PUBG против Fortnite. Выбираем лучшую игру в жанре Королевская битва

Жанр королевской битвы не просто выстрелил, а взорвал игровую индустрию. Практически каждый разработчик считает своим долгом запихнуть подобный режим в свою игру. Несмотря на такое обилие подражателей, PUBG, разработанный Bluehole, остается лучшим представителем королевской битвы. Или нет?

На пике популярности проекта появился новый игрок - Fortnite. Изначально он задумывался как онлайн-шутер с механикой строительства. Когда же Epic Games увидели потенциал королевской битвы, то решили и сами ворваться в войну клонов.

Сейчас PUBG и Fortnite уже не соревнуются с остальными - они в своей лиге. В средине января 2018 года общая аудитория Fortnite выросла до 40 миллионов, а пик онлайна зафиксировал 2 млн человек (у PUBG бывало 3 млн).

Игроки разделились на два лагеря, и каждый убежден, что их любимый проект лучше. Сегодня мы и попытаемся выяснить кто прав, а кто нет.

Его величество Графон

Первое, что видят игроки, - картинка. Это очень важно для игры, особенно, когда мы сравниваем похожие проекты. PUBG и Fortnite сделаны на одном движке - Unreal Engine 3, но кардинально отличаются визуально. Первая косит под реализм, а вторая - “мультяшный” стиль. Обе игры отлично выглядят, но есть один момент.

Игроки в PUBG используют графику, как преимущество: отключаем тени, убираем траву и противника уже проще заметить на поле боя. В Fortnite таких проблем нет, а “мультяшная графика” нивелирует визуальное несовершенство. В то же время проект Bluehol выглядит намного лучше на максимальных настройках графики.

Учитывая, что графика в PUBG влияет на игровой процесс, первый бал отдается Fortnite.

Оптимизация

Картинкой мы насладились, так что пора поиграть. Для комфортной игры нам необходима стабильность, и здесь у фанатов PUBG задергалось сердечко.

По словам очевидцев, игра работает на одинаковых конфигурациях PC абсолютно по-разному. Зайдя на YouTube вы найдете сотни гайдов по оптимизации игры. В подробности лезть не буду, лишь скажу, что игра не умеет использовать мощности PC. Версия для Xbox - это кромешный ад с ужасной оптимизацией и графикой, даже не суйтесь туда.

Fortnite повезло больше и игру не ругают за чрезмерную забагованность. За это можно благодарить Epic Games, которые не первый день в игровой индустрии. Разработчики знают свое дело и оптимизируют игру даже для самых слабых “машин”.

Fortnite работает отлично на всех платформах, будь это XONE, PS4 или PC. За это он и получает второй бал.

Игровой процесс

Игры мы любим не за графику и количество FPS, а за геймплей. PUBG и Fortnite хоть и имеют схожий концепт, но дьявол прячется в деталях.

PUBG - это законодатель жанра и все остальные игры не стесняются тырить у него. В то же время проект Bluehole остается самобытным и неповторимым. Сам остров в PUBG сделан очень хорошо и его размеры подходят для размеренной игры. В то же время карта Fortnite немного меньше, что влечет за собой последствия. Например, в начале игры сложно найти одинокую точку с вещами, и вас могут убить на первых минутах матча.

Кастомизация оружия - еще одно преимущество PUBG. На острове вы сможете найти различные модификации, которые могут реально спасти вам жизнь. Fortnite же ограничивается простым делением на редкость оружия. Стволов мало, но, например, зеленый пистолет наносит 20 единиц урона, а золотой - 35.

По большой карте бегать весело, но долго, и PUBG решил этот вопрос. На острове разбросан транспорт, который добавляет веселья и служит хорошим укрытием. Fortnite появился позже проекта Bluehole и транспорта там нет, но по карте разбросаны модели автомобилей. В то же время Fortnite имеет механику строительства, которая отлично вписывается в концепцию королевской битвы.

За отличный размер карты, технику и кастомизацию оружия PUBG зарабатывает свой первый балл.

Атмосфера

Здесь мы затронем аспекты, которые касаются геймплея, но не являются главными. Атмосфера играет большую роль, особенно, когда мы выбираем между двумя схожими играми.

PUBG переносит игрока в настоящее сражение, которое старается выглядеть реалистично. Окружение, персонажи, техника - все это пытается выглядеть натурально, что добавляет остроты. Игра ощущается, как реальная битва, в которой участвуют люди. Это сложно объяснить, но легко ощутить. Даже звуки оружия походят на реальные образцы, что очень круто.

Fortnite даже не пытается быть серьезным и развлекает игрока. Персонажи карикатурные, графика “мультяшная”, оружие ведет себя аркадно и так далее. В то же время это нисколько не портит игру, а даже играет ей на руку.

Люди предпочитают разное визуальное оформления и здесь нет явного победителя. PUBG и Fortnite чувствуются по-разному, но одинаково прикольно. В этом раунде каждый проект получит по одному баллу.

Онлайн сообщество

PUBG и Fortnite - игры с акцентом на онлайн составляющую и большое комьюнити будет кстати. PUBG появился на пол года раньше и собрал вокруг себя огромную фанатскую базу. В лучшие дни королевская битва собирала 3 миллиона игроков за раз. Fortnite относительный новичок и не может похвастаться подобными цифрами, но свои 2 миллиона онлайна он заработал.

Получается, что если бы фанаты PUBG и Fortnite устроили войну, то первые одержали бы победу в численном преимуществе. Балл уходит PUBG.

PUBG против Fortnite - вердикт НВ

Если судить по цифрам, то у нас ничья. Приз за геймплей отхватил именно PUBG, что не странно, так как в этой битве он - неповторимый оригинал. Epic Games попытались составить достойную конкуренцию и у них это получилось. В некоторых аспектах Fortnite даже превосходит PUBG.

Не стоит гнобить один проект и возвышать другой. Они оба хороши и предназначены для своей аудитории. Этот материал должен выяснить лучшую игру не в масштабном плане, а конкретно для тебя, читатель. Вы должны посмотреть на плюсы и минусы проектов и подобрать то, что подходит именно вам.

PUBG

Плюсы:

Геймплей

Кастомизация оружия

Техника

Большой онлайн

Атмосфера

Минусы:

Лаги

Графика влияет на геймплей

Ужасная консольная версия

Fortnite

Плюсы:

Хорошая оптимизация

Фишка со строительством

Графика

Веселая атмосфера

Отличные консольные версии

Минусы: