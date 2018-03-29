Чистый оргазм. Впечатления геймера от фильма Первому игроку приготовиться

Анонс Первому игроку приготовиться вызвал двоякие впечатление. Сначала радость: “Вау, это же фильм с известными персонажами из игр!”. Реакция номер два: “Та, все равно фигня будет”. Я посетил предпоказ фильма и готов поделиться впечатлением с высоты геймерского полета.

Кинематограф существует уже 118 лет. За это время сценаристы, режиссеры и постановщики научились снимать разное кино. Драмы, комедии, ужасы, боевики, - все эти жанры давно освоены, но игровое кино им так и не дается. Основная проблема таких фильмов в том, что создатели не вникают в суть и берут то, что лежит на поверхности.

Но у Стивена Спилберга все получилось иначе.

Сюжет

Думаю, нужно сразу закончить с минусами фильма, чтобы они не мозолили глаза. На мое удивление, самым слабым оказался сюжет. Вы такое видели уже сотню раз: неудачливый парень становится супер-звездой и всех спасает. Есть злая корпорация, которая хочет захватить виртуальный мир, чтобы стать самой могущественной.

История прямолинейная, без крутых поворотов, но хотя бы не глупая. Сценаристы аккуратно вводят зрителя в предысторию мира и персонажей, а потом забрасывают экшеном, чтобы тот не зацикливался на повествовании.

Это сказалось на главном злодее фильма. Если вкратце: владелец крупной игровой компании понял, что ему мало денег и решил захватить всю индустрию. На протяжении фильма его волнует только этот аспект, и ради выгоды он готов убивать. Персонажи оказались более интересными и даже любовный интерес главного героя выглядит не как тупая кукла.

Тащите мой “Рельсотрон”

Самая вкусная часть фильма - экшн. Зрителю не дают отдохнуть от стрельбы, погонь и битв. Сценаристы разбавляют экшн с помощью диалогов, но за весь фильм не возникло мысли: “Меньше болтай, чаще стреляй”.

Так как действия фильма происходят в игре, то сценаристы могут спокойно засунуть в один кадр Годзилу и Кинг-конга, которые будут крушить все вокруг. Здесь я прервусь на “рандомный совет” и посоветую идти на фильм в IMAX. Спилбергу снова удалось создать атмосферу приключений и бодрый экшен, который нужно оценить в максимальном качестве.

Радует и постановка: все сделано очень красиво и кинематографично. Герои бегут в гущу событий, используют особые умения, делают красивые убийства и кооперируются между собой. Каждая боевая сцена остается в памяти и постоянно всплывает перед глазами, вызывая восторг даже после просмотра фильма.

Пора собирать “пасхальные яйца”

В трейлерах игрока заманивали не крутыми боями или персонажами, а отсылками к популярной культуре. После просмотра картины детям 1980-х может показаться, что фильм создавался именно для них. Самое интересное, что сценаристы не тычут носом в секреты, а показывают их мимоходом. Во-первых, их слишком много, а во-вторых, если ты шаришь - заметишь и сам.

Круто, что фильм угождает практический любой аудитории. Сценаристы поместили почти всю гик-культуру в один фильм. Любители музыки оценят отсылки к Триллеру Майкла Джексона. Поклонники фильмов будут угорать над путешествием по дому из Сияния Кубрика. А фанаты видеоигр вообще рискуют остаться без челюсти, если заметят все “пасхалки”. Отдельно отмечу отсылку к Джону Кармаку и Джону Ромеро, основателей id Software. Создатели вселенной “Оазис” - прямая отсылка к этой парочке.

Основная аудитория фильма - люди, которым интересна поп-культура. Конечно, в основном затрагивается тема видеоигр, но любители музыки или фильмов найдут что-то для себя.

Сатира на современную игровую индустрию

Сразу отмечу, что эта часть текста содержит маленький спойлер. Он не испортит вам впечатления от сюжета, но я вас предупредил.

В одной из сцен совет директоров компании IOI обсуждает монетизацию в игре. По их плану, они хотят снять ограничение в рекламе, чтобы завалить ею 80% интерфейса игрока. Самое смешное: пользователь может ее отключить за отдельную плату, разблокировав 10% за раз. Также поминается монетизация на косметические улучшения.

Конечно, сценаристы утрируют, выводя жадность компаний на новый уровень. Это сделано, чтобы обратить внимание на существующую проблему - студии хотят вытянуть больше денег из игроков. Зовите меня параноиком, но жадность разрабов может в один момент перейти все границы.

Рецепт “Радость гика” прост в приготовлении. Делаем красивую вселенную с разнообразными локациями и выбрасываем туда много известных персонажей. Очень много известных персонажей. Не забываем приправить это неплохим сюжетом и крышесносным экшеном, который будет удерживать внимание весь хронометраж. Блюдо готово, подавать нужно с попкорном и холодным пепси.