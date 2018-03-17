Прирожденные убийцы. Могут ли компьютерные игры делать детей жестокими

После очередной стрельбы в американской школе общественность вновь вспомнила о видеоиграх.

Даже сам президент США Дональд Трамп решил ворваться во всеобщее негодование и вставить свои пять центов. Все бы ничего, но его встреча с лидерами игровой индустрии и пропагандистский ролик заставили вернуться к уже пройденным дискуссиям.

Начнем с самого заявления Дональда, которое собрало в себе мнение политиков, “яжматерей” и “борцов” за социальную справедливость. Некомпетентность президента раскрывает и то, что он предложил ввести рейтинговую систему для видеоигр. Наверное, не стоит говорить главе США об ESRB, чтобы не расстраивать.

“Это относится и к видеоиграм. Я все чаще слышу о том, как уровень насилия в них влияет на мышление молодых людей”, – заявил Дональд Трамп.

Сильное высказывание, проверять я его, конечно же, буду. Сегодня мы разберем эту тему со всех сторон: статистика, наука и личный опыт.

Пропаганда не здравого смысла

После ужасного инцидента с расстрелом в школе, Дональд Трамп решил собрать лидеров индустрии, чтобы оговорить жестокость в играх. Президента не устраивает, что современные интерактивные развлечения полны жестокости. Он даже попросил сделать видео с нарезкой самых кровавых сцен, которая обобщает индустрию в глазах общественности. Предлагаю ознакомиться.



Подобный видеоряд вызывает у старшего поколения негативные эмоции, что совершенно оправдано. По мнению президента, именно такие сцены “влияют на мышление молодых людей”. Отдельно отмечу сцену из Call of Duty: MW2, которая еще в 2010 году вызвала скандал. Посмотрев это видео, можно подумать, что все игры состоят из непрерывного потока крови из виртуальных артерий.

Можно много расписывать доводы против слов президента США, но с этим отлично справился американский школьник. Крис Грейди, парень, который был на месте происшествия и выжил, ответил на заявления Трампа:

“Это просто жалкое оправдание для президента. Я вырос, играя в видеоигры, вроде Call of Duty и другие шутеры от первого лица. И никогда не мечтал о том, чтобы убить кого-то из сверстников”, – сказал Крис.

Слова Криса четко передают всю ситуацию. Социум, как всегда, пытается свалить всю ответственность на других, забывая о главных виновниках. Склонность к агрессии исходит не от виртуальных пострелушек, а самого человека и его окружения.

Об этом говорят и статистические данные. Исследователи из департамента образования США провели исследование в 2004 году на тему жестокости среди школьников. Ученые затронули тему интересов: книги, фильмы и, конечно же, игры. Примечательно, что среди нападавших 37% увлекались стихами, 27% - фильмами, 24% - книгами и только 12% отдавали предпочтение видеоиграм.

Статистика номер два. В Японии средний игрок тратит на игры $93 в год, а в США это $63. BBC сообщает, что за 2014 в 10-миллионной Японии из-за огнестрела погибло 6 человек, а в США 33 599. Вот теперь думайте сами, решайте сами.

Противоречивые исследования

Научное сообщество раскололось на два лагеря. Одни считают, что игры приносят больше пользы, чем вреда, а другие - видят только зло. Второй тип особенно любит вспоминать исследование Американской ассоциации психологов, в котором обнаружили связь жестоких игры с детским насилием. Здесь мы развеем некоторые тезисы, представленные ААП.

Начнем с того, что исследование проводили ученые старше 50 лет. Все бы ничего, но существуют научные работы, которые утверждают, что пожилые люди предвзято относятся ко всему новому. Исследователи ААП позволили себе усреднять статистические данные, приукрашивая их оценочными суждениями. Примечателен и тот факт, что несколько ученых ААП выступали на ТВ за цензуру в видеоиграх. Предвзятостью здесь и не пахнет, да?

Вторая претензия - однобокость самого исследования. Проблема в том, что из 31 работы, которые планировали использовать для исследования, взяли только 18. В отчете представлены доказательства “за” связь виртуального насилия с реальным, но игнорируются факты, противоречащие этому суждению.

Усреднение статистических данных, предвзятость и однобокость полностью фальсифицируют исследование. Работа больше похожа на пропаганду и ворчание недалеких людей, которые преследуют собственные цели. Такие исследования кормят СМИ громкими заголовками, и дают политиканам в очередной раз показать свою гражданскую “обеспокоенность”.

НВ уже писало о пользе видеоигр. Если вам этого мало, то советую отыскать работы Криса Фергюсона, или исследования Гэри Джамети и Питера Марки о влиянии видеоигр на поведение человека.

Личный опыт

Так как этот материал больше публицистический, нежели научный, ему позволительно содержать немного оценочных суждений. Крайне весело наблюдать, как политики и “борцы” за социальную справедливость делают из игровой индустрии козла отпущения. Даже не углубляясь в детали, строя догадки и выдавая их за истину.

Излюбленная фраза психологов: “Все проблемы приходят из детства”, - здесь очень кстати. Видеоигры не делают детей жестокими. Большая часть детской агрессии идет от окружения и родителей. Если для ребенка контакт с социумом сопровождается унижениями, а дома он чаще видит “мемчики”, нежели лица родителей, то не удивляйтесь, когда он устроит последний звонок для одноклассников.

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