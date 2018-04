Век воли не видать. Обзор игры A Way Out

Стоит ли играть в A Way Out?

Лучшая игра на двоих? Вторая игра студии Hazelight Studios рассчитана на игру вдвоем. НВ попробовало новую игру и вот наши впечатления.

После всех скандалов с лутбоксами и выкачиванием денег, удивляешься, как Electronic Arts заинтересовалась маленькой студией Hazelight Studios. Конечно, на E3 2017 Юсеф Фарес, глава HS, был очень убедителен, но этого мало. Как в старые добрые EA взяла под свое крыло молодых и перспективных разработчиков, которые работали над крайне интересным проектом.

A Way Out продолжила концепцию первой игры Фареса Brothers: A Tale of Two Sons. Сегодня мы узнаем, стоит ли второй блин Hazelight Studios ваших денег и внимания. Так как игра нацелена на совместное прохождение, то и материал будет слегка кооперативный с комментариями второго игрока.

Приключения начинаются

“Самые крутые истории начинаются в тюрячке”, - второй игрок.

История A Way Out, как по канонам The Elder Scrolls, начинается в тюрьме. Контрабандист и семьянин Лео встречает “убийцу” по имени Винсент. Изначально их общение не складывается, но парни находят точки соприкосновения. Объединила заключенных не любовь к аниме или Queen, а жажда отомстить их бывшему коллеге. Ребята понимают, что сидя в тюрьме пустить пулю в лоб недругу будет проблематично, и они решаются на побег.

Здесь начинается условно первая часть истории. Остальные две посвящены поискам “коллеги” и непосредственно акту мщения. Сценаристы не стали растягивать хронометраж и оставили только нужные сцены, раскрывающие персонажей. В итоге получилась насыщенная событиями история, которая держит внимание до самого конца.

За шесть часов сюжетной кампании игроки больше узнают о персонажах и их мотивации. Сценаристы включили в сюжет много деталей, которые раскрывают героев с разных сторон. К середине игры вы и не заметите, как начнете переживать и радоваться вместе с ними. Как говорится: “Переживаю за отношения персонажей больше, чем за свои”.

“В A Way Out есть все, что нужно отличной игре: живые персонажи, атмосфера и сюжет. Особенно, мне понравились характеры персонажей. Спокойный располагающий Винсент и критикующий все и вся Лео”, - второй игрок.

На связь с персонажами влияет и харизма. Лео и Винсент - два типичных персонажа: молодой и буйный, и взрослый и рассудительный. Они дополняют друг друга, создавая отличный дуэт. Особенно это заметно, когда игра дает выбор плана действий. Вы можете поступить дерзко и жестко, выбрав план Лео, или же более обдуманно, как скажет Винсент. К сожалению, это не влияет на мир игры, и концовка каждого сюжетного задания следует своему сценарию.

Век воли не видать

В A Way Out разработчики развили идею Brothers: A Tale of Two Sons. Hazelight Studios оставили игрокам только кооперативный режим по разделенному экрану, поставив перед фактом, что им придется работать вместе. К этому аспекту мне пришлось привыкать. По первой, обращая внимание на экран второго игрока, я отправлял своего персонажа в стену.

Когда мозг адаптируется к такой особенности, исчезает большая часть проблем, связанных с управлением. Теперь мы не тупим в QTE, нормально передвигаемся по локациям и разгадываем загадки. Примерно из этих трех механик и состоит большая часть игры.

Побег из Шоуш... Побег из тюрьмы - дело непростое. У героев есть четкий план, но его выполнение требует слаженных действий. Например, чтобы выбраться из камеры, один игрок должен следить за перемещением охраны, пока другой делает дыру в стене. Если стражники заметят ваше стремление на волю, то готовьтесь к карцеру. Вообще, вся тюрьма - это один большой пазл, который Винсент и Лео должны разгадать общими усилиями.

Вкус свободы

Выбравшись на волю, парни попадают интерактивный живой мир. Во время поисков, Винсент и Лео будут попадать на локации, которые наполнены различными активностями. В лесу можно ловить рыбу и плескаться в воде. В доме пожилой пары стоит пианино, на котором можно сыграть в мини игру наподобие Guitar Hero. А в городах вы найдете себе собеседника, который расскажет свою историю или даже сыграть в бейсбол.

A Way Out вообще состоит из таких мелочей, которые делают открытый мир живым. После очередной погони или драки игрокам дают немного расслабиться. Это не только разбавляет геймплей, но и дает отдохнуть. Ведь, если держать игрока в напряжении все время, он попросту устанет и отложит прохождение до следующего сеанса. А так, игра проходится на одном дыхании, особенно с хорошей компанией.

“Самая интересная часть A Way Out - товарищ. Во многом из-за этого мне и понравилась игра”, - второй игрок.

Месть подают холодной

Третья часть игры превращается в Uncharted на минималках. Сценаристы решили, что пора бы дать игроку оружие для разнообразия. Идея отличная, но я бы поработал над реализацией. Разработчики сделали крутой экшн уровень, которые быстро и легко проходится, но облажались со стрельбой.

На протяжении сюжетной кампании игрока редко подпускают к огнестрелу. Он особо и не нужен,и в конце игры ты понимаешь почему. Стрельба в A Way Out сделана плохо. Прицел двигается рвано, оружие ощущается пластиковым, а индикация попаданий напрочь отсутсвует. Местами даже непонятно, попал ли ты во врага. К счастью, этот момент проходится быстро и стрельба не успевает взбесить окончательно.

A Way Out - вердикт НВ

Что такое A Way Out? Это лучший представитель кооперативных action-adventure. В игре присутствуют мелкие недостатки, но о они исчезают на фоне всех достоинств игры. Сюжет, геймплей и постановка - ради этих вещей стоит сыграть в A Way Out. В общем, вердикт НВ - 8.5 “Побегов из Шоушенка” из 10.

Сыграть можно на PS4, XONE и PC. Примечательно, что пройти сюжетную кампанию можно даже с одной копией игры, если второй игрок скачает демку.