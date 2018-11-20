Не зашло. Геймер разгромил магазин из-за игры Fallout 76

В США клиент, который попытался вернуть свою копию Fallout 76, разгромил магазин, когда ему сказали, что он не может вернуть свои деньги.

Этот инцидент произошел в магазине Gamestop в Северной Каролине, пишет Dexerto со ссылкой на посты в соцсетях.

Как видно из ролика, сотрудник Gamestop сообщил парню, что тот сможет получить только кредит в магазине из-за строгой политики возврата, но он сможет использовать этот кредит для покупки другой игры из магазина. "Я ничего не могу с этим поделать", - уверял сотрудник.

Как только работник отвлекся на другого клиента в магазине, в фоновом режиме слышен удар, а, когда камера поворачивается, видно, что взбешенный владелец Fallout ударил по куче коробок.

Затем клиент перевернул еще одну стойку, которая предназначалась для сетевых карт Xbox Live и PlayStation Network, а затем начинает крушить полки с играми. Интересно, что сотрудник Gamestop при этом сохранял спокойствие.

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT — Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) 19 листопада 2018 р.

Игру Fallout 76 ждали очень многие, но релиз 14 ноября прошел не так гладко, как надеялась компания Bethesda. Критики и поклонники были разочарованы различными ошибками и проблемами производительности. Поклонники надеются, что очередное обновление размером 50 ГБ, выпущенное 19 ноября, поможет решить эти проблемы, хотя патч, похоже, вышел слишком поздно для недовольного поклонника Fallout из видео.

Игровой дизайнер Bethesda Тодд Говард акцентировал внимание на том, что на карте есть только игроки и монстры. Действие Fallout 76 происходят спустя 25 лет после ядерной войны, и люди еще не успели заново обжить города. Из-за этого игрок не сможет забежать в ближайшую таверну и взять квест у бармена. Выживальщикам остается только строить, сражаться с монстрами и между собой.

Ранее НВ сообщало, что бета-тестеры новой игры недавно получили патч размером 52 ГБ, что даже больше, чем основная игра, для которой требуется "всего" 45 ГБ. Таким образом, в общей сложности игрокам потребуется около 97 ГБ свободного места для установки Fallout 76.