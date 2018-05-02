Где отдохнуть настоящему геймеру. Пять лучших игровых баров Киева

Геймеры любят играть дома. Но постепенно в Киеве стали появляться заведения, в которых можно и поиграть и отдохнуть с толком. НВ выбрало пять самых интересных геймерских баров Киева.

Детям, увлекающимся видеоиграми, знакомо чувство, когда родители отрывают от приставки и гонят на улицу. В темные времена им действительно пришлось бы развлекать себя природой, но в 21 веке это не проблема.

С развитием культуры видеоигр в городах начали появляться бары и кафе, в которых можно и слегка накатить, и развлечь себя прыгающими по экрану пикселями. Сегодня я расскажу вам о киевских завидухах, в которых может отдохнуть настоящий геймер.

Play Lounge

Ул. Большая Васильковская, 122

Геймплей и атмосфера:

Play Lounge предлагает посетителям стандартный набор игрового бара. Игрок может развлечь себя консолями последнего поколения, выпивкой любых вкусов и убеждений, а также компанией по интересам. В коллекции бара классический набор игр PlayStation 4 для компании, что не подойдет истинным интровертам. Комнаты также рассчитаны на группы от четырех до шести человек. Примечательно, что к интерьеру подошли с креативностью, изобразив на стенах известных героев.

Что по деньгам:

За маленькую, большую и среднюю комнаты с вас попросят 100, 150 и 200 гривен соответственно. Цены довольно демократичны, учитывая, что вы завалитесь с компанией друзей. В барной карте вы найдете алкогольные напитки от 40 гривен, и безалкоголку от 17, включая чай, кофе и газировку. К напиткам вам предложат закуски. Любители подымить оценят большой выбор кальянов как алкогольных, так и фруктовых.

Game Inn

Ул. Вадима Гетьмана 10/37

Геймплей и атмосфера:

Game Inn можно назвать целой штаб-квартирой отдыха для геймеров, которая поделена на две зоны. Главный зал похож на компьютерный клуб 90-х, где в одной комнате расставлено много телевизоров с приставками. Для шумных и больших компаний подойдет вторая зона с закрытыми просторными комнатами. К тому же они красиво и стильно обставлены.

Библиотека преимущественно состоит из игр на двоих: спорт, файтинги гонки и так далее. Порадовало обширное меню со всем необходимым для комфортной и длительной игровой сессии. Бургеры, пицца, жареный сыр, закуски к пиву - голодными вы не останетесь. Любителям кальяна также будет чем себя занять.

Что по деньгам:

Подобные бары рассчитаны на молодежь и студентов, так что ваш кошелек не сильно похудеет. Цены на алкоголь стартуют от 37 гривен, а безалкогольные чай и кофе обойдутся минимум в 30. Перекусить бургером или пиццей можно за 110 и 79 гривен соответственно. За кальян с вас попросят 230 гривен. Стоимость часа игры в большом зале 100 гривен с 12:00 до 06:00, а ночью сумма возрастает до 395. Час, проведенный в комнате, обойдется в 320 гривен с 12:00 до 06:00 и 1300, если захотите поиграть ночью.

Loft

Киев, ул. Крещатик, 52А

Геймплей и атмосфера:

Если вас интересуют только игры, а вся эта мишура с закусками и выпивкой вам мешает, то добро пожаловать в Loft. Заведение больше похоже на игровое антикафе, где вы арендуете комнату и играете в свое удовольствие. В коллекции заведения вы найдете Xbox 360 с Kinect и установкой Guitar Hero, PS3 и PS4, а также настольные игры.

Кухня в “Лофте” отсутствует. Посетителям предлагают бесплатные соки, газировки, чай, кофе и печенье. Вы также сможете взять на прокат велосипед и покурить кальян.

Что по деньгам:

Самая маленькая комната, вместимостью до шести человек, обойдется шумной компании в 250 гривен в час. Loft также предлагает комнаты до 12 человек за 350 грн\ч., и большое помещение до 20 персон за 500 гривен.

Frat

Ул. Евгения Коновальца 36-Д

Геймплей и атмосфера:

Frat может похвастаться схожим с Loft набором услуг: комнаты с консолями, свободное пространство и бесплатные закуски. Заведение больше подойдет интровертам, так как предоставляет уютные комнаты для одного-двух игроков. Большие и шумные компании смогут разместиться в большой комнате с гамаком и диваном. В открытом пространстве заведения можно расслабиться в больших креслах и поиграть в настолки.

Что по деньгам:

За огромную комнату, вместительностью больше 25 человек, попросят от 400 до 500 гривен в час. Небольшие и уютные комнатки обойдутся в 40 грн\ч с человека, а если ткнуть в администратора студаком, то цена падает до 30 гривен\ч. Примечательно, что у Frat нет своей кухни, но посетителям позволяют приносить еду с собой (проверено на практике).

Respawn

Киев, ул. Маршала Тимошенко 13а

Геймплей и атмосфера:

Если вы любите иногда подержаться за старое и поиграть в 16-битные консоли, то вам подойдет Respawn bar. В меню не только современные PS4 и XONE, но и ретро-консоли с игровыми автоматами. Также присутствует полноценный бар с закусками. Если вы не хотите играть, то можете посетить бесплатные мероприятия: просмотр олдскульных фильмов, турниры, да и просто потусить у бара.

Что по деньгам:

В меню Respawn мы не нашли полноценной кухни, но помимо выпивки вам предложат и закуски от 45 грн. За бургер с картошкой и колой с вас попросят 110 гривен. Цены на увеселяющие начинаются от 65 гривен, а минимальная цена безалкогольных напитков составит 30 гривен.

Аренда консоли в большом зале обойдется в 100 гривен в час. За комнату на три человека с вас попросят 250 грн\ч, а убежища от 4 до 7 игроков обойдутся в 300 грн\ч. Также вы можете забронировать большую комнату за 700 грн\ч, куда даже можно вызвать личного бармена и поиграться с виртуальной реальностью.

Для зарегистрированных пользователей Respawn работает система скидок. В будние дни с 13:00 до 19:00 вам скинут 20% от стоимости комнаты или консоли, с 19:00 до 05:00 - 10%. Ночью, с 22:00 до 05:00 скидки достигают 50%.

Если вам давно хотелось собрать друзей и убежать от рутины, то эти места отлично скрасят ваш досуг. В этих заведениях вы не только поиграете в любимые игры, но найдете единомышленников, которые также любят видеоигры. Если мы пропустили ваше любимое место, то расскажите о нем в комментариях.