Подарок геймеру. Исторический боевик For Honor раздают бесплатно

For Honor Starter Edition раздают бесплатно

С 12 по 18 июня компания Ubisoft бесплатно раздает на своем официальном сайте игру For Honor в версии Starter Edition для персональных компьютеров.

Обычно эта версия, в которой доступны шесть героев вместо двенадцати, стоит $15, сообщает Gamespot.

Как и в стандартном издании, три из этих героев полностью разблокированы и настраиваются с самого начала. Остальных придется докупать за внутриигровую валюту, однако команда Ubisoft подсчитала, что для разблокировки одного персонажа большинству игроков достаточно провести в For Honor 8-15 часов.

Получить подарок можно на официальном сайте акции. Для участия необходимо завести учетную запись в Uplay. При этом утром 12 июня Uplay испытывает сильную нагрузку и может работать нестабильно.

Причиной такой щедрости Ubisoft стал анонс крупного обновления For Honor под названием Marching Fire, запуск которого ожидается в середине октября. В Marching Fire появится новая фракция Wu Lin - четыре персонажа из Китая.

Также в игру добавят новый режим Breach Mode, который будет полностью бесплатным. Здесь имитируется штурм замка, где сражаются две команды по четыре человека — одни обороняются, а вторые атакуют. В Breach Mode используются карты, которые спроектированы специально для этого режима. Разработчики считают, что Breach Mode может стать флагманским режимом игры, заменив Dominion.

For Honor — компьютерная игра, файтинг с видом от третьего лица. Выпущена компанией Ubisoft для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Анонс игры состоялся на выставке E3 2015. Рецензенты называют For Honor комплексным симулятором средневекового воина, хвалят разнообразие характеристик бойцов, обилие ситуаций в сражениях с большим количеством игроков в мультиплеере, впечатляющие схватки.