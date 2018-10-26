Компания Bethesda рассказала о системных требованиях игры Fallout 76

Представители компании Bethesda представили минимальные требования к компьютерe, на котором можно запустить многопользовательскую игру Fallout 76.

Fallout 76 будет выпущена 14 ноября, сообщает DSOGaming.

Согласно спецификациям, игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7 4790 или AMD Ryzen 3 1300X с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 285.

Bethesda рекомендует использовать Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500X с оперативной памятью 8 ГБ и Nvidia GeForce GTX 970 или AMD R9 290X. Для игры также потребуется 60 ГБ свободного места на жестком диске.

К сожалению, издатель не раскрыл, на что нацелены эти спецификации. Судя по всему, рекомендуемые требования ориентированы на игру при высоких настройках. Для сравнения, Fallout 4 требовал Intel Core i5-2300 и AMD Phenom II X4 945 в качестве минимальных.

Fallout 76 — многопользовательская игра в жанре Action/RPG. События игры происходят в постапокалиптическом мире в 2102 году.

Игровой дизайнер Bethesda Тодд Говард акцентировал внимание на том, что на карте есть только игроки и монстры. Действие Fallout 76 происходят спустя 25 лет после ядерной войны, и люди еще не успели заново обжить города. Из-за этого игрок не сможет забежать в ближайшую таверну и взять квест у бармена. Выживальщикам остается только строить, сражаться с монстрами и между собой.

По словам Говарда, мир Fallout 76 будет в четыре раза больше, нежели мир четвертой части. На первый взгляд, это звучит круто, ведь больше – лучше, но главное не размер, а умение пользоваться.