Сотвори себе кумира. Самые харизматичные персонажи из видеоигр

У каждой игры есть лицо, которое ее продает, рекламирует и служит главной ассоциацией для игрока. НВ выбрало самых ярких персонажей из современных видеоигр.

Лицо игры – это главный герой или персонаж, который завлекает игрока своей харизмой. Например, говоря о Destiny 2 сложно не вспомнить сидящего в разрушенном баре Кейд-6, который потягивает виски, когда вокруг все взрывается и стреляет. И это далеко не единственный пример. Игровые персонажи не только притягивают к играм, но и часто становятся такими же кумирами, как киношные герои.

Сегодня мы вспомним пятерых персонажей, которые не только продали нам игру, но и засели в геймерском сердечке на долгое время.

Ваас Монтенегро (Far Cry 3)

«Ничего нельзя сказать наверняка, если речь идет о Ваасе. Он жесток и непредсказуем. Говорят, что он был близок с ракьят, а теперь работает на Хойта Волкера, торговца рабами и наркотиками. Сладкая парочка, да? Я уже упоминал, что он наркоман?», - руководство к Far Cry 3.

Когда-то Ваас Монтенегро был отличным воином, который любил и защищал свою сестру, пускай и крайне жестокими методами. Но в его жизни появились деньги и наркотики, которые изменили его разум навсегда. Он стал агрессивным, бесчувственным и потерял ценность к человеческой жизни. В то же время он был отличным оратором, подчинивший себе сотни пиратов острова Руки.

«Прими меня в свое сердце! Прими, как спасителя! Прибей к сраному кресту и дай возродиться», - Ваас.

Игроки запомнили Вааса за его монологи и размышления о жизни, которые звучат одновременно безумно и многозначительно. Последняя битва с ним была эпичной и напряженной, но оставляла игрока с чувством разочарования – Вааса мы больше не увидим.

«Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие – это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом в надежде на изменения. Это и есть безумие», - Ваас.

Данте (Devil May Cry 3)

«Борьба время от времени делает жизнь немного интереснее, не так ли?», - Данте.

Современная молодежь выбрала своими кумирами крутых накачанных парней, которые прыгают со строительных кранов в многоэтажные здания. В 2005 году геймеры брали пример с Данте, главного героя Devil May Cry.

Данте – плод любви демона и ангела или нефилим. По нему не скажешь, но он самый сильный демон, который прекрасно осознает свое превосходство и не стесняется его демонстрировать. В битвах он показывает себя бесстрашным воином, который, в прямом смысле слова, смеется в лицо самой смерти.

«Ты знаешь, как устроить вечеринку – ни еды, ни выпивки, только одна милая девушка», - Данте.

Главная черта Данте – его харизма, которая охватывает сцену с его появлением. Он не стесняется выражаться и говорить на прямоту, но и манеры ему не чужды. В сложных ситуациях он демонстрирует спокойствие и готовность действовать. За это геймеры по всему миру полюбили Данте, который стал воплощением силы, харизмы и бесстрашия.

Джоэл Миллер (The Last of Us)

«Я не сразу… смог принять то, что выжил. И… надо просто… надо идти вперед, искать, за что сражаться», - Джоэл.

В самом начале игры Джоэл предстает перед игроком в качестве отца одиночки, который готов на все ради своей дочери. Потеря самого ценного человека в жизни сделала его грубым и обозленным. Он заглушал боль алкоголем и опасными «приключениями» с торговлей наркотиками и оружием. Но это только на первый взгляд: даже учитывая нелегкую жизнь, он остался человеком.

«Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь чего ждать. Обычные люди куда страшнее», - The Last of US.

На протяжении всей игры он показывает себя неоднозначной личностью. Он не боится замарать руки в крови и выбить из человека то, что ему нужно. Его хладнокровию и рассудительности можно только позавидовать, но к концу игры он полностью преображается. Джоэл показал, что даже в самом черством сердце живет любовь, забота и сочувствие.

Макс Пэйн (Max Payne)

«Собирать улики стало поздно еще пару сотен патронов назад. Я так давно миновал точку невозвращения, что забыл, как она выглядит», - Макс Пэйн.

История Макса Пэйна начинается там, где обрывается жизнь его близких. Защищая город от наркотиков и организованной преступности, он не смог спасти свою жену и дочь. Ослепленный жаждой мести Пейн предстает перед игроком человеком, которому нечего терять.

“Жизнь была прекрасна… Закат освещает прекрасный летний вечер, в воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов, где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой… где тебя ждут красавица-жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Вот только если бы воздушные замки не разрушались так быстро, пока на них не смотрят”, - Макс Пэйн.

Да, Максом движет лишь месть, но игрок понимает, что иного пути нет, и он поступил бы точно также. Главный герой нуарной повести без страха и сожаления расстреливает бандитов, и их главарей во имя собственной справедливости. Он осознает, что поступает неправильно, особенно, когда его начинают преследовать коллеги полицейские. Макс Пэйн подкупает своей прямотой и собственным жизненным кредо, которое служит ему личным жизненным компасом.

Лара Крофт (Tomb Rider)

“Стрела, посланная тобой в другого, облетит земной шар и вонзится тебе в спину”, - Лара Крофт.

Если ваш игровой опыт не ограничивается WoT и Dota 2, то вы наверняка слышали о Ларе Крофт. Девушка появлялась в фильмах, книгах, комиксах и, конечно же играх. Примечательно, что созданию этого персонажа поспособствовал случай, который добавил Ларе узнаваемую отличительную черту.

Лара Крофт – дочь богатого археолога, который посвятил свою жизнь изучению мистических легенд. Нет, это не Индиана Джонс.

Девушка пошла по стопам отца и, отбросив жизнь золотой молодежи, отправилась на поиски путешествий. Благо, она отлично владеет рукопашным боем, огнестрельным оружием и острым умом. Ей не составит труда сломать вам пару ребер одной рукой, а другой – сложить кубик-рубик.

“Что ж, значит мы никогда не узнаем, что имело значение или было правдой в прошлом”, - Лара Крофт.

Персонаж стал отличительным символом героини 80-х: сильная, умная, боевая и горячая, - этими чертами она подкупила множество игроков по всему миру. Лару не только удостоили званием «Секс-символа игровой индустрии», но и назвали в ее честь улицу в городе Дерби на юге Англии – «Проезд Лары Крофт».