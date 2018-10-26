Потянет даже бабушкин ноут. Пять лучших игр 2018 года для слабых компьютеров

Игровая индустрия постоянно развивается, и каждый год разработчики придумывают новые способы, чтобы сделать видеоигры красивыми. Геймеры же видят сногсшибательную графику, а также системные требования для компьютеров, которые вызывают приступы острого непонимания. В итоге некоторые игроки проигрывают гонку вооружений, и современные релизы становятся для них недоступными.

Но не все разработчики пытаются выжать из компьютеров максимум, и в 2018 году нетребовательных проектов оказалось много. Я же подобрал для вас пять интересных игр, которые пойдут даже на “бабушкином ноутбуке”.

Pillars of Eternity 2

В Pillars of Eternity 2 нет огромных открытых локаций или фотореалистичной графики, но есть интересный визуальный стиль, а также атмосфера тех самых RPG из 90-х. Сразу отмечу, что не стоит бояться двойки в названии, если не играли в первую часть. В начале игры вам расскажут о событиях оригинальной Pillars of Eternity и только потом бросят в гущу событий продолжения.

В сиквеле игроку также предстоит собрать группу из шести приключенцев, но теперь им нужно разобраться со злом. Древнее божество встало не с той ноги от тысячелетнего сна и решило уничтожить мир. Соратники будут помогать главному герою в приключениях, а также исследовании мира на суше и море. Везде группу ждут неприятности, которые быстро решаются с помощью меча, стрел или мощного заклинания. Все же иногда вопрос лучше решить словами, но выбирать вам.

Чтобы поиграть в Pillars of Eternity 2 убедитесь, что в компьютер установлено 4 ГБ оперативной памяти, двухъядерный процессор на 2.5 ГГц и видеокарта с поддержкой DirectX 11 минимум на 512 МБ.

Thronebreaker: The Witcher Tales

CD Projekt Red закончили историю Геральта из Ривии в Witcher 3, но продолжает развивать вселенную “Ведьмака”. 23 октября разработчики выпустили Thronebreaker: The Witcher Tales, которая рассказывает историю Мевы, воинственной королевы Лирии и Ривии.

Игроков также ждут интересные диалоги и персонажи, но вот боевую систему изменили полностью. Если в Witcher 3 Геральт махал мечом, то в Thronebreaker сражения проходят за партией в “Гвинт”. Теперь игроку выдают колоду карт с воинами, техникой и бонусами, которыми нужно правильно распоряжаться во время боя. Мир все также открытый, но теперь игроки наблюдают за передвижениями персонажа сверху вниз. Критики хорошо оценили игру, так что любителям карточных игры и вселенной “Ведьмака” рекомендуем.

Чтобы поиграть в Thronebreaker: The Witcher Tales вашему компьютеру понадобится двухъядерный процессор 2.7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта минимум на 1 ГБ.

Dead Cells

Dead Cells - одна из игр, на которые стоит повесить плашку “Выбор редакции”, ведь с момента бета-релиза игра не покидает мой ноутбук. Разработчики сначала выпустили проект в ранний доступ Steam, где игроки тестировали первые версии Dead Cells и говорили разработчикам, что нужно доделать. В итоге у Motion Twin получилась отличная и сложная игра.

Сюжет Dead Cells рассказывает… Вообще, в игре нет сюжета, а историю мира игрок узнает благодаря запискам и встречным персонажам. Главным героем выступает отрубленная голова принца, которая может присоединяться к другим телам. Так как игра сложная, то главный герой будет умирать часто, и столько же раз находить новую оболочку. После каждой смерти мир игры меняется и одни и те же локации будут выглядеть по другому, что делает каждое прохождение уникальным.

Для комфортной игры в Dead Cells будет достаточно 2 ГБ оперативной памяти, двухъядерного процессора на 1.4 ГГц и видеокарты на уровне Intel HD Graphics 3000.

Banner Saga 3

Говоря о Banner Saga 3 стоит уточнить, что к прохождению рекомендуется все серия игр. Конечно, вы и так разберетесь в местном сюжете, но все три части создают цельное повествование. В Banner Saga 3 игрок снова будет управлять двумя караванами, которые убегают от тьмы. Одна команда будет сражаться с приспешниками зла, чтобы вторая смогла благополучной уйти в безопасное место. Как и в первой части, игроков ждет много текста, битв, а также сложных решений со своими последствиями.

Боевая система осталась без изменений, и во время сражений игрок управляет небольшой армией. В бою придется учитывать способности бойцов, а также противников, чтобы подобрать верную тактику. После победного сражения отряд получает опыт, который можно потратить на улучшение оружия или способностей героев.

Чтобы запустить The Banner Saga на минимальных настройках графики, компьютеру понадобится 2 Гб оперативной памяти, двухъядерный процессор на 1.3 ГГц и видеокарта с поддержкой DirectX 11 минимум на 512 МБ.

Dragon Ball Fighter Z

Обычно, игроки в СНГ пропускают японские проекты, но вот западные геймеры ждут их с нетерпением. Особенно популярной стала серия Dragon Ball, которая уже 30 лет существует в виде аниме. Игровые адаптации побывали в разных жанрах, но самыми удачными оказались файтинги, где герои аниме дерутся друг против друга на арене.

В Dragon Ball Fighter Z игроки также будут сражаться за разных персонажей вселенной, используя их уникальные приемы и суперудары. На этот раз мотиватором послужит злой андроид, который вторгся на землю с желанием забрать силу бойцов. Файтинг получился очень красочным, но разработчики предусмотрели гибкие настройки графики. На самых минимальных настройках Dragon Ball Fighter Z будет похожа на игру с первой PlayStation, что выглядит довольно интересно. Некоторые игроки специально включали самые низкие настройки, чтобы добиться такого эффекта и поностальгировать.

Чтобы запустить Dragon Ball Fighter Z компьютеру будет достаточно двухъядерного процессора на 1.3 ГГц, 4ГБ оперативной памяти, а также видеокарта не хуже Intel HD Graphics 4000.

Mark of the Ninja: Remastered

С этой игрой я немного считерил, потому она и вне списка. Оригинальная Mark of the Ninja вышла еще в 2012 году, но 9 октября 2018 разработчики выпустили переиздание с обновленной графикой. Так что технически это релиз 2018 года.

По сюжету игрок управляет молодым, но опытным ниндзя, который должен защитить свой клан от нападения наемников. Главный предпочитает носить легкую одежду, которая не сковывает движения, и в открытой схватке ему не выстоять. Так что игроку придется избегать обнаружения и скрытно разбираться с противниками. Несмотря на то, что игре уже шесть лет, Mark of the Ninja можно назвать одним из лучших представителей жанра стелс-экшен. Разработчики придумали отличные механики, которые отлично играются и в 2018.

Оригинальная Mark of the Ninja потребует двухъядерный процессор на 2 ГГЦ, 2ГБ оперативной памяти, а также видеокарту на 512 МБ. Если же захотите поиграть в обновленную версию с улучшенной графикой, то готовьте уже 4 ГБ оперативки и видеокарту на 1 ГБ.