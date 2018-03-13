Компания Valve ввела платную подписку на знаменитую игру Dota 2

Valve представила в Dota 2 новую услугу под названием Dota Plus по цене около $4 в месяц.

Платная подписка должна стать заменой "боевым пропускам" Majors Battle Passes, сообщает PC Gamer.

Как уверяют разработчики, Dota Plus — "непрерывный сервис с функциями, которые позволяют следить за своими успехами и совершенствоваться". Игроки смогут улучшать свои показатели и зарабатывать осколки — новую валюту, за которую продаются награды. Будут предложены сотни испытаний различной сложности, а специальный помощник сможет советовать предметы и способности.

"Вы сможете лучше понять свой стиль игры, используя новые графики и инструменты для анализа, как во время матча, так и после него", — отметили представители Valve.

В частности, после игры Dota Plus проанализирует сыгранную карту и позволит сравнить все ключевые показатели со средними значениями для вашего ранга. Помимо этого, игрокам дадут возможность сравнить количество нанесенного и полученного урона различными героями и способностями. Кроме того, в Dota Plus Valve осуществила давнюю идею с глобальным сбором информации о каждом персонаже.

Также Dota Plus предлагает новый способ взаимодействия с персонажами в Dota 2. Теперь игроки смогут наблюдать за прогрессом каждого героя в своем профиле.

Интересно, что вся информация, которую предоставляет помощник, раньше была доступна на разных сторонних сервисах

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей. Dota 2 вышла в июле 2013 года после того, как два года находилась в стадии бета-тестирования.

В игре принимают участие две команды по пять человек, каждая из которых имеет собственную базу на карте. Все игроки управляют одним из героев, обладающих уникальными способностями и различными стилями игры. Побеждает команда, разрушившая главное здание противника. Dota 2 является активной киберспортивной дисциплиной, в которой профессиональные команды со всего мира соревнуются в различных лигах и турнирах. Премиум-турниры по Dota 2 имеют призовые фонды в миллионы долларов, не раз становившиеся крупнейшими в истории киберспорта.