Мечта родителей. В Китае детям запретят играть в мобильные игры больше часа в день

Китайская компания Tencent установит систему контроля и ограничит время онлайн-игр для молодежи в Китае.

Некоторым детям будет разрешено играть не больше часа в день, сообщает The Next Web.

Впервые подобная схема была реализована в сентябре в популярной мобильной игре Honor of Kings. Проверка мешала долго играть геймерам младше 12 лет. Дело в том, что игра стала настолько популярной среди молодежи в Китае, что многие ученики пропускали занятия. В начале октября издатель сообщил о том, что в игре Honour of Kings начался тест системы распознавания лиц игроков.

Теперь, по планам издателя игр Tencent, ученики до 13 лет будут ограничены лишь часом онлайн-игры в день. Игроки от 13 до 18 лет могут играть до двух часов в день. По словам представителя Tencent, обеим группам запрещено играть в игру с 9 вечера до 8 утра.

Чтобы проверить личность игрока, компания планирует потребовать, чтобы на ее серверы были загружены правительственные идентификаторы для любой существующей учетной записи и всех новых. Затем компания будет проверять эти идентификаторы через правительственные базы данных.

До конца 2018 года Tencent планирует ввести систему верификации в 10 своих мобильных играх. В 2019-м она будет работать уже во всех играх издателя. Аналитики ожидают, что Tencent придется проверять личность сотен миллионов человек.