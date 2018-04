Пришествие бога войны. Самые ожидаемые игры апреля 2018

Безудержное мартовское веселье подошло к концу. Не совсем теплое начало весны принесло геймерам отличные релизы, которые согрели не один вечер.

Апрель 2018 решил не задерживать игроков дома и намекнул малым количеством проектов, что пора выходить на улицу.

Extinction

Дата выхода: 10 апреля

Платформы: PC, PS4, XONE

В апреле игроков наконец-то посетит бог войны Кратос, но до релиза нам будет чем заняться. Extinction выступит в роли затравки для God of War, где геймеры смогут вспомнить навыки кромсания нечисти.

Разработчики совместили в проекте механики Shadow of the Colossus и Devil May Cry.

Главному герою необходимо обнаружить слабые места противника и точно их атаковать. Любители кровищи и мяса оценят возможность отрезать конечности гигантским тварям. В этом вам поможет магия и острый меч главного героя, задача которого, - защита деревни.

Master of Anima

Дата выхода: 10 апреля

Платформы: PC, PS4, XONE, Switch

Соревноваться за внимание игроков 10 апреля будет и Master of Anima. Разработчики предлагают отойти от привычной формулы “маши мечом, руби с плеча” и немного подумать. Геймплей Master of Anima напоминает Overlord. Главный герой может не только сам раздавать на орехи, но и подключать собственную армию.

Отто дана власть контролировать и призывать до сотни приспешников, которые с радостью отдадут за него жизнь. Подчиняться главному герою будут разные монстры, которые могут махать кулаками и помочь с решением головоломок. За преодоление трудностей Отто будет получать опыт, который можно потратить на улучшения армии и себя любимого.

Tower of Time

Дата выхода: 12 апреля

Платформы: PC

Ранний доступ Steam - та еще помойка, но иногда оттуда выходят достойные проекты. Например, Tower of Time отхватила лестные отзывы от игроков и прессы, даже представ перед публикой в сыром виде.

Tower of Time - это партийная ролевая игра, где игроку нужно собрать собственный отряд, чтобы сразить силы зла. Опять же, разработчики не хотят, чтобы вы попросту размахивали мечем. По канонам жанра, игроку вручают тактическую паузу для обдумывания каждого хода. За победы над врагом отряд будет получать очки опыта, которые тратятся на улучшение показателей и открытие навыков.

Yakuza 6: The Song of Life

Дата выхода: 14 апреля

Платформы: PS4

Людям, которые соскучились по GTA это понравится. Yakuza 6: The Song of Life наконец-то добралась до европейских консолей, где игру ждут преданные фанаты серии Yakuza.

В Yakuza 6: The Song of Life можно буквально жить, каждый день развлекая себя чем то новым. Если игроку надоест двигаться по сюжету и решать проблемы главного героя, его ждет множество побочных заданий и развлечений. Караоке, драки, качалка, пикап девочек, бейсбол, аркадные автоматы и прочие развлечения. Yakuza 6 предложит игроку окунуться в приключенческий боевик с японским колоритом, в котором каждый найдет себе место.

God of War

Дата выхода: 20 апреля

Платформы: PS4

Вот мы и добрались до долгожданного релиза God of War. В новой части разработчики приготовили полноценный перезапуск серии. Кратос, главный герой, больше бессмертный бог войны, да и декорации античной Греции сменила не менее древняя Скандинавия.

Смена антуража повлекла за собой изменения в механике игры. Теперь God of War - это RPG от третьего лица с прокачкой и боевой системой а-ля Dark Souls. Разработчики обещают, что противников станет немного меньше, но сражения с ними будут более захватывающими. Конечно, никуда и не делись пресловутые кровавые фаталити, которые можно назвать отличительной чертой серии.

BattleTech

Дата выхода: 24 апреля

Платформы: PC

В жизни каждого мужчины наступает период, когда он ощущает нехватку огромных роботов с пушками в своей жизни. В такие моменты хочется взять под контроль меха с парочкой пулеметов и базукой, и навалять противнику по самые гайки. Благо, существует BattleTech, которая заполнит механическую пустоту внутри каждого.

Игроку предложат взять под свое командование отряд мехов, и победить команду противника. Все действо будет подкреплено сюжетом, основанным на вселенной BattleTech. За победы в сражениях игроки будут получать ресурсы для улучшения своего отряда. Разработчики обещают, что, как и в случае с Shadowrun, постараются передать дух настольного первоисточника.

Sinner: Sacrifice for Redemption

Дата выхода: 25 апреля

Платформы: PC, PS4, XONE

Для каждого грешника в аду кипит собственный котел, а на Земле ад создают разработчики видеоигр. Например, создатели Sinner: Sacrifice for Redemption взяли классическую механику Dark Souls и решили, что она недостаточно сложная.

В Sinner: Sacrifice for Redemption вы не найдете прекрасных городов с захватывающей предысторией. Вас ждут только битвы с боссами, которые выжмут все соки из главного героя. Если вы надеетесь на вознаграждение, - забудьте, ведь после каждой битвы показатели героя будут только ухудшаться. Если в вашей жизни не хватает челленджа, то вознесите на алтарь жертву для искупления.

Халява приди

Не стоит расстраиваться, если вы потратили все деньги на мартовские релизы. На ваше спасение придет новая подборка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus.

В апреле игроков ждут безумные приключения в постапокалиптической пустыне мира Mad Max и безумные гонки в Trackmania Turbo. Игроки PlayStation 3 могут рассчитывать на In Space We Brawl и Toy Home, а портативные геймеры с PS Vita получат 99 VIDAS и Q*Bert Rebooted.

И еще кое-что

В апреле Hellblade: Senua’s Sacrifice доберется до Xbox One, а South Park: The Fractured But Whole получит версию для Nintendo Switch.