С радиацией и мутантами. Украинские разработчики S.T.A.L.K.E.R. анонсировали новую игру

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Тизер новой игры
Иллюстрация: gamewatcher.com

Тизер новой игры

Компания Vostok Games объединилась с Focus Home Interactive для работы над игрой Fear The Wolves, шутером от первого лица в декорациях Чернобыля.

Игру планируется выпустить в 2018 году на PC, Xbox One и PlayStation 4, сообщает Game Watcher

Как отметили разработчики, постапокалиптическая игра от первого лица будет выполнена в популярном сейчас жанре "Королевской битвы". Геймерам придется бороться за выживание в Чернобыле.

Игроки могут попадать в боевую зону или как "одинокие волки" или в отрядах, но в Fear The Wolves игрокам придется опасаться не только противников, но и радиационной опасности в Чернобыле. Отмечается, что в боях смогут участвовать до ста игроков одновременно.

Разработчики обещают смертельные аномалии, различных мутантов, смену времени суток и динамически меняющуюся погоду. Игроки также смогут найти защитное снаряжение, которое позволит им исследовать опасную территорию за пределами зоны.

"Тестовый период доступа к игре на ПК, должен быть уже в ближайшее время, но пока подробной информации нет", - отметили в издании Game Watcher.

S.T.A.L.K.E.R. — франшиза, которая принадлежит украинской компании GSC Game World. Действие игр серии происходит в вымышленной вселенной, которая создана на основе повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких и реальной Чернобыльской зоны. В 2012 году сотрудники компании GSC Game World, ранее работавшие над S.T.A.L.K.E.R. 2, создали собственную компанию — Vostok Games.

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