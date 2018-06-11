Microsoft анонсировала следующее поколение консоли Xbox

Во время пресс-конференции на крупнейшем в мире игровом шоу E3 2018 Microsoft пообещала создать Xbox нового поколения.

Фил Спенсер, глава бренда Xbox, заявил, что корпорация уже разрабатывает новые игровые устройства, сообщает CNET.

"Наша аппаратная команда ... глубоко погрузилась в разработку архитектуры следующей консоли Xbox", - сказал Фил Спенсер. Он пообещал, что команда продолжит "работать над достижением нового ориентира в консольных играх".

Вскоре после презентации авторитетный инсайдер Пол Таррот сообщил, что "новая серия устройств" разрабатывается под кодовым названием "Scarlet".

Кроме того, на выставке стало известно, что сейчас целое подразделение Microsoft занимается созданием архитектуры процессоров следующего поколения. "Миры и персонажи в играх станут еще более глубокими и интересными", - подчеркнул Спенсер.

Фил Спенсер также заявил, что Microsoft ведет сейчас работу над продвинутым облачным игровым стриминговым сервисом. Конечная цель - возможность запускать консольные игры на любом устройстве, будь то PC, Xbox или мобильный телефон.

Создание игровых консолей - это дорогостоящее занятие, которое требует много исследований и разработок. Кроме того, производители игр могут не спешить адаптировать новую игру для вашего устройства. Для сравнения, потоковая игра работает одинаково независимо от того, какое устройство у вас есть. Это более привлекательно для разработчиков игр.