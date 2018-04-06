Новая игра о мире Гарри Поттера выйдет на смартфонах в конце апреля

Разработчики объявили дату релиза ролевой игры Harry Potter: Hogwarts Mystery для устройств на Android и iOS.

Лос-анджелесская студия-разработчик Jam City выпустит игру 25 апреля, пишет Engadget.

По словам разработчиков, это первая игра для мобильных устройств, в которой геймеры смогут создавать своих собственных персонажей и почувствовать себя учениками школы Хогвартс. Игра, судя по всему, будет бесплатной. Действие происходит сразу после первой победы над Волан-де-Мортом.

В игре Harry Potter: Hogwarts Mystery прозвучат голоса сэра Майкла Гэмбона, который играл профессора Дамблдора во всех фильмах о Поттере, кроме первых двух. Уорвик Дэвис вновь озвучил профессора Флитвика, а Салли Мортемор вновь выступила в роли Ирмы Пинс, заведующей библиотекой. Ну и, конечно, Мэгги Смит, семикратный лауреат премии BAFTA, двукратная обладательница Оскара озвучила декана Гриффиндора Минерву Макгонагалл.

В Hogwarts Mystery игрок сможет создать своего собственного персонажа и посещать уроки вместе с молодыми Биллом Уизли и Нимфадорой Тонкс, изучать магию и дружить с другими учениками. Есть даже "система встреч", где ваши решения и действия влияют на ваши квесты, позволяя вам создавать собственый путь развития.

В ноябре 2017 года НВ сообщало, что студия Niantic Labs, автор игры Pokemon GO, вместе с Warner Bros. работают над проектом под названием Harry Potter: Wizards Unite. Запуски игры с элементами дополненной реальности (AR) ожидается уже в 2018 году.

"Игроки будут изучать заклинания, исследовать реальный мир районов и городов, чтобы обнаружить и бороться с легендарными животными, а также объединяться с другими игроками, чтобы одолеть боссов", - говорится в релизе Niantic.