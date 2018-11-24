Жадность фраера сгубила. Почему геймерам кажется, что Nintendo их ненавидит

Когда в 1983 году Atari почти уничтожила игровую индустрию, Nintendo сумела вернуть доверие геймеров, возродив интерес к домашним развлечениям. Помогла компании не волшебная пилюля, а жесткие условия для разработчиков. Спустя 35 лет японская компания сохранила свой строгий характер, но теперь ежовые рукавицы Nintendo дотянулись и до собственных фанатов.

Некоторым геймерам даже может показаться, что “японцы” съехали с катушек, раздавая судебные иски всем, кто посмел сделать лишний шаг влево. Другие же очень удивляются ценовой политике “большой N”, которая любит играться с сильнейшим чувством геймеров - ностальгией.

И все же, стоит ли называть Nintendo новым “вселенским злом” игровой индустрии?

С чего все началось

Перед выходом на американский рынок Nintendo уже два года развлекала японских геймеров с помощью Famicom. Приставка была настолько популярной, что привлекла внимание пиратов, которые делали копии игр, продавая их в обход компании. Когда же “большая N” решила покорять США c консолью NES, то позаботилась о защите от хакеров, которые могли испортить продажи на и так умирающем рынке.

Первым делом инженеры сделали физическую защиту, разработав новый дизайн для консоли. Теперь японские картриджи не подходили к американской версии консоли, что не позволяло сторонним продавцам покупать игры у пиратов для рынка США. Второй линией защиты стал специальный чип, встроенный в консоль, который проверял наличие ключа на картридже и запускал игру, если он там был. Это останавливало не только пиратов, но и сторонних разработчиков.

Все же Nintendo понимала, что на одних эксклюзивах далеко не заедешь и решила раздавать лицензии студиям, чтобы те делали игры для NES.

Сторонние разработчики с радостью согласились выпускать игры для “большой N”, но компания поставила жесткие условия. Во-первых, разработчики должны были сначала сделать игру, дизайн обложки и рекламки, чтобы получить одобрение или отказ. Во-вторых, студии подписывали контракт, который запрещал выпускать игры на другие консоли в течении двух лет, а также создавать не больше пяти игры для NES в год.

Такие методы помогли Nintendo избежать массового пиратства, но только на некоторое время. В итоге крупные компании придумали, как обойти систему защиты, что повлекло за собой наводнение пиратских игр. С тех пор Nintendo практически не вылазит из судебных залов из-за нарушений патентов и того же пиратства.

Все же это стандартная практика для крупных игровых компаний. Даже Sony иногда судится с пиратами. Например, в октябре компания подала в суд на парня, который продавал «прошитые» приставки PlayStation 4.

Шаг влево, шаг вправо - расстрел

В 2015 году “большая N” закрыла ремейк Super Mario 64, который разрабатывался на движке Unity Ройстаном Россом. Парень решил, что будет прикольно обновить игру текстурами высокого разрешения, но юристы “большой N” с ним не согласились.

Когда парень решил показать свое творение сообществу, то словил похвалу, а также предупреждение от Nintendo. Росс объяснил, что делал проект для себя и создавал окружение с нуля, использовав только некоторые анимации из Super Mario Galaxy, но его не захотели слушать.

Спустя год Nintendo закрыла римейк Metroid II: Return of Samus. Тогда у игроков была только версия для GameBoy, которая выглядела ну очень древней. Разработчики также с нуля рисовали графику, использовав собственные наработки, но Nintendo опять прислала адвокатов. Тогда подобные действия объяснили выходом Metroid Prime: Federation Force, но фанаты назвали такой ход “плевком в лицо”. В том же году пал и фанатский проект по вселенной покемонов Pokemon Prism. Разрабатывали игру восемь лет, но все старания перечеркнул очередной привет от юристов Nintendo.

Объединяет эти проекты их бесплатность. Разработчики Pokemon Prism и ремейка Metroid II: Return of Samus даже не планировали продавать эти игры. Их делали специально для сообщества, которое, кстати, было в восторге. В то же время Nintendo можно понять, ведь они защищали свою интеллектуальную собственность. Как и 35 лет назад, компания следит за качеством проектов, которые используют имена франшиз и не хочет, чтобы там мелькали любительские работы.

А вот случай с Pokemon Company понять очень сложно (технически, это иск от Pokemon Company, но Nintendo владеет этой компанией). В 2015 году Ларкин Джонс начала сбор средств на Gofundme. Парень просил каких-то $4 тыс, но не для нового фанатского проекта, а на выплату штрафа. Юристы Pokemon Company обвинили парня в нарушении авторских прав за организацию вечеринки в стиле “покемонов”. Компании не понравилось, что на плакате изобразили Пикачу и Снайви, а в описании мероприятия организаторы рассказывали о «тематических напитках Pokemon, соревнованиях по Smash Bros с денежным призом, танцами и конкурсом косплея».

Возможно, юристов смутило, что парень продавал билеты на мероприятие, но на деле вечеринка не приносила ему доходов. Джонс потратил собранные $500 на диджея, подарочные карты и украшения, так что тусовка создавалась исключительно с целью веселья.

Недопираты

Есть еще одна каста игроков, с которой Nintendo постоянно конфликтует. Еще с начала 2000-х начали появляться эмуляторы игровых консолей, которые позволяли игрокам запускать образы старых игр (ромов) у себя на компьютерах. Сообщество до сих пор спорит, является ли запуск ромов на эмуляторах пиратством, но Nintendo уже определились.

Начиная с лета 2018 компания начала активную борьбу с сайтами, где распространяются классические игры для NES, SNES и прочих консолей “большой N”. Первыми под раздачу попали ресурсы LoveROMs и LoveRETRO, на которых хранились архивы старых игр. Nintendo потребовала удалить сайты, а также выплатить по $2 млн за нарушение каждой торговой марки и по $150 тыс за каждую игру.

Разбирательство закончилось только недавно. Оказалось, что сайтами владела семейная пара Джейкоб и Кристиан Матиас, которые зарегистрировали сайты на собственную компанию Mathias Designs. Суд встал на сторону Nintendo, которая теперь требует $12 млн компенсации.

С одной стороны, парочка использовала чужую интеллектуальную собственность, но с другой - этим играм уже по 30 лет. Проблема в том, что геймерам, которые хотят ознакомиться с классикой, негде брать игры официально. Подписка Switch Online дает только мизерную часть проектов, как и “Виртуальная консоль”, в которой даже нет игр для Nintendo 64 и Game Boy Advance. Даже в популярной NES Classic только 30 тайтлов, что даже не один процент от всей библиотеки. В итоге остается только покупать оригинальную NES на eBay или “пиратить”.

К тому же со стороны Nintendo немного лицемерно ругать распространителей копий старых игр. На конференции GDC 2016 Фрэнк Сифалди доказал, что компания продает в официальном магазине пиратскую версию Super Mario Bros. Сифалди сравнил исходный код версии игры из интернета и купленной в магазине Nintendo.

В официальной Super Mario Bros. нашли код, написанный программистом Маратом Файзуллиным для одного из первых версий эмулятора NES. Эта строчка, присутствует только в пиратской версии Super Mario Bros., чтобы воспроизвести необходимые настройки аппаратного обеспечения и запустить пиратскую версию игры. Параметры конфигурации оригинальной консоли NES изменялась в зависимости от каждого отдельного картриджа, так что в лицензионной копии не должно быть найденной строки.

Подобный случай произошел с PlayStation Classic. Журналист Kotaku выяснил, что консоль работает на основе бесплатного эмулятора PCSX ReARMed. То есть Sony предлагает геймерам отдать $100 за бесплатный эмулятор с ромами, которые лежат в открытом доступе.

Привет жадность, старый друг

Отношение Nintendo к своим пользователям показывает и ценовая политика компании. Для примера рассмотрим The Legend of Zelda: Twilight Princess, которая вышла в 2006 для Gamecube и Wii, а в 2016 добралась до Nintendo Wii U в виде HD переиздания. За 10-летнюю Twilight Princess с улучшенной графикой Nintendo попросила те же $50, что сравнимо с ценами на крупные современные проекты.

Интересно, что в 2015 Sony выпускает Uncharted: The Nathan Drake Collection, переиздание первых трех игр серии Uncharted с улучшенной графикой. Издание не получило дополнительного контента, но игрокам продавали три улучшенных игры за $40. Три, Карл.

По сути, Nintendo - единственная компания, которая позволяет себе продавать геймерам переизданные игры по цене новых. Некоторые студии вообще отдают улучшенные версии бесплатно, если у игрока есть лицензионная цифровая копия оригинала.

Некоторые геймеры вообще бесятся, что Nintendo продает игры 30-летней давности, но здесь они не правы. Компания не выкладывает в eShop плохие проекты, к тому же эти игры еще могут потягаться с релизами от независимых разработчиков.

В заключение

Политику Nintendo можно понять, но трудно принять. Компания заботиться о своей интеллектуальной собственности, но не дает геймерам легального способа полноценно играть в ее классические игры. Когда же фанаты показывают свою любовь к некоторым франшизам, создавая бесплатные римейки для сообщества, Nintendo начинает размахивать исками. И в то же время компания не стыдиться продавать старые игры по цене новых.

Сейчас Nintendo больше напоминает диктатора, которого ослепил успех и власть, чем то самое “зло”. Геймеры прекрасно помнят, что компания сделала для развития индустрии, но это не оправдывает политику “большой N” в 2018 году. Хотелось бы сказать, что раньше Nintendo была другой, но нет - она просто стала жестче.