Не май месяц. Киевский студент создал игру Heat Guardian о мире вечной зимы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Так будет выглядеть игровой процесс
Иллюстрация: heatguardiangame.com

Так будет выглядеть игровой процесс

Студент Денис Рудой из Киева 10 мая представит в сервисе Steam свою первую игру под названием Heat Guardian.

В описании на сервисе игровой дистрибуции Steam говорится, что игроков ждет "полноценная сюжетная кампания, а опасное путешествие займет 40 игровых уровней".

"В Heat Guardian вам предстоить научиться выживать. Ваши противники смертельно опасны, а ресурсы ограничены. Более того, главного врага избежать невозможно. Он в воздухе, которым вы дышите. Холод властвует над миром, потому жить – значит думать о тепле. А забыть о нем – это верная смерть", - отмечается в описании игры.

По словам Дениса Рудого, важным является выживание в условиях вечной зимы. Разработчик старался максимально реалистично передать механику холода - в частности, замерзший персонаж не сможет быстро передвигаться.

Действие Heat Guardian происходит на руинах Восточной Европы, или, как уточняется на официальном сайте игры, "на просторах неизвестной постапокалиптической страны СНГ". Автор уверяет, что в игре будут доступны более 50 видов оружия и снаряжения, а игрокам придется умирать раз за разом, пока они не научатся считать каждый патрон.

Игра требует как минимум четыре гигабайта оперативной памяти, а также 6 гигабайт на жестком диске. Уже на старте игра будет доступна на трех языках - украинcком, английском и русском.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Игры ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове