Охота за сокровищами и продолжение легенды. Самые ожидаемые игры мая-2018

Апрельский отдых в индустрии видеоигр оказался затишьем перед бурей. Разработчики отдыхали и переносили релизы, чтобы выстрелить в мае, опустошив кошельки геймеров. В этом месяце нас ждет продолжение великой Pillars of Eternity, очередной громкий эксклюзив Sony и целая пачка интересных релизов.

Total War Saga: Thrones of Britannia

Дата: уже вышла (3 мая)

Платформа: PC

И первый майский билет в игровую индустрию нам вручает Total War Saga: Thrones of Britannia. На этот раз игроков забросят на британские острова, которые прибавили в размере со времен Total War: Attila. Если раньше вы играли в Total War, то в новинку для вас будет только сеттинг. В остальном мы также управляем империей, изучаем технологии и так далее. Но есть парочка изменений, которые добавили игре динамики.

Собирать новые отряды теперь можно без наличия военных зданий. Способности агентов распределили между полководцами и зданиями. Разработчики также решили уменьшить древо умений, но добавить больше ответвлений. Журналисты, которые опробовали игру, рассказывают, что это добавило игре динамики, уменьшив игровой период со 150 до 50 лет.

City Of Brass

Дата: 4 мая

Платформа: PS4, PC, XONE

Если вам не по душе холодные и воинственные британские острова, то предлагаю арабский город сокровищ. Главный герой City Of Brass – жадный до злата искатель приключений, который прибыл в Медный город, чтобы обогатиться. Конечно же, игроки должны помочь ему в этом.

Главная задача: войти в город, освободить его от сокровищ и найти выход. Прикольно было бы не умирать, но уж как пойдет. После смерти игрок теряет все снаряжение, но оставляет при себе золото, чтобы начать новую игру не с пустыми руками. Уровни генерируются процедурно, и каждый новый забег будет отличаться. Рогалик одним словом.

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Дата: 8 мая

Платформа: PC, Mac, Linux (PS4, XONE, NSwitch до конца 2018 года)

После сокрушительного успеха Pillars of Eternity в 2015 году стало понятно, что продолжению быть. Видимо, игроки соскучились за олдскульной формулой партийных RPG и тепло приняли проект. Спустя каких-то три года мы получим второе пришествие Pillars of Eternity с подзаголовком Deadfire.

Obsidian Entertainment все-таки решили починить то, что и так отлично работало, разнообразив классовую систему. Теперь игроки могут объединить два класса в одном: привычная формула воин-маг, вор-лучник и так далее. Сюжет продолжает историю первой части, но теперь мир Эора нужно спасать от богов, которые недовольны, что люди о них забыли.

Trailblazers

Дата: 8 мая

Платформы: PC, XONE, PS4, Linux, Mac, в ноябре Switch

Гоночные аркады не часто посещают индустрию, а такой релиз пропускать и подавно нельзя. Trailblazers соединила в себе механики Wipeout и Splatoon. От первой игре достались крутые трассы и бешеные скорости. Эксклюзивный шутер Nintendo подарил Trailblazers механику закрашивания игрового поля.

Главная задача – раскрасить трассу в свои цвета и помешать противнику заниматься тем же. Перед каждым заездом игрок выбирает персонажа, чей стиль вождения ему нравится больше. Примечательно, что четыре друга могут собраться и сыграть на одной приставке по разделенному экрану. Мультиплеер же рассчитан на шестерых игроков. Для истинных интровертов предусмотрена игра с искусственным интеллектом.

Wild West Online

Дата: 10 мая

Платформа: PC

Тематика Дикого Запада всегда получала отдельное место в сердечке игроков, но редко воплощалась в видеоиграх. Пока геймеры ждут RDR 2, 612 Games делают свой виртуальный дикий запад с бандитами, куртизанками и дуэлями.

Wild West Online – это ММО в лучшем из смыслов. При желании вы сможете прожить жизнь ковбоя, не отходя от PC. На Диком Западе можно развлечь себя дуэлями, охотой за головами, игрой в карты и другими, стандартными для ковбоев, занятиями. До релиза игра находилась в раннем доступе, в котором игроки помогали разработчикам не накосячить в создании мира Wild West Online.

FAR: Lone Sails

Дата: 17 мая

Платформы: PC (позже PS4, XONE)

Такие проекты относятся к жанру “это прикольно, но вряд ли я это перепройду”. Игра интересна, прежде всего, своей стилистикой и расслабляющим геймплеем.

В FAR: Lone Sails игрокам предстоит преодолеть пустыню, на месте которой раньше было море. На пути главного героя встанут погодные условия и непредсказуемость техники, которая то и дело ломается. Настораживает и постапокалипсис, давно окутавший мир в пучину разрушения и упадка. Кто знает, возможно, наш герой – последнее существо на планете.

Ancestors Legacy

Дата: 22 мая

Платформа: PC, XONE

Май 2018 года станет подарком для любителей стратегий, которые переживают не лучшие времена в новом поколении. На этот раз привет пришел от создателей противоречивой Hatred, которые решили зайти на поле стратегий со своей Ancestors Legacy.

В проекте намешали стандартные для жанра механики менеджмента ресурсов, строительства базы и сражений в реальном времени. Покорять, убивать и насиловать можно викингами, англосаксами, германцами или славянами. Лучшая стратегия для победы – умелое комбинирование тактического превосходства, механик укрытий, опыта и морали.

State of Decay 2

Дата: 22 мая

Платформа: XONE, PC

Казалось бы, что тематика зомби уже всех достала, но Microsoft же не могут оставить свою консоль без эксклюзивов. State of Decay 2 показала себя как отличный выживастик на Xbox 360, но повторит ли проект успех первенца?

Как и в первый раз, игрокам нужно объединять выживших в одном лагере, чтобы увеличить шансы спасения от зомби-апокалипсиса. Правда, никто не гарантирует, что соратники не захотят забрать ваши ресурсы или оставить наедине с ордой зомби. В любом случае, выжить можно только в команде, но выбирать нужно с умом. Собирайте ресурсы, объединяйтесь и всегда смотрите в оба.

Unforeseen Incidents

Дата: 24 мая

Платформа: PC, Mac

В мае индустрия увидит еще один обделенный вниманием жанр – интерактивный квест.

Unforeseen Incidents привлекает, в первую очередь, визуальным стилем. Локации и персонажи выглядят как наброски начинающего художника, который только познает ремесло. Поначалу такая рисовка может отталкивать, но в сочетании с мрачной атмосферой она работает прекрасно. На этот раз игроки будут разгадывать правительственные заговоры и спасать город от эпидемии. Развлекайтесь.

Detroit: Become Human

Дата: 25 мая

Платформа: PS4

Вслед за эксклюзивным “Богом войны” на PlayStation 4 выйдет еще один долгожданный проект. Detroit: Become Human вновь напомнит индустрии о существовании интерактивного кино и крутости жанра. Но только в том случае, если вся игра будет следовать уровню, заданным в демо-версии.

Detroit: Become Human расскажет историю андроидов, которые живут в тени мира людей, выполняя заданную программу. Но у каждого софта есть баги, которые иногда выступают против создателя. Игроки посмотрят на историю с разных сторон и решат, кто достоин быть человеком.

Moonlighter

Дата: 29 мая

Платформа: Linux, Mac, PC, PS4, XONE

Главный герой Moonlighter ждал своего часа всю жизнь, и когда момент настал, он начал действовать. Прожив всю жизнь сыном купца, он мечтал о приключениях, на которые его вдохновляли путешественники. Теперь же герой остался один, и ничто не сдерживает его стремление.

Moonlighter – это RPG с элементами roguelike, которая предлагает по-другому взглянуть на жанр. Игрок поможет главному герою отойти от жизни просто купца и осуществить давнюю мечту. Путешествуйте по подземельям, создавайте мощное оружие и побеждайте самых сильных монстров. Главное, не отступайте от мечты.

P.S. Халява приди

Ожидание желанных майских релизов скрасят бесплатные игры по подписке PlayStation Plus. К тому же одна из игр подготовит игроков к релизу Detroit: Become Human.

В майской подборке халявы для PS4 вы найдете интерактивное кино Beyond: Two Souls. Это отличный повод ознакомиться с игрой, а если вы никогда не играли в подобное, то с жанром. Для любителей красочных платформеров PS Plus приготовил Rayman Legends, который скрасит теплый майский вечер.

Если же вы все еще играете на PS3, то можете рассчитывать на Risen 3: Titan Lords и Eat Them. Для портативных геймеров с PS Vita в руках приготовлены King Oddball и Furmins.

P.P.S.

В пятницу, 25 мая, любителей хардкора порадует ремастер Dark Souls, а фанаты Dragons Crown смогут оценить новую Pro-версию в разрешении 4К уже 15 мая.