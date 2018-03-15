Остап Бендер отдыхает. Взлеты и падения гения игровой индустрии Питера Молинье

Если попросить геймера вспомнить крутых геймдизайнеров, то навскидку вам назовут Хидео Кодзиму, Джона Ромеро, Мишеля Анселя и Питер Молинье. Вот как раз последний интересен больше всех.

Первая тройка запомнилась только с хорошей стороны, но Молинье - личность крайне одиозная. В его карьере были взлеты и падения, его любят и ненавидят, но его гений признают все.

Становление Молинье

Чтобы вы лучше понимали личность Питера Молинье, вам стоит узнать, как он пришел в игровую индустрию.

После получения специальности по компьютерным наукам, Молинье открыл собственную компанию. Он продавал пустые дискеты, а если клиент брал десяток, то дарил ему самописный софт. Бизнес-ход не принес Питеру больших дивидендов, но его программы пользовались спросом.

Это подвигло Питера к написанию первого проекта - Entrepreneur. Игра была сложной, но интересной: создаем свое предприятие и всячески распоряжаемся финансами, и ресурсами. Проект Молинье купили всего два человека, но его огонь начал гореть только сильнее и вместе с другом он решает создать студию Taurus Impex Ltd.

Переломный момент

Однажды в офис Taurus позвонил представитель Commodore и предложил на тест новенькие компьютеры. Молинье согласился, но во время переговоров выяснил, что компания перепутала Taurus с Torus, которая занималась сетевыми системами. Он решил воспользоваться моментом и заполучил в свои руки пять новеньких Commodore Amiga.

Commodore позиционировали свои компьютеры, как рабочие инструменты, но лучше всего продавались именно игры. Тогда Молинье решил, что за ними будущее, и переименовал свою студию в Bullfrog, взяв курс на разработку видеоигр.

Первой игрой студии стала Druid 2. Написал ее друг Питера, который искал разработчиков для портирования на другие платформы. Молинье красочно описал все преимущества своей команды и проект отдали Bullfrog. Игра не стала хитом, но это было первым звоночком. В 1988 Bullfrog выпускает уже собственную игру Fusion под крылом издателя Electronic Arts.

Первая победа Молинье

Populus можно назвать первой игрой в жанре “симулятора бога”. По карте бродили пиксельные человечки, которые сами строили дома, множились и воевали. Игрок же выступал в качестве “Бога”, который слал блага и проклятия, управлял ландшафтом и всячески помогал людям. Главная задача - обратить в свою веру как можно больше людей, чтобы те уничтожили приспешников враждебного божества.

После релиза игры Bullfrog получили скромные $13 тыс. от EA за первые проданные копии игры, а потом последовал чек на $250 тыс. Всего продано более 3 млн копий Populus. С этого момента Молинье и стал значимой фигурой в игровой индустрии.

Львиная голова

Молинье продолжал радовать геймеров своими творениями. Правда, большая часть проектов не отходила от концепции Populus. Игрок все также выступал в роли руководителя, отдавая приказы. Syndicate, Theme Park, Dungeon Keeper - культовые игры, которые придерживались одной концепции, - управляй.

Однажды Молинье решил покинуть Bullfrog, захватив с собой парочку коллег. Питер увел их в свою новую студию Lionhead. С нее то и началась “золотая лихорадка” Молинье.

Black & White

Первой игрой новоиспеченной студии стала Black & White, в которой Молинье пытался развить идею “симулятора бога”. Проект получился неоднозначным, и критики разошлись во мнениях. Одни называли игру передовой, уникальной и божественной, а другие неистово разносили каждый ее элемент.

В основном претензии были к самому Молинье, мол, тот обещал золотые горы, а получилась серебряная горка. Например, Питер рассказывал, как тестеры днем и ночью “вылавливали” игровые баги. Каково же было удивление игроков, когда игра вылетала, глючила и пестрила багами. После этого игроки стали лучше прислушиваться к словам дизайнера.

Fable

Вторым проектом студии стала горячо любимая мною Fable. Тогда я не следил за индустрией и узнавал об играх, когда они появлялись на прилавке дяди Жени. Мне не было дела до какого то там Молинье: я просто наслаждался отличной игрой.

В то же время игровая общественность вновь обсуждала чрезмерную болтливость Питера. В его словах игроки слышали “большой и живой мир”, “растущие в реальном времени деревья”, “жизнь героя от рождения до смерти”. Если вы читали это предложение с сарказмом, то сделали правильно.

Молинье не учел, что Fable выходила на маломощный Xbox, который не может воплотить все его желания. Живой мир превратили в заскриптованный, открытые локации стали большими коридорами, а растущих в реальном времени деревьях можете и не вспоминать. Игра, все же, получилась хорошей, но сообщество поняло, что Молинье слегка понесло.

Black & White 2

Black & White 2 должна была стать улучшенной версией первой части. Молинье обещал исправить, что работало плохо и добавить еще больше веселья. Да, вы правильно поняли, она провалилась. Дела были настолько плохи, что Молинье продал Lionhead корпорации Microsoft.

Финальная стадия

Под покровительством Microsoft, Молинье выпускает неплохую Fable 2 и берется за Project Natal. Проект создавался специально для Kinect. Это была скорее не игра, а интерактивное развлечение, где игрок взаимодействовал с виртуальным мальчиком Майло.

Молинье обещал, что пацан получит развитый искусственный интеллект и сможет общаться на общие темы и даже узнавать игрока по лицу. На E3 2009 нам даже показали, как девушка общалась с Майло и это выглядело очень футуристично. На видео она взаимодействовала с виртуальным миром, как с реальным.

Проект увидел свет в 2000… Критики разошлись… Так, неужели Project Natal так и не вышел. Неужели малыш Пити нас снова обманул. Да, после Е3 2009 о проекте все резко замолчали. Вот уже сами Microsoft отказались от технологии Kinect, а Майло все нет. Не думаю, что во всем виноват именно Молинье, ведь проектом руководила, по больше части, сама Microsoft.

Последняя надежда

После провала Project Natal Молинье затих, но в 2012 он создает студию 22Cans и анонсирует Godus. Думаю, объяснять концепт игры не нужно, и повторять, что Питер обещал золотые горы также. Примечателен тот факт, что игроки поверили Молинье и собрали ему 526 тысяч фунтов.

В 2013 году выходит PC-версия Godus и просто разрывает игровую общественность. Для наглядности: Metacritic - 1.6 балла из 10, Steam - 5 тысяч отрицательных обзоров, зато в AppStore 4.5 из 5.

Молинье жестко всех обманул и выпустил стандартную “ферму” для смартфонов. Ясное дело, что обещания Питера не ограничивались рассказами о собирании ресурсов и изменении ландшафта. Игру описывали как плод любви Pupulu и Black & White, но Молинье остался верен своим традициям.

В интервью 2017 года он признался, что его высказывания были лишь шумом. Команда Молинье состояла из 25 сотрудников, которые сильно переживали за успех проектов. Таким образом Молинье хотел повысить интерес к играм компании и поднять дух сотрудников.

Сейчас Питер взялся за мобильные игры, что у него неплохо получается. О своем последнем творении The Trail он говорил мало, но игра получилась отличной. Надеюсь, мы еще увидим “старого” Молинье, который славился не словом, а делом.