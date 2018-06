Безумные гонки и вампирский детектив. Самые ожидаемые игры июня-2018

Лето - это не только жара, пляжи и отдых, но еще и затишье в игровой индустрии. Разработчики и издатели как по сговору на три месяца уходят в подполье и ведут себя тихо. Летом у вас два выхода: проходить то, что давно хотели, или собирать крупицы летних релизов. Раз уж вы здесь, то выбор очевиден.

Vampyr

Дата: 5 июня

Платформа: PS4, XONE, PC

Dontnod Entertainment, разработчиков Vampyr, можно похвалить за креативность и разнообразность. Ребята не хватаются за успешную формулу уже созданных проектов, и каждый раз стараются сделать что-то новенькое, хотя бы для себя. На этот раз разработчики взялись за Лондон 1918 года, в котором они поселили вампира Джонатана Рида.

Главный герой - доктор, и вампиром он стал случайно, когда подхватил вирус. Теперь же ему нужно отыскать виновных и разобраться с чумой в городе. Действовать можно, как злой вампир, выпивая кровь горожан и своих врагов ради очков опыта. Второй вариант - следовать клятве Гиппократа и действовать мирно. В бою Рид может использовать оружие и сверхъестественные способности вампира, а каждое действие отражается на мире игры.

Onrush

Дата: 5 июня

Платформа: PS4, XONE

Британцы - интересный люди. С виду они спокойные и уравновешенные, но в голове происходит настоящая буря. Серия аркадных гонок Burnout тому подтверждение. Но после 2011 года серия ушла в небытие и даже не получала “идейных вдохновителей”. Так было до 2018, когда создатели Driveclub и MotorStorm ворвались в британское подразделение Codemasters и решили создать наследника безудержной Burnout.

Onrush - это аркадная гонка в классическом понимании. Если в Driveclub игрока поощряли за аккуратное вождение и первое место в списке, то Onrush рвет этот шаблон. Агрессивное поведение на дороге и трюки - вот ключ к победе. Критики уже оценили игру в честные 77 баллов за хаотичный экшен, уникальные режимы и красивые локации.

BlazBlue: Cross Tag Battle

Дата:5 июня

Платформа: PS4, Switch, PC

Классические файтинги наподобие MK, Tekken и Street Fighter не отходят от привычного брутального и пафосного стиля. Темные тона, глубокомысленные речи и другая шелуха уже начала нагонять скуку. У японцев же другой подход. Они стараются делать файтинги красочными, громкими и яркими, как Arc System Works.

BlazBlue: Cross Tag Battle отошла от пафоса современников, подражая стилю аркадных автоматов. Именно в таких файтингах девочки ростом в 160 сантиметров, берут в руки двухметровые мечи и сражаются с суперсолдатами. В BlazBlue: Cross Tag Battle эта формула осталась неизменной, но к стандартным бойцам примкнули герой известного аниме Persona. Поклонникам серии и любителям “японщин” обязательно к ознакомлению.

Shaq-Fu: A Legend Reborn

Дата: 5 июня

Платформа: PS4, XONE, Switch, PC

В 1994 году Шакил О'нил берет золото на Чемпионате мира по баскетболу и получает билет в мир популярности и славы. Этот поезд завез его так далеко, что спортсмен заехал в игровую индустрию, получив собственную игру. В том же 1994 на Mega Drive и SNES вышел файтинг Shaq Fu, который в 2018 получил перезапуск.

В Shaq-Fu: A Legend Reborn Шакил не будет играть в баскетбол, ведь на его деревню напали злые силы и только он может защитить ее жителей. Благодаря сценаристам О'нила воспитал мастер боевых искусств. Теперь всю игру он будет бить, пинать и крушить, что стандартно для жанра beat-em-up.

Jurassic World Evolution

Дата: 12 июня

Платформа: PS4, XONE, PC

Посмотрев “Парк юрского периода”, одни люди стремятся побывать на месте ученых и берутся исследовать динозавров, а другие хотят построить собственный парк. Специально для вторых Frontier Developments создали Jurassic World Evolution.Разработчики зарекомендовали себя в индустрии, как создатели строительных симуляторов. На их счету RollerCoaster Tycoon, Elite: Dangerous и Zoo Tycoon.

Frontier Developments предлагают игрокам построить собственный парк с динозаврами. Древних рептилий даже можно выращивать и выводить новые виды, скрещивая гены. Парк нужно строить на нетронутой территории, которую можно деформировать как угодно. Движок позволяет создавать горы, равнины и реки. Главная задача - создать парк с динозаврами, в котором будет весело и безопасно для посетителей.

LEGO The Incredibles

Дата: 12 июня

Платформа: PS4, XONE, Switch, PC

Суперсемейка - мультфильм, рассказывающий о семейной жизни бывших супергероев, которые привыкают к новой жизни. Первая часть вышла в 2004 и обзавелась ордой фанатов, которые до сих пор ждут продолжения. Pixar вспомнила об этом и решила вновь порадовать их новым мультфильмом, а заодно и игрой.

Точная причина неизвестна, но игру по второй Суперсемейке решили делать в сеттинге LEGO. TT Games уже съели LEGO-собаку на LEGO-играх и уже обзавелись работающей формулой. Игроков ждет очередной веселый платформер с собирательством предметов, шуточками и любимыми героями мультфильмов Pixar.

The Crew 2

Дата: 29 июня

Платформа: PS4, XONE, PC

Первая часть гоночной дилогии The Crew вышла в 2014. В нее поиграли, поругали и благополучно забыли. Как и в случае с For Honor, проект заманил много игроков, но не смог их удержать. С таким раскладом удивляешься, почему Ubisoft пошла на второй круг.

В The Crew 2 игроков ждет еще больше транспорта и аркадного веселья. Разработчики не стали ограничиваться только машинами и добавили самолеты, мотоциклы и лодки. Интересно, что переключаться между ними можно на ходу в зависимости от ситуации. Едешь такой по крыше небоскреба, она заканчивается, а ты такой просто переключаешься на самолет и летишь себе дальше. Веселуха!

P.S.

В июне релизов маловато, но вы всегда можете обратиться к уже вышедшим проектам. Для подписчиков PlayStation Plus Sony даже подобрала парочку бесплатных игр, которыми можно себя занять в первый месяц лета.

В этом месяце подписчики PS Plus могут сыграть в отличную пошаговую стратегию XCOM 2. Землю захватили инопланетяне, и только ваш мозг и навыки бойцов смогут спасти человечество. Для любителей мотокросса PS Plus приготовил Trials Fusion, которая забросит игроков прямо на экстремальную гоночную трассу.

Для тех, кто играет на PS3, Sony подготовила Zombie Driver HD и Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Игроки на PS Vita получат Atomic Ninjas и Squares.

P.S.S.

Не забудьте, что 5 июня для Far Cry 5 выйдет дополнение Hours of Darkness. В тот же день состоится полноценный релиз Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr. Уже 26 июня выйдет переиздание Far Cry 3 для современных консолей, а 29 июня Crash Bandicoot N. Sane Trilogy доберется до PC и Xbox One.