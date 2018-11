Не зашло. Геймер разгромил магазин из-за игры Fallout 76

В США клиент, который попытался вернуть свою копию Fallout 76, разгромил магазин, когда ему сказали, что он не может вернуть свои деньги.

Этот инцидент произошел в магазине Gamestop в Северной Каролине, пишет Dexerto со ссылкой на посты в соцсетях.

Как видно из ролика, сотрудник Gamestop сообщил парню, что тот сможет получить только кредит в магазине из-за строгой политики возврата, но он сможет использовать этот кредит для покупки другой игры из магазина. "Я ничего не могу с этим поделать", - уверял сотрудник.

Как только работник отвлекся на другого клиента в магазине, в фоновом режиме слышен удар, а, когда камера поворачивается, видно, что взбешенный владелец Fallout ударил по куче коробок.

Затем клиент перевернул еще одну стойку, которая предназначалась для сетевых карт Xbox Live и PlayStation Network, а затем начинает крушить полки с играми. Интересно, что сотрудник Gamestop при этом сохранял спокойствие.

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT