Почему все ждут Resident Evil 2? История культовой серии игр про Обитель зла

На E3 2018 Capcom анонсировала переиздание Resident Evil 2. Студия уже обновляла классические игры, но этот ремастер выделяется особенно. Разработчики не просто подтянули разрешение текстур, а с нуля воссоздали игру, используя современную графику. Фанаты просто взорвались во время конференции, но откуда столько восторга?

Сегодня мы вновь вернемся в прошлое и поговорим об еще одной культовой серии игр. В этот раз под обзор попадут две игры серии, потому что первая Resident Evil была пробой пера, а со второй попытки Capcom нащупали золотую жилу.

Resident Evil

Практически каждая видеоигра создается под влиянием других проектов и Resident Evil не стала исключением. Только фишка в том, что разработчики вдохновлялись своим же проектом, который к тому времени забыли игроки. Речь идет о Sweet Home 1989 года, RPG, в которой пятеро ребят отправляются в особняк, где их поджидают злые силы. В свою очередь игра основана на одноименном фильме Киёси Куросавы.

Разработка

За игровую адаптацию взялся главный управляющий отдела консольных игр Capcom Токуро Фудзивара. Игроки тепло встретили Sweet Home, но быстро забыли, да и Фудзиваре было чем занятся. В 1994 Синдзи Миками решил возродить серию, и, заручившись поддержкой Токуро начала работу над новой частью Sweet Home. На ранней стадии разработки игру тесно привязали к “Милому дому”, но вскоре создатели отошли от изначальной концепции.

В Sweet Home игрок управлял пятью персонажами с уникальными способностями. Чтобы победить врагов и выбраться из замка, они должны помогать друг другу. В новоиспеченной Resident Evil игрока оставили одного и заставили выживать.Также еще на раннем этапе разработки из игры вырезали афроамериканца Дьюи, который выполнял функции генератора шуток. Под нож попал и киборг Гелзер, отыгрывающий роль “большого парня”. К концу разработки из главных героев остались Джилл Валентайн и Крис Ретфилд.

Сюжет и мир игры

Главные герои состоят в отряде S.T.A.R.S, подразделении “Альфа”, который отправили в Ракун Сити для расследования странных убийств. По словам местных полицейских, найденные трупы были обглоданы, как будто после нападения голодных волков. Прибыв на место происшествия, отряд находит место крушения с разбитым вертолетом и остатками сослуживцев из подразделения “Браво”. В тот же момент на военных нападают собаки и зомби, убивая механика Джозефа Фроста. В панике пилот вертолета улетает, а отряд спасается бегством в сторону особняка.

https://youtu.be/YBPorxYQcwc

Всего в подразделении “Альфа” состояло шесть человек, но до замка добираются только трое, и набор выживших зависит от игрока. Если вначале игры выбрать прохождение за Джилл, то до замка доберется она, Барри Бертон и Альберт Вескер. Начав игру за Криса Ретфилда, спастись сумеют только он, Альберт Вескер и Джилл Валентайн. Бертон никуда не денется, но игровым персонажем ему не быть.

Сюжет первой Resident Evil недалеко ушел от фильмов категории В. Игроков старались удивить парочкой сюжетных поворотов, но основа уже тогда была клишированной. К счастью, посредственный геймплей всегда можно перекрыть геймплеем, и RE это удалось.

Геймплей

Замок - ключевая локация для всей серии. Иногда вместо него выступает корабль, дом, усадьба, но принцип остается тот же - игрока запирают в закрытом помещении. Вторая отличительная черта - зомби, которые населяют условный замок. В первой трилогии это были действительно опасные противники и встреча парочкой таких могла плохо закончиться. В некоторых моментах проще убежать, чтобы избежать драки и не тратить патроны, которых и так очень мало.

Помимо стандартных зомби по замку бродили мутировавшие собаки, пауки и даже растение. Также в каждой игре серии присутствует огромный монстр, который гоняется за главным героем. В первой Resident Evil это был “Тиран”, которого создал Вескер. Все это добавляло атмосферу выживания, которая также стала визитной карточкой игры. К ключевым особенностям относятся и загадки. Изначально двери в замке заперты, и, чтобы попасть на новые локации, нужно разгадывать тайны. Это не Скубиду, но поломать голову придется.

В первой Resident Evil игра получила фишки, которые остались с ней до сих пор. Головоломки, зомби, выживание и особняк стали визитной карточкой, которая определила вектор развития серии.

Неповторимый оригинал

Resident Evil стала очень популярной и получила несколько переизданий. Начнем с того, что в Японии серию до сих пор называют Biohazard, а имя “Обитель зла” выбрали специально для американского рынка. При регистрации игры в Америке, Capcom узнали об игре и рок-группе с таким названием. В итоге компания провела конкурс на новое название, в котором победило Resident Evil.

Японская версия игры отличалась и цензурой. Японцы те еще извращенцы, но кровь и обнаженка в играх строго цензурируется. В 1996 на прилавки американских магазинов попала именно японская версия. В ней начальная сцена была черно-белой, Крис больше не курит, а в сцене первого появления зомби у трупа нет обглоданной головы. В версии Director’s Cut эти прелести вернули на место, а также добавили уровни сложности.

Resident Evil 2

Первая RE продалась тиражом в 2 миллиона копий, что стало отличным мотиватором для создания сиквела. В Resident Evil 2 Capcom провела работу над ошибками и доработала мелкие косяки первой части. Также игроков познакомили с новым героем, который стал ключевым и узнаваемым персонажем серии - Леоном Кеннеди.

Разработка

В ранних версиях RE2 присутствовали два главных героя: полицейский Леон Кеннеди и студентка Эльза Уокер. До релиза дожил только Леон. Боссы Capcom посчитали, что игра слишком похожа на первую “Обитель зла” из-за двух персонажей и медленного геймплея. В итоге девушку убрали и добавили немного динамики, которая пошла только на пользу. Игру решили делать с нуля, а первую версию спрятали в стол, прозвав Resident Evil 1.5.

Сюжет

Действия Resident Evil 2 происходят спустя два месяца после оригинальной игры. Из окрестностей Ракун Сити игроков переносят в сам город, где зомби вирус дал о себе знать. Ученый местной корпорации зла Umbrella Уильям Биркин работал над модифицированием Т-вируса, который использовал Вескер для создания “Титана”.

Главы корпорации прознали об этом и решили убрать ученого, отправив к нему солдат. Военные находят Биркина, расстреливают, но тот из последних сил заражает себя модифицированным G-вирусом и превращается в монстра. В ходе потасовки колбы с вирусом попадают в канализацию, где его подхватывают крысы и разносят по городу.

В разгар всей движухи в Ракун Сити прибывает Леон Кеннеди, новобранец в местный полицейский участок. К тому же на поиски брата в город приезжает Клер Редфилд. Герои не успевают раззнакомиться, и их разделяет бензовоз, который на большой скорости таранит патрульную машину. Несмотря на это, персонажи таки встречаются в местном аналоге замка - полицейском участке.

На этом моменте мы видим первое отличие от оригинальной Resident Evil. В сиквеле игрокам также предлагают на выбор двух персонажей, но их истории развиваются параллельно, а не противоречат друг другу, как в первой RE.

Второй обитель зла предлагает интересную систему сценариев. Проще говоря, история одного персонажа дополняет повествование второго. Если пройти сюжет за Леона, то игра предложит повторить, но уже в роли Клер, а потом еще несколько раз. Чтобы увидеть полную картину, нужно пройти игру минимум четыре раза. Такая система встречается и в последующих играх, а ярче всего выражена в Resident Evil 6. Там историй было пять и каждая рассказывала что-то новое.

Геймплей и окружение

Capcom не остановились только на сюжетных изменениях, доработав геймплей и окружение. Уже с первых секунд игрок заметит обновленную графику. Персонаж теперь более детализирован, зомби стали разнообразнее, а задники прибавили в разрешении. Первую версию Resident Evil 2 боссы Capcom критиковали за медлительность и разработчики добавили динамики. Увеличили количество врагов на одном экране. Из-за этого расширили арсенал, а также добавили апгрейды, которые делали стандартные стволы более смертоносными. Также заметно увеличилась скорость передвижения главных героев.

В остальном геймплей остался тот же. Игроков снова бросают в “особняк”, где им нужно решать загадки и бороться с зомби и боссами. На этот раз за главными героями гоняется мутировавший Уильям Биркин. После каждого сражения он меняет форму, и если в начале он похож на человека, то в конце это живая субстанция с шипами и зубами. Компанию огромных монстров дополнит “Титан Т-103” или Мистер икс, который будет портить жизнь игрокам. Иногда он бывает действительно назойлив, но его главная задача - собрать образцы G-вируса.

После прохождения основной сюжетной кампании игрокам предлагают пройти три дополнительных режима игры. В Мега битве игрок выбирает одного из трех персонажей и идет зачищать ранее пройденные локации. Там нет дополнительных сюжетных материалов, ведь это простая мини-игра с набором очков.

Второй режим называется “Четвертый выживший” и повествует о солдате корпорации Umbrella. Он заполучил образцы G-вируса и теперь пытается добраться до точки эвакуации. Третий режим Capcom сделали по приколу и назвали его “Выживший тофу”. Мини-игра похожа на вторую, но теперь в главных ролях сыр тофу, который вооружен одним ножом.

Вот такие послеигровые задания также остались с серией и по сей день. Даже в Resident Evil 7 было два режима: “Итан должен умереть” и “Кошар”. Вообще, седьмую часть многие игроки критикуют, но на деле она ближе к классической трилогии, чем другие современные игры серии.

Если первая Resident Evil была пробой пера, то вторая часть стала готовым проектом, в котором все довели до идеала. Сюжет все также не блистал оригинальностью, но фишка с множеством сценариев добавляла интереса. К тому же геймплей стал куда интереснее и динамичнее. Этих изменений хватило, чтобы Resident Evil 2 стала любимой частью для многих игроков.

Для меня знакомство с серией началось с сиквела по совету коллег постарше. Первая Resident Evil была хорошей игрой, но не прошла проверку временем. Если сравнивать сиквел и оригинал, то Resident Evil 2 приятнее и остается играбельной даже в 2018.