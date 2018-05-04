Не май месяц. Киевский студент создал игру Heat Guardian о мире вечной зимы

Студент Денис Рудой из Киева 10 мая представит в сервисе Steam свою первую игру под названием Heat Guardian.

В описании на сервисе игровой дистрибуции Steam говорится, что игроков ждет "полноценная сюжетная кампания, а опасное путешествие займет 40 игровых уровней".

"В Heat Guardian вам предстоить научиться выживать. Ваши противники смертельно опасны, а ресурсы ограничены. Более того, главного врага избежать невозможно. Он в воздухе, которым вы дышите. Холод властвует над миром, потому жить – значит думать о тепле. А забыть о нем – это верная смерть", - отмечается в описании игры.

По словам Дениса Рудого, важным является выживание в условиях вечной зимы. Разработчик старался максимально реалистично передать механику холода - в частности, замерзший персонаж не сможет быстро передвигаться.

Действие Heat Guardian происходит на руинах Восточной Европы, или, как уточняется на официальном сайте игры, "на просторах неизвестной постапокалиптической страны СНГ". Автор уверяет, что в игре будут доступны более 50 видов оружия и снаряжения, а игрокам придется умирать раз за разом, пока они не научатся считать каждый патрон.

Игра требует как минимум четыре гигабайта оперативной памяти, а также 6 гигабайт на жестком диске. Уже на старте игра будет доступна на трех языках - украинcком, английском и русском.