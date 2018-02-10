В ожидании Войны бесконечности. Лучшие игры по комиксам Marvel

В преддверии выхода нового фильма о героических Мстителях моему внутреннему геймеру захотелось чего-нибудь супергеройского. Так как Мстители - франшиза Marvel, то и игры решил искать соответствующие.

Но вот незадача - их слишком много.

Каждый фильм, сериал или комикс получал свою игровую адаптацию. Из-за такой скорострельности разработчики не могли нормально сфокусироваться на производстве. В итоге часть игр - полный шлак, а другая, которая поменьше, - очень даже годная. Думаю, мне удалось отобрать хорошие проекты, которые смогут подарить немного супергеройских эмоций.

Marvel: Ultimate Alliance 2

Чтобы не мелочиться, начнем с масштабной Marvel: Ultimate Alliance 2 (MUA2). Игра вышла в 2009 году и словила неоднозначные отзывы. Проект ругали за гринд и спорные геймплейные элементы, но геймеры нашли за что зацепиться.

Marvel: Ultimate Alliance 2 принято называть “Diablo с супергероями”. Вы создаете команду из четверых героев и бежите спасать мир или бить морды за свои убеждения. Сюжет повторяет “Гражданскую войну”, где Мстители раскололись на два лагеря: одни за регистрацию супергероев, а другие против. Он не блещет изысками, но в MUA2 есть нечто важнее - большое разнообразие героев.

Если вы прям фанат всей этой движухи, то милости прошу. Вас будет ждать интересный геймплей, неплохой сюжет и множество знакомых персонажей вселенной Marvel. Притом, игра получила переиздания на PC, XONE и PS4.

LEGO Marvel Super Heroes 2

Видеоигры во вселенной лего - это отдельный вид искусства. Из года в года TT Games делают игры по одной формуле: юмор, много персонажей, простой геймплей, - но каждый раз это весело играется.

LEGO Marvel Super Heroes 2 эксплуатирует идею MUA2 с множеством персонажей в одной игре. В MSH 2 их намного больше, но они менее разнообразны и служат, как мотивация для игрока. Проходя уровни вы собираете предметы, которые тратятся на покупку героев. Главная задача - собрать их всех.

Я могу рекомендовать LEGO Marvel Super Heroes 2 тем, кому еще не приелись “лего-игры”. Если последний раз вы запускали проекты этой серии в 2008, то эта часть вас приятно удивит. Поиграть можно на PC, XONE, PS4 и даже NSwitch.

Marvel vs. Capcom: Infinite

Играя в Resident Evil 3, я всегда мечтал стать Халком и начистить зубастую морду Немезису, который гонялся за мной всю игру. Если вы тоже, то добро пожаловать в Marvel vs. Capcom: Infinite.

Из названия вы могли догадаться, что это файтинг с участием героев вселенной Marvel и Capcom. Сюжет схож с Эрой Альтрона, где злой робот решил “спасти человечество”, полностью его уничтожив. Думаю, тонкости геймплея в объяснении не нуждаются. Берем героя и бьем лицо другому. Все просто, весело, круто. Если решитесь играть в одиночку, то Marvel vs. Capcom: Infinite предложит вам неплохую сюжетную кампанию. В том случае, если у вас есть второй игрок, сможете развлечь себя в PVP режиме.

Рекомендовать могу игрокам, не избалованным Mortal Kombat, так как боевка окажется для вас слишком простой. Всем остальным - играть можно на PC, XONE и PS4, но лучше на консолях.

Deadpool

О, привет. Раз ты смог дочитать аж досюда, то я молодец и написал хороший текст. Сейчас мы поговорим о довольно крутой игре, которая и в юмор умеет и геймплей неплохой содержит. Ух, аж рифма получилась.

Deadpool - игра очень странная и не для всех. Скорее всего, ты фанат комиксов и вряд ли тебе незнакомо это имя. Да, это игра о наемном убийце с шизофренией и бессмертием. Бегаешь по уровням, крошишь противников мечами, а в перерывах гы-гы-каешь над кат-сценами. Геймплей Deadpool сложно назвать выверенным до идеала, но он веселый, особенно, если ты фанат этого персонажа.

Сыграть можно на современных консолях - XONE и PS4, а также боярском PC.

Ultimate Spider-Man и Spider-Man: Shattered Dimensions

В конце списка тесно разместились сразу две игры о Человеке-пауке. Почему две? Да потому что они обе хороши и выбрать одну я не смог.

Ultimate Spider-Man расскажет историю совсем юного Питера Паркера, который только получил свои способности и учится бороться с преступностью. Игру выделяет визуальный стиль в виде комикса. Это придает атмосферности, особенно, если вы читали одноименный комикс. В Ultimate Spider-Man вам предстоит выполнять рутинную работу супергероя и сразиться с главными противниками Человека-паука.

В свою очередь Spider-Man: Shattered Dimensions порадует не только интересным геймплеем, но и разнообразием Человеков-пауков. За всю игру вы сможете побегать за четырех разных героев, которые отличаются визуально и геймплейно. Например, паук из Ultimate-вселенной сражается в открытую, а геймплей за Нуар-паука превращается в стелс экшн.

Рекомендую поиграть всем любителям хороших Beat ’em up-ов, но есть одна проблемка. Игры довольно старые и современные консоли с ними не дружат. В Ultimate Spider-Man можно сыграть на PC, PS2, оригинальном Xbox и GameCube. Shattered Dimensions доступен на X360, PS3, PC и Wii.

Думаю, пока вы будете проходить все эти игры, релиз Войны бесконечности приблизится ощутимо быстрее. Главное помните, что с большой силой приходит большая ответственность и играйте только в хорошие игры.