последний раз живой геймплей Anthem показали после E3 2017. В этом году мы увидим, как изменилась игра за 12 месяцев разработки.

Конференция Bethesda

E3 2018 не собирается пропускать и Bethesda, которая в этом году анонсировала сразу две игры. Издатель показал Rage 2 в середине мая 2018 из-за утечки, которую устроил Walmart. Гипермаркет случайно опубликовал игру на странице с новинками. Bethesda немного потроллила Walmart и через пару дней анонсировала Rage 2. Кресло разработчиков делят id Software и Avalanche. Последние занимались разработкой Just Cause 3 и Mad Max. За месяц с момента анонса Bethesda успела рассказать все об игре, и теперь мы ждём только живой геймплей на E3 2018.

Fallout 76 шокировал не только своим названием, но и временем анонса. Bethesda не стала ждать E3 и сделала анонс за пару недель, что как минимум интересно. Из трейлера, который сопроводил анонс, мы узнали, что игра будет приквелом к первому Fallout. Теперь пустоши будет исследовать герой убежища 76, который решился выйти спустя 25 после катастрофы. По словам журналиста Kotaku, разработчики Fallout 76 сконцентрировались на выживании, оставив историю на втором плане. Игроков ждет такая себе высокобюджетная смесь Rust и DayZ. В любом случае это только догадки, и полноценный рассказ об игре мы услышим на E3 2018.

Конференция Square Enix

Старейшина игровой индустрии Square Enix также посетит выставку электронных развлечений. Издатель крупный, игр у него много, но нас интересует только три.

Первая - Shadow of the Tomb Raider, которая станет третьей частью перезапуска серии. Игру впервые показали в 15 марте 2018 и тогда же назначили дату релиза на 14 сентября 2018. Square Enix рассказала, что Shadow of the Tomb Raider - это прямое продолжение и фанатов ждет уже прокачанная и матерая Крофт. На это раз она отправится в Южную Америку, где будет делать то же, что и всегда - расхищать гробницы. Это буквально все, что фанату серии нужно знать об игре. Всем остальным желательно глянуть геймплейный трейлер, который покажут на E3 2018.

Второй проект - Kingdom Hearts 3, который фанаты реально задолбались ждать. Игру анонсировали на E3 2013 без точной даты релиза, которую до сих пор не уточнили, растянув её на 2018 год. Живой геймплей KH3 игроки видели 16 июля 2017 года на D23 Expo, где показали вселенную “Истории игрушек”. Раз уже релиз наметили на этот год, то на E3 стоит ждать рассказ о мире игры, геймплей и анонс демки, как это было с Final Fantasy XV.

Третий проект существует только в виде слухов, но игнорировать их нельзя. Just Cause 4 “слили” уже дважды. В начале мая это сделал Walmart, а теперь и сам Steam случайно опубликовал рекламный баннер с игрой. Теперь нет сомнений, что Cause 4 находится в активной стадии разработки, и на E3 2018 Square Enix сделает официальный анонс.

Также ждем

Напоследок вспомним еще о двух проектах. На Е3 2018 Rockstar приедет с Red Dead Redemption 2. Разработчики уже выпустили два трейлера, но информацию о мире и персонажах игроки додумывали сами. Теперь же хочется услышать официальную версию от Rockstar и посмотреть на геймплей.

С Cyberpunk 2077 все куда интереснее. CD Projekt Red анонсировали игру еще в 2012, но с того времени игрокам показали только трейлер. Из нечастых интервью и комментариев разработчик мы узнали, что Cyberpunk 2077 - это экшен RPG с уклоном на сюжет в мире киберпанка. Действия происходят в Night City, а поиграть можно за одного из восьми персонажей. Не густо, но CD Projekt Red обещала приехать на Е3 с закрытым показом игры для прессы. Будем надеяться, что эмбарго не поставят и мы скоро узнаем много подробностей о Cyberpunk 2077.