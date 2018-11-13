Приставка Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши

Microsoft объявила о поддержке клавиатуры и мыши для Xbox One еще в сентябре, а теперь назвала точную дату нововведения.

Начиная с 14 ноября, Xbox One будет поддерживать клавиатуру и мышь в 14 играх, пишет The Verge.

Половина игр, среди которых и Fortnite, получат поддержку уже в ноябре, а вторая часть развлекательных программ станет доступной для новой функции немного позже, во "второй волне".

Интересно, что в октябре разработчики Fortnite запретили пользователям Xbox One использовать клавиатуры и мыши, которые можно было подключить через неофициальный адаптер.

В первую семерку игр, которые будут поддерживать клавиатуру и мышь, вошли Fortnite, War Thunder, Warhammer: Vermintide 2, Strange Brigade, Deep Rock Galactic, X-Morph Defense, Bomber Crew. Microsoft также назвала проекты, которые получат поддержку в будущем. В их число входят DayZ, Vigor, Warface, Moonlighter, Wargroove, Children of Morta и Minion Master.

Разработчики вскоре смогут могут реализовать поддержку клавиатуры и мыши в играх Xbox One. Кроме того, Microsoft проведет консультации со студиями, чтобы помочь им обеспечить справедливый и сбалансированный геймплей. Fortnite, в частности, будет подбирать соответствующих соперников тем игрокам, которые предпочитают использовать клавиатуру и мышь, чтобы поддерживать сбалансированную игру.

Наряду с поддержкой клавиатуры и мыши Microsoft анонсировала свою дальнейшую работу с Razer. Razer планирует представить первую беспроводную механическую клавиатуру и мышь для Xbox на выставке Consumer Electronics Show в январе.