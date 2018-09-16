Лучший Человек-паук за 36 лет: обзор Marvel's Spider-Man. Блог Игоря Никитина

С выхода первой игры про Человека-паука прошло 36 лет, и за это время супергерой натерпелся от плохих проектов. Все же первые трейлеры Marvel's Spider-Man от Insomniac Games дали геймерам надежду на крутой поворот в черной полосе серии. Проект заочно начали называть “лучшей игрой про Человека-паука”, а кто-то даже позарился на звание игры года.

На игровых выставках показывали захватывающие кадры, в которых “Спайди” красиво сражался с преступниками и стремительно летал по городу. У геймеров уже не осталось сомнений, что Insomniac готовят шедевр. Но насколько правдивым оказалось первое впечатление?

Дружелюбный сосед

Следуя тренду фильма “Человек-паук: Возвращение домой”, сценаристы Insomniac выбросили из сюжета очередной рассказ о становлении супергероя. В Marvel's Spider-Man Питер Паркер уже как восемь лет летает на паутине по Нью-Йорку и раздет тумаков преступникам и суперзлодеям. Так что игрокам не придется снова смотреть на убийство дяди Бена, учиться пользоваться силами и прочее.

История Marvel's Spider-Man начинается с борьбы против главного криминального авторитета Уилсона Фиска. До того, как сесть в полицейскую машину в наручниках, парнишка держал под контролем преступность, не давая другим бандам вылезти наружу. Когда же Фиска повязали, вся мишура бандитизма вылезла на улицы Нью-Йорка, устроив ренессанс преступности.

На этом фоне появляется банда “Демоны”, которой управляет известный благодетель. К сожалению, этот сюжетный поворот игрокам раскрыли еще в трейлерах, но во время игры вы узнаете больше о мотивах персонажа. Кстати о них.

У сценаристов Insomniac получилось отлично прописать действующих персонажей, которые окружают Питера. Интересно то, что каждый взаимодействует с главным героем по-своему. Из-за этого следить за отношениями Человека-паука интересно даже тогда, когда он снимает маску, играя роль обычного человека. В такие моменты игрок видит другую сторону жизни супергероя и это круто. Отдельно хочу похвалить Insomniac за отличного персонажа Человека-паука: получилось смешно, круто, харизматично.

Все же игра будет переключать повествование и на других героев. Например, миссии с журналистскими расследованиями Мэри Джейн. Девушка - не супергерой, и в сложных ситуациях ей остается только прятаться и фоткать. Такие эпизоды не несут сюжетной нагрузки, но разбавляют геймплей. Иногда это будут миссии со скрытным прохождением, но вас также заставят подумать над головоломками.

Люблю выбивать дурь из торговцев дурью

Все же большую часть времени игрок выполняет роль Человека-паука, летая на паутине и сражаясь с преступниками.

Боевая система сделана простой, но разнообразной. Под атаку разработчики оставили только одну кнопку, что может показаться халтурой, но даже этого хватило. В бою Человек-паук может использовать паутину, что в комбинации с атакой позволяет проделывать интересные комбо.

Например, длительным нажатием “Квадрата” герой подбрасывает противника в воздух, а после нажатия “Треугольника” цепляет врага паутиной и швыряет об землю. Если же подпрыгнуть в воздух вместе врагом, то при нажатии того же “Треугольника” Человек-паук раскрутит недруга и бросит в ближайшего врага на земле. В один момент боевая система кажется песочницей, в которой разработчики дают инструменты и разрешают делать с ними все, что захочешь.

Во время драки герой накапливает “Концентрацию”, которую можно потратить на эффектные добивания или лечение, нажатием кнопки “Вниз”. К тому же атаковать врагов можно гаджетами. У “паучка” есть дрон, стреляющий в противников электрической паутиной и бомба, которая связывает врагов в радиусе действия. Для скрытных заданий в арсенале ЧП спрятаны ловушки, которые срабатывают на движение врага.

Чтобы избежать ответных тумаков от противников, Человек-паук пользуется чутьем, которое оповещает героя об опасности. В такие моменты игроку нужно нажимать “Круг”, чтобы увернуться. Игроки, которые знакомы с серией игр Batman: Arkham, скажут, что там боевая система такая же, но будут правы только отчасти.

В Marvel’s Spider-Man сражения завязаны на взаимодействии с окружением и вертикальности. Например, Человек-паук может цеплять паутиной небольшие предметы и бросать их во врагов. Если же в героя бросят бомбу, то он может вернуть ее владельцу. Бэтмен же полагался на свои кулаки и гаджеты. “Темный рыцарь” не умел подбрасывать врагов в воздух, подпрыгивать вместе с ними, делать комбо в воздухе, а потом раскручивать на паутине и бить об землю.

Посторонись, я лечу

Все же паутинка пригодится не только для битв, но и перемещения. На моей памяти хорошая механика полета на паутине была только в Ultimate Spider-Man. К счастью, Insomniac постарались и сделали даже круче.

Чтобы выпустить паутину и раскачаться, игроку нужно нажать кнопку R2, а затем отпустить в нужный момент и нажать снова, чтобы зацепиться за следующее здание. Нажатием L2+R2 “паучок” выпускает паутину из двух рук и рывком притягивает себя к точке на земле. Если в момент касания нажать “Х”, то персонаж оттолкнется от земли и ускориться. Эта же кнопка отвечает за ускорение в воздухе.

Вот такого вот набора хватило для создания лучшей механики полета на паутине в истории игр о Человеке-пауке. Поначалу это кажется сложно, но спустя минут 10 вы будете летать по городу с бешеной скоростью, интуитивно понимая, что сейчас нужно делать. Благодаря этому, перемещение по улицам становится интересным, и даже появляется желание исследовать город, выполняя сотни мелких заданий на карте.

Чем бы еще заняться

Помимо основного сюжета, игроку предоставляют огромное количество побочных заданий.

Еще в школьные годы Питер разбросал в разных местах портфели с вещами. В каждой сумке спрятаны предметы, у которых есть своя история. После подбора рюкзака, Питер рассказывает историю найденной вещи, тем самым подстегивает игрока собирать их дальше.

Из интересных также отмечу лаборатории Гарри Осборна, друга Паркера. С ними связаны миссии, в которых нужно очищать город от загрязнения. Иногда ЧП просят создать бактерии для очищения воды, что представляет собой интересную головоломку. К тому же, перед началом каждой такой миссии, Гарри объясняет, зачем это нужно и почему это важно.

Таких вот мелких поручений на карте очень много, включая вышки, зачистку вражеских убежищ, фотографии достопримечательностей, а также побочные задания. У последних всегда есть интересная история. Например, одна женщина наблюдала за голубями и обнаружила, что бандиты пытаются запустить вирус в городскую сеть Wi-Fi. В итоге это превращается в интересную битву с погоней.

Кроме этого, игрока постоянно будут отвлекать происшествия, которые случаются чуть ли не каждую минуту. То сделка наркоторговцев, то грабеж, то остановки грабителей на машине и так далее. Вообще, такие побочные задания перекочевали с прошлых игр про Человека-паука, но Insomniac постарались сделать их интересными. Впервые за много лет мне было по приколу собирать предметы и выполнять необязательные миссии.

Вдобавок, за прохождение “побочек” игрок получает жетоны, которые тратятся на костюмы. Всего их около 26, но каждый кардинально отличается и открывает новую способность. Например, мой любимый костюм “Паук-Панк” дает Человеку-пауку супер удар, во время которого он играет на гитаре и бьет врагов звуковой волной. Притом, способности применимы к любому открытому костюму, так что делать гитарные запилы можно и в стандартном облике.

Также, у каждого костюма есть три дополнительных слота для улучшений характеристик. Игрок может добавить пуленепробиваемость, или гаджет, который позволяет видеть врагов сквозь стены после сканирования. Все они применимы к любому облику.

Помимо костюмов, игрок может прокачивать и самого Человека-паука. В основном, способности разблокируют новые удары или движения. На открытие навыков тратятся очки, которые игрок получает за повышение уровня. Остальные показатели - вроде силы и запаса здоровья - увеличиваются автоматически.

Вывод

Как вы уже поняли, у Insomniac получилась лучшая игра про Человека-паука. В ней много интересного контента, хорошо сделанные полеты на паутине, боевая система, а также отличная графика. Музыка вообще заслуживает отдельной похвалы: тема во время решения головоломок просто шикарна.

Все же, вряд ли Marvel’s Spider Man станет игрой года. Боевая система хоть и классная, но уже в середине игры мне захотелось большего, и зазубренные комбо начали приедаться. Сюжет интересный, но фанатам комиксов, для которых и сделана игра, он покажется очевидным. За множество отсылок вообще отдельное спасибо. У игры также есть некоторые технические проблемы, например, камера, которая в закрытом помещении может стать главным врагом Человека-паука.

Да, вы правы, это только придирки. Игра получилась отличной, а Insomniac еще раз показали, почему они мои любимые разработчики. Marvel’s Spider Man заслуживает оценку 9,5 из 10, а также внимание каждого владельца PlayStation 4 без исключения.