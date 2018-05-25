Боги не умирают просто так. Обзор игры Pillars of Eternity 2: Deadfire

В первой Pillars of Eternity разработчики взяли классическую формулу партийных ролевых игр и старались сделать все правильно. Это сработало - игроки соскучились по олдовым RPG, а в сотый раз перепроходить Baldurs Gate никто не хочет. В Deadfire добавили новые элементы не для всех.

История одного Хранителя

Сюжет Pillars of Eternity 2 начинается в аккурат после завершения истории первой части. Если вы впервые в PoE, то закадровый голос любезно расскажет вам предысторию. Главный герой победил бога Эотаса и принял свою судьбу хранителя, доживая в замке Каэд Нуа. Став таким себе дворянином, он забывает о бедах и старается наслаждаться жизнью насколько это возможно в средневековье. Но мертвые боги не хотят уходить просто так.

Все это время под замком находилась статуя, которую Эотас решил использовать как новую оболочку. Совершив второе пришествие, бог разрушил замок, забрал души жителей и частичку нашего героя, убив его. Так получается, что в мире Эора души попадают в некое чистилище, из которого можно выбраться. Хранителю удается выбить себе билет с того света, договорившись с богом смерти Берасом. Теперь ему нужно поймать Эотаса, забрать часть своей души и убить бога.

Завязка довольно тривиальна, и это можно сказать о всей истории. Сюжет PoE 2 не удивляет крутыми поворотами. История интересная, не глупая, но ее трудно назвать эталонной для RPG. Оценить сюжет по достоинству не дают побочные задания, которые отвлекают от повествования. Взяв квест, можно на пару часов уйти в другую сторону, забыв о главной цели. Благо, уходить в изучения мира Эора интересно.

Приключений час

Pillars of Eternity 2: Deadfire стала больше и разнообразнее. Теперь игрок путешествует по островам, которые отличаются размером и наполнением. На больших клочках земли расположились города, где есть все необходимое для торговли и отдыха. Маленькие островки интересны приключениями и лутом. Все же лучшая броня и оружие не валяется у торговца на полке. Примечательно, что найдя неизвестный остров, его можно обозвать самому.

Но вот путешествовать вы будете не одни: слово “партийная” в названии жанра здесь не спроста. По сюжету вы будете встречать персонажей, которые захотят продолжить путешествие вместе с вами. Это будут совершенно разноплановые герои со своей историей и целями. Они требуют общения, рассказывая о себе и мире в целом.

Пообщаться можно и с персонажами, которые наполняют города Эора. Obsidian, разработчики игры, обещали, что массовка станет интереснее и даже умнее. Когда начинается дождь, то селяни хором ищут укрытия и гневаются на богов. Не могу сказать, что в первой Pillars of Eternity NPC были глупыми, просто вырос масштаб.

Obsidian и во второй раз собрали денег на kickstarter, но также обзавелись издателем, который позволил воплотить все задумки. Так мы получили больше озвученных персонажей и красивое окружение. Эти изменения заметны, особенно, если вы пришли с первой PoE, но назвать их кардинальными не получается. Все сделано на твердую пятерочку, в духе Obsidian.

Развивайся. Сражайся. Побеждай

Большинство изменений касаются игрового процесса. Разработчики решили, что стандартное деление на классы всем надоело. В Pillars of Eternity 2 появилась система мультиклассов, которая будет полезна бывалым игрокам, а новичков просят отойти в сторону. Игра не стесняется говорить новичкам, что им сюда лезть не нужно.

Развитие мультиклассового персонажа требует понимания особенностей. Обычно, вам дают одну ветку умений, но теперь их две. Вам придется подходить к распределению очков навыков с умом и изначально понимать, что вы хотите получить от каждого класса. Новичков это может запутать, к тому же мультиклассового персонажа нельзя прокачать до уровня мастера ни в одной из веток.

Вывод такой: если вы впервые играете в PoE, то опробуйте стандартные классы. Когда же вы поймете, что нужно качать, смело идем в мультикласс. Все же система получилась интересной и в умелых руках получаются отличные бойцы.

Механику сражений решили не трогать. Игрок также управляет отрядом из пяти персонажей, которым он отдает приказы во время боя. Можно менять позиции, чтобы, например, варвары шли в бой первыми, а лучники отстреливались издалека. Но вам нужно постоянно следить за тем, что делают подопечные. Искусственный интеллект туповат и за ним нужно постоянно наблюдать.

На низких уровнях сложности боевка кажется скучной, и игрок теряет надобность в тактике. Поэтому советую начинать со средней или высокой. Не бойтесь, время подумать у вас всегда будет - в PoE 2 есть тактическая пауза, которая останавливает бой, давая поразмыслить.

Все на борт

Второе изменение затронуло путешествия. Теперь игроку доступен корабль “Непокорный”, за которым нужен отдельный уход. Для начала вам нужна команда, которая будет держать судно в порядке. Один отвечает за штурвал, другой за навигацию, третий за чистоту палубы, ну и куда же без кока. Каждому члену команды нужно платить зарплату, кормить едой и даже лечить. Так что большая часть бюджета будет уходить именно туда.

“Непокорного” можно улучшать или вообще сменить на более податливого. Из апгрейдов доступны новые пушки, обшивка, паруса и так далее. Это не столько полезно для путешествий, сколько для морских сражений. И не дай Бог вам с ними столкнуться. Так как PoE хочет походить на электронную версию настолки, то и бои здесь сделаны соответственно.

Каждое действие задается и описывается в текстовом виде. Нажимаем кнопку, читаем, думаем и повторяем процесс. Ясное дело, что Obsidian скованы рамками жанра, и назвать морские битвы “ужасными” нельзя, но веселья от них мало. Пошаговая боевка со стратегическим видом сверху смотрелась бы куда интереснее. Скорее, здесь сыграла не лень разработчиков, а отсутствие необходимых средств. А так, лучший момент морских битв - конец сражения, когда вы разбиваете судно противника и берете его на абордаж. Там вас встретит та же механика боя, что и на суше, развлекайтесь.

Вердикт НВ

7.5/10

Если суммировать все выше перечисленное, то мы получим хорошую партийную RPG. Pillars of Eternity никогда не была идеальной, и Defire не исключение. Игра отлично затягивает в себя, и ей есть чем развлекать игрока. Выполняйте побочные задания, изучайте мир, читайте сюжетку и прочее. В каждом из этих направлений вы получите хорошее время провождение, но не больше.

Первая Pillars of Eternity удивляла своим классическим оформлением. Это была партийная RPG из тех времен, но с современной графикой. Obsidian не стали топтаться на одном месте и решили двигаться дальше, но эффекта первой PoE добиться не смогли.

Pillars of Eternity 2: Deadfire - хорошая игра, в которую должен поиграть каждый любитель жанра. Если вы только знакомитесь с серией, то порог вхождения для вас понизили, как и сложность. За все хорошее Pillars of Eternity 2: Deadfire получает оценку 7.5 из 10.