Онлайн-игра World of Tanks получила масштабное обновление

Компания Wargaming объявила о выходе самого масштабного обновления за время существования World of Tanks для PC.

В частности, World of Tanks перешла на новый графический движок Core, сообщается на официальном сайте игры.

"World of Tanks полностью переработана в техническом плане. Она все еще сохраняет черты прошлых версий, однако выглядит совершенно иначе: более четкая и сочная картинка, более высокое разрешение и детализированные изображения. А музыкальное сопровождение теперь меняется в зависимости от того, как развивается бой", - уверяют разработчики.

Официальным техническим партнером обновления 1.0 стала компания Intel. Партнерство позволило привести World of Tanks в соответствие с современными технологическими стандартами.

"Core — внутренняя разработка, заточенная конкретно под требования Танков. Вдобавок ко всему, она позволит в будущем делать полезные технологические надстройки. Движок Core использует современную технологию обработки и рендеринга графического контента. В сочетании с востребованными технологиями Havok® Destruction и Global Illumination он позволяет добиться поистине фотореалистичного изображения", - подчеркивают создатели игры.

По словам разработчиков, они обновили все элементы каждой из 29 карт игры. Программисты планировали "добиться максимальной глубины, красоты и реалистичности локаций, на которых развернутся бои".

Добавим, саундтрек World of Tanks издан Sony Music Entertainment и доступен для скачивания и прослушивания бесплатно на всех ведущих музыкальных платформах: iTunes/Apple, Google Play, YouTube и других.