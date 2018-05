Королевская битва. Студия Activision подтвердила новый режим в знаменитой серии игр Call of Duty

Activision показала Call of Duty: Black Ops 4

Авторы серии игр Call of Duty рассказали подробности об игре Call of Duty: Black Ops 4, в которой появится новый режим под названием Blackout.

Авторы описывают этот режим как "Королевская битва в духе Black Ops", пишет CNBC.

Отмечается, что в новой игре не будет привычной сюжетной кампании, зато создатели пообещали проработанный мультиплеер, а также три разных сценария для зомби-режима. Кроме того, в Call of Duty: Black Ops 4 появится режим Blackout, аналог "Королевской битвы". Разработчики обещают карту огромных размеров, возможность управлять наземной, водной и воздушной техникой. В режиме Blackout пользователи смогут сыграть за знаменитых персонажей серии Black Ops.

"Сообщество Black Ops означает все для нас, поэтому мы предлагаем самую большую карту, которую мы когда-либо создавали в Call of Duty, нам пришлось подтолкнуть себя и наши технологии к абсолютным пределам", - сказал Марк Гордон, глава студии Activision.

По словам авторов, карта из Blackout в полторы тысячи раз больше карты Nuketown из первой Black Ops. В Blackout будут доступны персонажи и оружие как из обычного мультиплеера, так и из зомби-мода.

Игра Call of Duty: Black Ops 4 запланирована к выходу на PlayStation 4, Xbox One и ПК 12 октября 2018 года. Игра уже доступна для предзаказа: оформившие его получат доступ к закрытому бета-тесту Call of Duty: Black Ops 4.

Call of Duty — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, войнам будущего и космическим войнам. Серия состоит из пятнадцати основных игр и десяти ответвлений.