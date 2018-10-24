Поиски Бога. Ватикан выпустил игру о святых в стиле Pokemon Go

Католическая организация Foundation Ramon Pane создала игру с элементами дополненной реальности Follow JC Go.

Первым пользователем нового приложения стал Папа Римский Франциск, сообщает издание Corriere della Sera.

Вместо монстров, как в оригинальной игре, Follow JC Go позволяет как бы "захватить" святых и других библейских персонажей. Точно так же, как оригинал, игра использует GPS для определения позиции пользователя в городе.

Учитывая образовательный характер Follow JC Go, как только вы найдете персонажа, вы должны не просто его захватывать, а ответить на некоторые вопросы о нем. Если все будет хорошо, вы сможете получить его в свою eTeam (Евангелическую команду), которая будет сопровождать игрока во время паломнических путешествий.

Во время игры можно "встретить" не только Христа, но и других персонажей Библии, пророков, святых. Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Кроме того, планируется, что игроки смогут встречаться оффлайн. Отметим, что первым в Follow JC Go зарегистрировался Папа Франциск.

В создание Follow JC Go было вложено около 500 тысяч долларов частных инвестиций и пожертвований, а также труды 43 дизайнеров, богословов, церковных историков и инженеров, которые работали 32 тысячи часов с августа 2016 года.

Приложение также заботится о физическом и духовном здоровье игрока. В игре есть показатели уровня потребленной воды, питания и частоты молитв.

Приуроченная к Всемирному дню молодежи, который будет отмечаться 22 января в Панаме, игра Follow JC Go уже доступна бесплатно для устройств iOS и Android, но пока только на испанском языке. Вскоре игра должна появиться на других языках, включая инглийский и итальянский.