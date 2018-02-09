С радиацией и мутантами. Украинские разработчики S.T.A.L.K.E.R. анонсировали новую игру

Компания Vostok Games объединилась с Focus Home Interactive для работы над игрой Fear The Wolves, шутером от первого лица в декорациях Чернобыля.

Игру планируется выпустить в 2018 году на PC, Xbox One и PlayStation 4, сообщает Game Watcher.

Как отметили разработчики, постапокалиптическая игра от первого лица будет выполнена в популярном сейчас жанре "Королевской битвы". Геймерам придется бороться за выживание в Чернобыле.

Игроки могут попадать в боевую зону или как "одинокие волки" или в отрядах, но в Fear The Wolves игрокам придется опасаться не только противников, но и радиационной опасности в Чернобыле. Отмечается, что в боях смогут участвовать до ста игроков одновременно.

Разработчики обещают смертельные аномалии, различных мутантов, смену времени суток и динамически меняющуюся погоду. Игроки также смогут найти защитное снаряжение, которое позволит им исследовать опасную территорию за пределами зоны.

"Тестовый период доступа к игре на ПК, должен быть уже в ближайшее время, но пока подробной информации нет", - отметили в издании Game Watcher.

S.T.A.L.K.E.R. — франшиза, которая принадлежит украинской компании GSC Game World. Действие игр серии происходит в вымышленной вселенной, которая создана на основе повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких и реальной Чернобыльской зоны. В 2012 году сотрудники компании GSC Game World, ранее работавшие над S.T.A.L.K.E.R. 2, создали собственную компанию — Vostok Games.